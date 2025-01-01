[последние строки]

[сидит в комнате жены]

Я дождался, пока начатся часы приёма, чтобы прийти к тебе. Они не знают, Мелани. Дети не знают о наших испытаниях. Конечно, они знают некоторые детали, яркие моменты. И знают то, что им нужно знать, чтобы быть на одной стороне или другой. Они не знают, что я дрожал в первый раз, когда увидел тебя на сцене. И что оркестр за моей спиной смеялся над тем, как я влюблялся. И над моей неожиданной слабостью. Они не знают, что ты продала украшения своей матери, чтобы помочь мне со второй пьесой, когда все остальные отказывались, называя меня надменным, неуклюжим музыкантом. Думаю, они не знают, что и ты тоже, и ты была права, думая, что я тогда был надменным, неуклюжим музыкантом. И ты так сильно плакала. Не потому что продала украшения матери, а потому что продала мать. Они не знают, что мы были вместе, ты и я, несмотря на усталость, боль и трудности. Мелани, они никогда не должны узнать, что мы с тобой, несмотря ни на что, любили думать о себе как о "Простой песне". Посмотри на меня.