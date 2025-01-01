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Киноафиша Фильмы Сестры Цитаты из фильма Сестры

Цитаты из фильма Сестры

Kate Ellis Привет. Лоллапазузу, я сейчас устраиваю тусовку. Ты готова?
Pazuzu Я всегда готова. Моё безопасное слово — «продолжай».
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Kate Ellis Мы ищем... чтобы купить наркотики.
Pazuzu Чё надо? У меня кетамин, МДМА, Аддералл, Бромо-Драгонфлай, героин, кокс, крэк, кодеин, оксики, перки, вайки, ПЦП, ЛСД, Дилаудид, мескалин, грибы, «соляные ванны», кортизон, ТораДол. У меня молли. У меня её сестра Сандра. У меня Большого Фрэнка. У меня противозачаточные, у меня План Б. У меня морфин из Китая, который сняли с производства. Шмурдяк, чтобы член стоял, шмурдяк, чтобы член опускался, шмурдяк, который найдёт твой член. Это там из Кении, вроде как от цинги для серебристых горилл, а у людей вызывает насильственное мастурбирование. Я сказал крэк? А то у меня его тоже ещё много. У меня ибупрофен, аспирин. У меня витамины Флинтстоун, если хочешь.
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Maura Ellis [сестры выбирают одежду для вечеринки] Нам нужно чуть меньше Forever 21 и чуть больше Вдруг 42.
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Kate Ellis У тебя есть дети?
Pazuzu Наверняка есть.
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Kate Ellis Ты такая вруня, что я тебе подгузники куплю.
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James Это уже после ту-ту?
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Kate Ellis Что за новая хр###ня?
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James [Чтение из дневника Моры] Дорогой дневник, сегодня я попробовала тампон. Нет, спасибо, Том Хэнкс.
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Kate Ellis Нельзя начинать с «Мони Мони». Это как начинать с а**л.
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Kate Ellis Что за фамилия такая — Гирнт? Гирнт. Звучит как пук на йога-мяче.
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Pazuzu К чёрту всё это! Завтра на работу не пойду. Службе безопасности можно по...ть!
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[Бринда вломилась на вечеринку Кейт и Мауры и разговаривает с Джеймсом, в которого влюблена Маура]
Kate Ellis Ты серьёзно? Потому что я просто в шоке.
Brinda Извините?
Kate Ellis Ты вроде как назвала эту вечеринку «печальным и отчаянным сборищем»?
Brinda Ну, я просто решила заглянуть и поздороваться со всеми. Мы же теперь взрослые, да?
Kate Ellis Хорошая попытка. Пошла вон, с#к@.
Maura Ellis [хнычет]
Kate Ellis Убирай своё арахисовое масло с шоколада моей сестры.
Brinda Вау.
Kate Ellis Уважаю твой комбинезон, но не то, что в нём. Вали отсюда.
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Maura Ellis [сестры пришли к родителям без приглашения, но поняли, что те заняты] Мы только что им подложили свинью?
Kate Ellis Они только что слезли с постели!
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Brinda Все, пожалуйста, помолчим про себя, без привязки к религии.
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Пациентка Моры Нет, там мне не нужна лосьон!
Моура Эллис [Шёпотом] Да, там тебе нужен лосьон.
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James Дом — это всего лишь здание, а дом там, где сердце.
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Maura Ellis Я тут подумала...
Kate Ellis Почему?
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Kate Ellis Я не горячая, я дерзкая!
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Alex Эй, извини, подожди секунду, подожди секунду.
[Притворяется, что отвечает на звонок во время вечеринки]
Alex Мам?
Hae-Won О боже!
Alex Да, сейчас буду.
[Смотрящие на вечеринке стонут]
Alex Я шучу!
[Все смеются]
Alex Но спасибо, что наконец-то рассмешили, вы е#аные придурки!
[смеётся]
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Maura Ellis Как у одного человека может быть две истории про колоноскопию?
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Kate Ellis Хотелось бы, чтобы быть геем было выбором, потому что мне всегда нравился этот стиль — шорты и сапоги.
Maura Ellis Не знаю, для меня решающим моментом может быть вот это, как они там говорят, лизание.
Kate Ellis О, правда? Потому что для меня это просто невыносимое кол-во болтовни.
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Brinda Зима близко, сук##!
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Maura Ellis Можно я у тебя в ванной? Только по-маленькому.
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Maura Ellis Синий? Что надо иметь в голове, чтобы красить потёртое дерево в синий? Ты что, на буксире выросла?
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Maura Ellis Я не ношу стринги. У меня там всё очень нежное.
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Kate Ellis Знаешь, я раньше не встречала Брейлу.
Brayla Я знаю примерно трёх.
Kate Ellis О, значит ты в тренде. Слава богу.
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Maura Ellis ЖРАТЬ... ГР#Ь.
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Alex Чувствую, как у меня волосы растут!
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Maura Ellis Мы едем в приют, чтобы отдать людям еду с этой вечеринки.
Brinda А, вот почему ты одета как бомжиха?
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Kate Ellis Келли. Твоя аватарка — это мексиканская запеканка с пониженным содержанием жира.
Kelly [без стеснения] Да, именно так.
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[Только в версии без цензуры]
Кейт Эллис Ой, как же жаль, что тебе опять не удалось переспать в этот, кажется, пятый миллионный раз в жизни.
Мора Эллис А я е**ый хочу — и е**о получаю.
Кейт Эллис Я знаю, что у тебя полно мужиков!
Мора Эллис Просто не сегодня и не в последнее время.
Кейт Эллис Ммм-хм.
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Kelly Мы это сделали, ребята. Мы остановили время!
🧡
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Kate Ellis Там пьяный слепой мужик размахивает пистолетом!
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Alex Ладно, ребята, угадайте, кто я? Готовы? «Хочешь поиграть по-крупному? Ладно. Познакомься с моим маленьким другом!»
Liz Чич! Нет, Чонг.
Alex Нет, нет, нет. «Познакомься с моим маленьким другом!»
[брызгает клеевым пистолетом]
Rob Тим Аллен.
🧡
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Kate Ellis Мы взрослые! Нам не нужно убирать за собой.
🧡
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Maura Ellis Моура Эллис, Кейт Эллис: К чёрту хейтеров!
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Maura Ellis [Полицейский пишет в блокноте] Почему бы тебе не записать это в блокнот. Е.Е.Д...
[Полицейский начинает писать]
Maura Ellis Х.#Н...
Kate Ellis Ладно! О, БОЖЕ МОЙ!
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Mr. Geernt Прошу прощения. Я волновался, что у вас вечеринка, а теперь вижу — у вас действительно поминки.
🧡
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[Только в нецензурированной версии]
Kate Ellis Почему бы тебе самой не поехать в этот чёртов Петко и не найти себе чёртового мужа? Или иди корми белку грудью, жалкая отговорка для женщины.
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