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Киноафиша Фильмы Логан Цитаты из фильма Логан

Цитаты из фильма Логан

Logan Природа сделала меня уродом. Человек — оружием. А Бог — заставил всё это длиться слишком долго.
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Charles Xavier Два дня в дороге, один приём пищи и почти никакого сна. Ей 11, а мне чёрт побери 90...
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Charles Xavier Знаешь, Логан... вот как выглядит жизнь. Дом, люди, которые любят друг друга. Безопасное место. Тебе стоит на минуту остановиться и прочувствовать это.
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Laura Ты умираешь. Ты хочешь умереть.
Logan Откуда ты знаешь?
Laura Чарльз сказал мне.
Logan Что ещё он тебе сказал?
Laura Чтоб тебя не пустить.
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Logan Бери друзей и беги... Они будут идти и идти... Тебе больше не нужно сражаться.
[держит Лауру за руку]
Logan Иди... Не становись тем, кем тебя сделали.
[пауза]
Logan Лаура.
Laura [плачет] Папа.
Logan [улыбается] Значит, вот как это — чувствовать.
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Charles Xavier Что это?
Logan Ты знаешь, что это. Уколы смягчают припадки. Таблетки не дают им случаться. Может, подуй на них, чтобы они стали безопаснее?
Charles Xavier Отъеб###сь, Логан.
Logan Значит, теперь помнишь, кто я.
Charles Xavier Я всегда знаю, кто ты. Просто иногда не узнаю тебя.
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Charles Xavier Знаешь, Логан. Это была, без сомнений, самая прекрасная ночь за очень долгое время... и я её не заслужил, правда?
[плачет]
Charles Xavier Я сделал кое-что. Нечто невыразимое. Я вспомнил, что случилось в Вестчестере. Это не первый раз, когда я причинял боль людям. До сегодняшнего дня я не знал. Ты не хотел мне говорить. Так что мы просто продолжали убегать от этого. Кажется, я наконец-то начинаю тебя понимать.
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Charles Xavier Наша лодка... Санскипер.
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Charles Xavier Логан, у тебя ещё есть время.
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Laura Тебе приснился кошмар.
Logan У тебя бывают кошмары?
Laura Да. Люди меня ранили.
Logan Мои другие.
Laura Почему?
Logan Я раню людей.
Laura [поднимает пулю из адамантия] Что это?
Logan Ты знаешь, что это. Сделано из адамантия. То, что в нас вставили. Поэтому это может нас убить. Наверное, это меня и убивает сейчас. Это было давно. Я оставил это, чтобы помнить, кто я есть. А теперь держу, чтобы, э-э... собственно, я думал выстрелить в себя. Как говорил Чарльз.
Laura Я тоже ранил людей.
Logan Тебе придётся научиться с этим жить.
Laura Они были плохими людьми.
Logan Но всё равно...
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[первые слова]
Logan Чёрт.
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Logan Кто она?
Charles Xavier Она как ты... очень похожа на тебя.
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Charles Xavier [видит, что у Мансонов проблемы] Им нужна наша помощь.
Logan Кто-нибудь придёт!
Charles Xavier Кто-то уже пришёл.
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[Лаура заходит в магазин у дома. Она открывает банку Pringles, берет банку энергетика Hypno, примеряет солнцезащитные очки, пока продавец не заметил её]
Продавец в магазине Привет. Ты знаешь, что за это надо платить, да?
[Лаура пытается убежать, но продавец блокирует её и забирает еду]
Продавец в магазине Эй, давай. Где твои родители?
[Лаура внезапно хватает продавца, переворачивает его на пол и собирается вонзить когти, но Логан вмешивается и останавливает её]
Логан Ни в коем случае!
[Логан смотрит на испуганного продавца]
Логан Извините. У вас есть зарядки для телефона?
[Продавец показывает на прилавок. Логан берет зарядку и сигару и уходит из магазина вместе с Лаурой]
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Caliban Берегись света.
[подрывает себя]
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Donald Pierce Чарльз Ксавьер, всемирно известный мутант-восьмидесятилетний.
Charles Xavier На самом деле, мне уже за девяносто.
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Gabriela [Логану] Она не моя дочь, но я люблю её. Ты можешь не любить её, но она твоя дочь. Пожалуйста, помоги ей.
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[последние слова]
Laura Человек должен быть тем, кто он есть, Джоуи. Нельзя ломать себя. С убийством не сосуществовать. Нет пути назад. Правильно или нет — это клеймо. Клеймо, что остаётся навсегда. А теперь беги домой к маме... скажи ей, что всё в порядке. В долине больше нет оружия.
Rictor Пошли. Надо двигаться.
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Logan С плохими людьми, которых я люблю, всегда что-то случается. Понял меня?
Laura Тогда я справлюсь.
