Наша рецензия

В 2014-ом году у неразрывного тандема Сета Рогена и Эвана Голдберга, неустанно поставляющих в массы комедийный контент, родилось новое дитя. «Соседи. На тропе войны», конечно же, с самим Рогеном в главной роли, рассказывали о том, что бывает, если рядом с молодой семейной парой, живущей по своим странным стандартам, поселится мужское студенческое сообщество. Итогом алкопролитных сражений и поочерёдного убийства нервов стало заветное выселение парней из дома. Коммерческий успех ленты…