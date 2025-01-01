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Наступит ночь
Цитаты из фильма Наступит ночь
Цитаты из фильма Наступит ночь
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Narrator for German Concentration Camps Factual Survey
Если мир не усвоит уроки, которые преподносят эти кадры, наступит ночь... но, к счастью, мы, кто выжил, поймём.
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