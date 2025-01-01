Charles XavierЗнаешь, Логан. Это была, без сомнений, самая прекрасная ночь за очень долгое время... и я её не заслужил, правда?
[плачет]
Charles XavierЯ сделал кое-что. Нечто невыразимое. Я вспомнил, что случилось в Вестчестере. Это не первый раз, когда я причинял боль людям. До сегодняшнего дня я не знал. Ты не хотел мне говорить. Так что мы просто продолжали убегать от этого. Кажется, я наконец-то начинаю тебя понимать.
LoganТы знаешь, что это. Сделано из адамантия. То, что в нас вставили. Поэтому это может нас убить. Наверное, это меня и убивает сейчас. Это было давно. Я оставил это, чтобы помнить, кто я есть. А теперь держу, чтобы, э-э... собственно, я думал выстрелить в себя. Как говорил Чарльз.
Gabriela[Логану]Она не моя дочь, но я люблю её. Ты можешь не любить её, но она твоя дочь. Пожалуйста, помоги ей.
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[последние слова]
LauraЧеловек должен быть тем, кто он есть, Джоуи. Нельзя ломать себя. С убийством не сосуществовать. Нет пути назад. Правильно или нет — это клеймо. Клеймо, что остаётся навсегда. А теперь беги домой к маме... скажи ей, что всё в порядке. В долине больше нет оружия.
LoganЯ никогда не просил об этом! Поняла? Чарльз никогда не просил об этом. Каллибан — тоже. А они уже шесть футов под землёй! Я не знаю, что Чарльз тебе там в голову вложил, но я — *не* то, кем ты меня считаешь, понял?
[Лаура холодно смотрит на Логана]
LoganЯ встретил тебя всего неделю назад. У тебя есть твоя Ребекка, твоя Делайла, твоя бла-бла-бла, что угодно. Всё, что ты хотел — у тебя есть!
[Голос Логана начинает срываться, он чуть смахивает слезу]
LoganИ так — *лучше*. Потому что я *отстой* в этом деле. Плохое случается с теми, кто мне дорог. Ты понимаешь меня?
CalibanГод назад... ты просил меня помочь тебе, и... Бог знает, я пытался... Но я не могу помочь тебе, Логан, по-настоящему... если ты не собираешься со мной говорить.
[Логан, сидя рядом с Калебаном, опускает взгляд и отводит глаза]
CalibanЯ слышу тебя по ночам; ты не спишь; ты не хочешь говорить об этом... Или о том бухле, что пьёшь... Или о гное, который вытираешь с кулаков. Или о крови, что я отстирываю с твоей одежды. Или о... свежих ранах на груди; тех, что не заживают... И я почти уверен, ты не хочешь говорить о том, что не можешь прочесть надпись на этой бутылке...
[Логан выглядит растерянным, затем берёт бутылку, чтобы прочесть надпись]
Caliban[показывает Логану пулю из адамантия]Нашёл это у тебя в кармане. Адамантий. Если собираешься стреляться, подожди хотя бы до тех пор, пока не выйдешь в открытое море. Я тут только что полы помыл.
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LoganЯ не знаю, как ты меня сюда притащила, но спасибо.
Donald PierceЗнаешь, у тебя на двери есть дробь. Слышал, ты был в Финиксе. Но прошлой ночью мои люди из полиции Техаса позвонили, сказали, что нашли трёх мёртвых чоло на обочине на пятьдесят четвёртом. Не в первый раз, понимаю. Только у одного не было руки, у другого — ноги. Они думали, что это либо тигр-сбеглец, либо Фредди Крюгер. Но никто из них не умеет водить: один выдуманный, другой вымерший. А так как колесные болты, что нашли, принадлежали двадцать второму Крайслеру... Ну, это и есть двадцать второй Крайслер.
Donald PierceСлушай... я не тебя ищу, Волви. Честно, я ищу того, кто ищет тебя. Она забрала у меня кое-что, пока я не смотрел. Что-то, за что я отвечаю. Мексиканка. Теперь у неё на тебя прицел. Не о чём не говорит?
LoganЯ не знаю никакой Габриэлы, так что вали из моей машины.
NewscasterСотрудники экстренных служб всё ещё на месте в казино-отеле Harrah's в Оклахома-Сити, где вчера по меньшей мере 400 гостей были временно парализованы. Многие отмечают сходство с инцидентом в Вестчестере год назад, который оставил более 600 пострадавших и унес жизни семи мутантов, в том числе нескольких из Людей Икс.
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Dr. Rice[медсестре, которая устраивает день рождения мутанту]Мария, мы их не наряжаем на Хэллоуин. Мы не называем их «милочка» и не целуем царапины. Не думай о них как о детях. Думай о них как о вещах с авторскими правами и патентами. Понятно?
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Logan[парковщику после того, как припарковал изрешечённый лимузин]Эй, ставь её спереди, понял?
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Donald Pierce[после того, как Риктор получил пулю в ногу]Дыши. Это всего лишь царапина, детка.
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Will MunsonОни работают день и ночь, без водителей, выщипывая свои клоновые супер-кукурузы. Урожай созревает вдвое быстрее. На вкус — г**но, правда.
Will MunsonНе едят. Пьют. Кукурузный сироп. Он во всех этих накачанных дрянью напитках, что сейчас пьют все — чтобы не спать, чувствовать себя сильным, развеселиться, быть сексапильным, да хоть что. Раньше плохой день был просто плохим днем, понимаешь?