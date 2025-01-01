6 августа — вторая часть, а дальше что? Все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдэй» прямо сейчас

«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»

«Действовал не по закону»: кинокритик объяснил, почему Каневского так любят со времен «Следствия ведут ЗнаТоКи»

Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг

Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»

Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков

Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал

«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»

«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)

Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал