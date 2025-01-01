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Киноафиша Фильмы Молодость Цитаты из фильма Молодость

Цитаты из фильма Молодость

Mick Boyle Ты говоришь, что эмоции переоценены. Но это хр##ня. Эмоции — это всё, что у нас есть.
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Mick Boyle [показывая своему подопечному далекие Альпы через телескоп] Видишь ту гору? Всё кажется очень близким. Это — будущее. А теперь...
Mick Boyle [когда он переворачивает телескоп, и изображение становится как в объективе «рыбий глаз»] ...всё кажется очень далеким. Это — прошлое.
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Jimmy Tree Мне нужно выбрать, мне нужно выбрать, что действительно стоит рассказать: ужас или желание? И я выбираю желание. Вы, каждый из вас, вы открыли мне глаза, вы заставили меня понять, что не стоит тратить время на бессмысленный страх...
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Pale Teenager Когда твой сын говорит: «Почему ты не был для меня настоящим отцом?» А ты отвечаешь: «Я не думал, что справлюсь». В этот момент я понял одну очень важную вещь.
Jimmy Tree Что?
Pale Teenager Что никто в мире не чувствует себя готовым, так что не стоит из-за этого переживать.
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Mick Boyle Мы все второстепенные персонажи. У нас есть только эмоции.
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Miss Universe Я понимаю иронию, но когда она пропитана ядом, она теряет силу и обнажает нечто иное.
Jimmy Tree Что?
Miss Universe Разочарование.
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Fred Ballinger Дети не знают, через что прошли их родители. Конечно, они знают некоторые детали, яркие моменты. И знают ровно столько, чтобы стать на ту или иную сторону. Они не знают, что я дрожал в первый раз, когда увидел тебя на сцене. Вся оркестровая группа за моей спиной смеялась над моей влюблённостью. И моей неожиданной слабостью. Они не знают, что ты продала мамину бижутерию, чтобы помочь мне с моей второй пьесой. Когда все остальные отвергали меня, называя самоуверенным неуклюжим музыкантом. Они не знают, что и ты тоже — и ты была права думать, что я тогда был самоуверенным, неуклюжим музыкантом. И ты так сильно плакала. Не потому что продала мамину бижутерию, а потому что продала мать. Они не знают, что мы были вместе. Ты и я. Несмотря на усталость, боль и трудности. Мелани. Они никогда не должны узнать, что мы с тобой, несмотря ни на что, любили думать о себе как о простой песне.
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Лена Баллинджер Знаешь, иногда, когда я сплю ночью, он наблюдает за мной... и прошлой ночью впервые в жизни провёл пальцем по моей щеке. Только я не спала... я делала вид, что сплю.
Мик Бойл Родители всегда понимают, когда дети делают вид, что спят.
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Mick Boyle Видишь ту гору там?
Girl Screenwriter Да. Кажется, она очень близко.
Mick Boyle Именно. Вот что ты видишь, когда молод. Всё кажется очень близким. Это — будущее. И настоящее. А вот что видишь, когда стар. Всё кажется очень далёким. Это — прошлое.
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Queen's Emissary Почему именно тебе так симпатична монархия?
Fred Ballinger Потому что она такая хрупкая. Убери одного человека — и вдруг весь мир меняется. Как в браке.
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Fred Ballinger Мне интересно, что с памятью происходит со временем. Я не помню свою семью. Не помню их лиц и как они говорили. Вчера ночью я смотрел на Лену, пока она спала. И думал обо всех тех тысячах мелочей, которые я сделал для неё как отец. И я делал это сознательно, чтобы она запомнила их. Когда вырастет. Но со временем она не вспомнит ни одной из них.
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Fred Ballinger Мы всегда рассказывали друг другу только хорошее.
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Fred Ballinger Ты был прав. Музыка — это всё, что я понимаю.
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Lena Ballinger И чем она занимается?
Fred Ballinger Самой непристойной работой в мире.
Lena Ballinger Она проститутка?
Lena Ballinger Хуже. Она поп-звезда.
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Mick Boyle Я должен во всё верить, чтобы придумывать истории.
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Screenwriter in Love Ты слишком много смотрел фильмов, идиот, и забыл, что такое настоящая жизнь.
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Fred Ballinger Ты всё понимаешь через прикосновения, да?
Masseuse Прикосновения помогают понять многое. Кто знает, почему люди так боятся касаться?
Fred Ballinger Возможно, потому что считают, что это связано с удовольствием.
Masseuse Вот ещё одна веская причина прикоснуться вместо того, чтобы говорить.
Fred Ballinger Тебе не нравится говорить?
Masseuse Мне всегда нечего сказать.
