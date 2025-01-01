Mick BoyleТы говоришь, что эмоции переоценены. Но это хр##ня. Эмоции — это всё, что у нас есть.
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Mick Boyle[показывая своему подопечному далекие Альпы через телескоп]Видишь ту гору? Всё кажется очень близким. Это — будущее. А теперь...
Mick Boyle[когда он переворачивает телескоп, и изображение становится как в объективе «рыбий глаз»]...всё кажется очень далеким. Это — прошлое.
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Jimmy TreeМне нужно выбрать, мне нужно выбрать, что действительно стоит рассказать: ужас или желание? И я выбираю желание. Вы, каждый из вас, вы открыли мне глаза, вы заставили меня понять, что не стоит тратить время на бессмысленный страх...
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Pale TeenagerКогда твой сын говорит: «Почему ты не был для меня настоящим отцом?» А ты отвечаешь: «Я не думал, что справлюсь». В этот момент я понял одну очень важную вещь.
Fred BallingerДети не знают, через что прошли их родители. Конечно, они знают некоторые детали, яркие моменты. И знают ровно столько, чтобы стать на ту или иную сторону. Они не знают, что я дрожал в первый раз, когда увидел тебя на сцене. Вся оркестровая группа за моей спиной смеялась над моей влюблённостью. И моей неожиданной слабостью. Они не знают, что ты продала мамину бижутерию, чтобы помочь мне с моей второй пьесой. Когда все остальные отвергали меня, называя самоуверенным неуклюжим музыкантом. Они не знают, что и ты тоже — и ты была права думать, что я тогда был самоуверенным, неуклюжим музыкантом. И ты так сильно плакала. Не потому что продала мамину бижутерию, а потому что продала мать. Они не знают, что мы были вместе. Ты и я. Несмотря на усталость, боль и трудности. Мелани. Они никогда не должны узнать, что мы с тобой, несмотря ни на что, любили думать о себе как о простой песне.
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Лена БаллинджерЗнаешь, иногда, когда я сплю ночью, он наблюдает за мной... и прошлой ночью впервые в жизни провёл пальцем по моей щеке. Только я не спала... я делала вид, что сплю.
Мик БойлРодители всегда понимают, когда дети делают вид, что спят.
Mick BoyleИменно. Вот что ты видишь, когда молод. Всё кажется очень близким. Это — будущее. И настоящее. А вот что видишь, когда стар. Всё кажется очень далёким. Это — прошлое.
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Queen's EmissaryПочему именно тебе так симпатична монархия?
Fred BallingerПотому что она такая хрупкая. Убери одного человека — и вдруг весь мир меняется. Как в браке.
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Fred BallingerМне интересно, что с памятью происходит со временем. Я не помню свою семью. Не помню их лиц и как они говорили. Вчера ночью я смотрел на Лену, пока она спала. И думал обо всех тех тысячах мелочей, которые я сделал для неё как отец. И я делал это сознательно, чтобы она запомнила их. Когда вырастет. Но со временем она не вспомнит ни одной из них.
Pale TeenagerТам был диалог, который мне очень понравился. Когда твой сын говорит: «Почему ты не был для меня отцом?» А ты отвечаешь: «Я думал, что на это не годен». В этот момент я понял кое-что важное.
Pale TeenagerЧто ни один в мире не считает себя годным. Так что волноваться не о чем. Пока...
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[последние строки]
Фред Баллинджер[сидит в комнате жены]Я дождался, пока начатся часы приёма, чтобы прийти к тебе. Они не знают, Мелани. Дети не знают о наших испытаниях. Конечно, они знают некоторые детали, яркие моменты. И знают то, что им нужно знать, чтобы быть на одной стороне или другой. Они не знают, что я дрожал в первый раз, когда увидел тебя на сцене. И что оркестр за моей спиной смеялся над тем, как я влюблялся. И над моей неожиданной слабостью. Они не знают, что ты продала украшения своей матери, чтобы помочь мне со второй пьесой, когда все остальные отказывались, называя меня надменным, неуклюжим музыкантом. Думаю, они не знают, что и ты тоже, и ты была права, думая, что я тогда был надменным, неуклюжим музыкантом. И ты так сильно плакала. Не потому что продала украшения матери, а потому что продала мать. Они не знают, что мы были вместе, ты и я, несмотря на усталость, боль и трудности. Мелани, они никогда не должны узнать, что мы с тобой, несмотря ни на что, любили думать о себе как о "Простой песне". Посмотри на меня.