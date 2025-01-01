PazuzuЧё надо? У меня кетамин, МДМА, Аддералл, Бромо-Драгонфлай, героин, кокс, крэк, кодеин, оксики, перки, вайки, ПЦП, ЛСД, Дилаудид, мескалин, грибы, «соляные ванны», кортизон, ТораДол. У меня молли. У меня её сестра Сандра. У меня Большого Фрэнка. У меня противозачаточные, у меня План Б. У меня морфин из Китая, который сняли с производства. Шмурдяк, чтобы член стоял, шмурдяк, чтобы член опускался, шмурдяк, который найдёт твой член. Это там из Кении, вроде как от цинги для серебристых горилл, а у людей вызывает насильственное мастурбирование. Я сказал крэк? А то у меня его тоже ещё много. У меня ибупрофен, аспирин. У меня витамины Флинтстоун, если хочешь.
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Maura Ellis[сестры выбирают одежду для вечеринки]Нам нужно чуть меньше Forever 21 и чуть больше Вдруг 42.