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Mick Boyle Знаешь, Фред, я кое-что понял. Люди либо красивые, либо уродливые, а те, кто посередине — просто милые.
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Jimmy Tree Расскажи мне о Стравинском.
Fred Ballinger Он как-то сказал, что у интеллигентов нет вкуса. С тех пор я делал всё, чтобы не стать интеллектуалом. И у меня получилось.
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Lena Ballinger Знаешь, он сказал, что не может дирижировать "Простыми песнями", потому что моя мать — единственный человек на Земле, кто может их исполнить.
Mick Boyle Он сказал это?
Lena Ballinger Он сказал это королевскому эмиссару.
Mick Boyle Понадобилось восемьдесят лет, чтобы он наконец сказал что-то романтичное, и он говорит это королевскому эмиссару.
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Diva Ладно, ты победил. Я ложусь с тобой, но на одном условии: чтобы ты не кончал. Так, Фрэнк... так ты меня никогда не забудешь.
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Jimmy Tree Я хочу рассказать о твоём желании, о моём желании. Таким чистым, таким невозможным, таким безнравственным. Но это не важно, потому что именно это делает нас живыми.
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Brenda Morel Давай, жизнь продолжается и без этого киношного бреда.
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Mick Boyle Это не имеет значения! Мужчины, художники, животные... растения! Мы все просто статисты.
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Fred Ballinger Вот я и состарился, так и не поняв, как сюда попал.
Doctor Знаете, что вас ждёт за этой дверью?
Fred Ballinger Нет. Что?
Doctor Молодость.
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Fred Ballinger Легкомыслие — это неотразимое искушение.
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Fred Ballinger Я не знаю, в чём проблема. Но я не собираюсь врать, чтобы тебя развеселить. И не стану говорить о том, чего никогда не знал.
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Mick Boyle Ты заставил меня понять, что я уже не только не помню своих родителей, но и своё детство. Например, я совершенно ничего о нём не помню. Есть лишь одно, что я до сих пор помню.
Fred Ballinger Что именно?
Mick Boyle Тот самый момент, когда я научился ездить на велосипеде. И сегодня утром, словно по волшебству, я вспомнил момент, что был сразу после.
Fred Ballinger Когда упал?
Mick Boyle Как ты, чёрт возьми, узнал?
Fred Ballinger Да у всех так бывает. Научился — радуешься, а потом... забываешь тормозить.
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Fred Ballinger Знаешь, в чём разница между тобой и мной?
Mick Boyle Какая?
Fred Ballinger В конце концов, мне никогда жизнь в достаточной мере не нравилась.
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Mick Boyle Она говорит, что я потерял так много времени из-за тебя, Майкл. Я потерял лучшие годы своей жизни.
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Lena Ballinger Ты жертва собственной апатии, папочка.
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Pale Teenager Я видел тебя в том фильме, где ты сыграл отца, который никогда не знал своего сына. И он встречает его впервые в придорожном кафе, когда сыну уже 14 лет.
Jimmy Tree Никто этот фильм не видел!
Pale Teenager Там был диалог, который мне очень понравился. Когда твой сын говорит: «Почему ты не был для меня отцом?» А ты отвечаешь: «Я думал, что на это не годен». В этот момент я понял кое-что важное.
Jimmy Tree Что?
Pale Teenager Что ни один в мире не считает себя годным. Так что волноваться не о чем. Пока...
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[последние строки]
Фред Баллинджер [сидит в комнате жены] Я дождался, пока начатся часы приёма, чтобы прийти к тебе. Они не знают, Мелани. Дети не знают о наших испытаниях. Конечно, они знают некоторые детали, яркие моменты. И знают то, что им нужно знать, чтобы быть на одной стороне или другой. Они не знают, что я дрожал в первый раз, когда увидел тебя на сцене. И что оркестр за моей спиной смеялся над тем, как я влюблялся. И над моей неожиданной слабостью. Они не знают, что ты продала украшения своей матери, чтобы помочь мне со второй пьесой, когда все остальные отказывались, называя меня надменным, неуклюжим музыкантом. Думаю, они не знают, что и ты тоже, и ты была права, думая, что я тогда был надменным, неуклюжим музыкантом. И ты так сильно плакала. Не потому что продала украшения матери, а потому что продала мать. Они не знают, что мы были вместе, ты и я, несмотря на усталость, боль и трудности. Мелани, они никогда не должны узнать, что мы с тобой, несмотря ни на что, любили думать о себе как о "Простой песне". Посмотри на меня.
[она пусто смотрит в окно в состоянии деменции]
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Screenwriter in Love Плывёт по ветру.
