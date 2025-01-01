[Лаура заходит в магазин у дома. Она открывает банку Pringles, берет банку энергетика Hypno, примеряет солнцезащитные очки, пока продавец не заметил её]

Продавец в магазине Привет. Ты знаешь, что за это надо платить, да?

[Лаура пытается убежать, но продавец блокирует её и забирает еду]

Продавец в магазине Эй, давай. Где твои родители?

[Лаура внезапно хватает продавца, переворачивает его на пол и собирается вонзить когти, но Логан вмешивается и останавливает её]

Логан Ни в коем случае!

[Логан смотрит на испуганного продавца]

Логан Извините. У вас есть зарядки для телефона?