Mick Boyle Так поступаем все мы.
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Brenda Morel Люди умеют быть такими жалкими, когда стараются, а?
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Fred Ballinger Ты меня не обманешь. Я знаю, что ты не умеешь левитировать.
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Lena Ballinger Джулиан — козёл, потому что... я просто великолепна в постели.
Fred Ballinger Знаю.
Lena Ballinger Что значит — знаешь?
Fred Ballinger Ты моя дочь. И без скромности — я был асом в постели.
[Лена истерически смеётся]
Fred Ballinger Это правда.
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Фред Баллинджер Ты сегодня писнул?
Мик Бойл [кивает в знак утвердительного ответа] Два раза. Четыре капли. А ты?
Фред Баллинджер Так же. Более-менее.
Мик Бойл Больше? Или меньше?
Фред Баллинджер Меньше.
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Mick Boyle Где-то я читал, что слёзные протоки могут выделять слёзы без перерыва три дня подряд.
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Лена Баллинджер Ванны опаснее Эвереста.
Лука Мородер Правда.
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Luca Moroder Это потрясающее чувство — когда карабкаешься, понимаешь? Настоящее ощущение свободы.
Lena Ballinger А я чувствую только страх.
Luca Moroder И это тоже потрясающее чувство, поверь.
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Fred Ballinger [врачам] Моя дочь говорит, что я апатичен. Это... это так заметно?
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Paloma Faith Я — Палома Фэйт. И я не шлю#а.
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Brenda Morel Ты стар, ты устал, ты больше не умеешь видеть мир, Мик. Всё, что ты видишь — это свою собственную смерть, которая уже ждет тебя за углом.
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Miss Universe Я ценю иронию, но когда она пропитана ядом, теряет всю силу и обнажает нечто иное...
Jimmy Tree [пауза, напряжённая] Что?
Miss Universe Разочарование!
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Посланник королевы Её величество королева будет *честь* удостоить вас рыцарского звания в июне.
Фред Баллинджер Хорошо.
Посланник королевы Её величество королева будет *рада* узнать, что вы приняли предложение.
Фред Баллинджер Её величество королева никогда ничем не была *рада*.
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Fred Ballinger Потому что легкомыслие — это тоже извращение.
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Mick Boyle [по телефону] Джулиан, это твой отец. Хотя, судя по всему, я уже не так уверен, что ты мой сын.
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Mick Boyle Это совершенно идиотская идея. Кто ещё?
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Застенчивый сценарист Я робкий и неуверенный в себе. Родители никогда меня не поддерживали. У меня никогда не было девушки. И у меня есть серьёзные сомнения по поводу моей сексуальной ориентации.
Мик Бойл Хватит. Ты меня не тронешь.
Застенчивый сценарист У моей тёти полиомиелит.
[Мик смеётся]
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Mick Boyle Зачем тебе пластырь?
Fred Ballinger Мне не нужен. Я делаю это из солидарности с тобой.
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[после долгого сопротивления Фред рассказывает Лене, что Джулиан сказал про Палому Фэйт]
Lena Ballinger Ты могла мне этого не говорить.
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Luca Moroder Здравствуйте. Я альпинист. И я преподаю скалолазание. Даю уроки здесь, в отеле.
Lena Ballinger О...
Luca Moroder А вы? Чем занимаетесь?
Lena Ballinger У меня две работы. Я дочь и помощница отца.
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Luca Moroder Хотите попробовать залезть?
Lena Ballinger Знаешь, я могу свести мужчину с ума в постели, если захочу.
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Mick Boyle Ничто так не заставляет почувствовать, что ты в тоннеле, как сам тоннель.
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Mick Boyle Помнишь тот день, когда ты сказал, что уже не помнишь своих родителей?
Fred Ballinger Нет, я... я не помню.
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Fred Ballinger Каково это было бы... переспать с Джилдой Блэк?
Mick Boyle Да... я тоже иногда думаю об этом.
Fred Ballinger Врун!
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[первые реплики]
Fred Ballinger Здесь курить нельзя.
Queen's Emissary Что, даже снаружи?
Fred Ballinger Даже внутри нельзя.
Queen's Emissary Э-э, простите, мистер Баллинджер. Или можно обратиться к вам — маэстро?
[он роняет сигареты на стол]
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Mick Boyle Мелани на той фотографии такая красивая.
Fred Ballinger Ты прав... Она красивая.
Mick Boyle Знаешь, я кое-что понял, Фред. Люди либо красивые, либо уродливые. А те, кто посередине — просто милые.
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Brenda Morel Телевидение — это будущее и настоящее. Жизнь продолжается без всей этой киноберд#.
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