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Logan Твои друзья кажутся нормальными. Немного напоминают мне...
[Лаура проходит мимо с хмурым видом. Он замечает это и утешительно кладёт руку ей на плечо]
Logan Эй, эй, что происходит? А?
[Лаура отдергивает руку от Логана, и его озабоченное выражение меняется на защитное и злое]
Logan Ты со своими друзьями. Ты справилась.
Laura Куда пойдёшь?
Logan [пожимает плечами] Для начала — в ближайший бар.
[Лаура продолжает уходить, фыркая]
Logan Я тебя сюда привёз. Вот и всё, на что подписывался. Даже деньги вернул.
Laura [снисходительно] Какой милый человек.
Logan Я никогда не просил об этом! Поняла? Чарльз никогда не просил об этом. Каллибан — тоже. А они уже шесть футов под землёй! Я не знаю, что Чарльз тебе там в голову вложил, но я — *не* то, кем ты меня считаешь, понял?
[Лаура холодно смотрит на Логана]
Logan Я встретил тебя всего неделю назад. У тебя есть твоя Ребекка, твоя Делайла, твоя бла-бла-бла, что угодно. Всё, что ты хотел — у тебя есть!
[Голос Логана начинает срываться, он чуть смахивает слезу]
Logan И так — *лучше*. Потому что я *отстой* в этом деле. Плохое случается с теми, кто мне дорог. Ты понимаешь меня?
Laura [холодно] Тогда я справлюсь.
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[X-23 приближается к Риверам]
Donald Pierce Нет. Нет! НЕТ!
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Charles Xavier Логан.
Logan Не хочу об этом говорить. Больше не хочу это слушать.
Charles Xavier Логан.
Logan Хватит!
Charles Xavier Мне надо писать.
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Logan [проезжает шумный самоуправляемый грузовик по шоссе] Чёртовы автогрузы!
Charles Xavier Следи за языком, Логан. Ты же кричишь на машину.
Logan [про Лору] Ой, что? Она может порвать мужика ногами, но пару грубых слов услышать не может?
Charles Xavier Она может научиться быть лучше.
Logan Лучше меня?
Charles Xavier На самом деле, да.
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Logan Туда, куда мы идём, «Эдем...» Его не существует. Медсестра взяла это из комикса. Понимаешь? Это не реально.
Charles Xavier [слабо] Это для Лауры...
[смотрит на Логана строго]
Charles Xavier Это для Лауры.
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Donald Pierce Черт возьми, "Росомаха".
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Donald Pierce Чёрт возьми, Росомаха, видеть тебя таким — это просто разбивает мне чертово сердце.
Logan Как только вырву это из твоей груди, п#д#р#с.
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Donald Pierce [Логану] Я, кстати, ваш фанат.
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Laura Папа.
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Caliban Год назад... ты просил меня помочь тебе, и... Бог знает, я пытался... Но я не могу помочь тебе, Логан, по-настоящему... если ты не собираешься со мной говорить.
[Логан, сидя рядом с Калебаном, опускает взгляд и отводит глаза]
Caliban Я слышу тебя по ночам; ты не спишь; ты не хочешь говорить об этом... Или о том бухле, что пьёшь... Или о гное, который вытираешь с кулаков. Или о крови, что я отстирываю с твоей одежды. Или о... свежих ранах на груди; тех, что не заживают... И я почти уверен, ты не хочешь говорить о том, что не можешь прочесть надпись на этой бутылке...
[Логан выглядит растерянным, затем берёт бутылку, чтобы прочесть надпись]
Caliban Там написано «Ибупрофен».
[В припадке злости Логан выбивает из руки Калебана стакан, разбивая его]
Caliban Это была моя любимая кружка.
Logan Не лезь в мои д###ы.
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Caliban [показывает Логану пулю из адамантия] Нашёл это у тебя в кармане. Адамантий. Если собираешься стреляться, подожди хотя бы до тех пор, пока не выйдешь в открытое море. Я тут только что полы помыл.
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Logan Я не знаю, как ты меня сюда притащила, но спасибо.
Laura Пожалуйста.
Logan Ага.
[Логан вдруг понимает, что Лаура умеет говорить]
Logan Ты умеешь говорить?
[Лаура кивает]
Logan Ты умеешь говорить?
[Лаура смотрит на него и кивает]
Logan Что за хрень? Почему, блин... Для чего всё это дерьмо последние 2 000 чёртовых миль?
[Лаура начинает кричать по-испански]
Logan Что? Ладно, заткнись! Заткнись! Заткнись, блин!
Laura Йона, Гидеон, Ребекка, Делайла, Риктор.
Logan Что? Кто это?
Laura Йона, Гидеон, Ребекка, Делайла, Риктор.
Logan Кто это?
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Logan [показывает Лоре комиксы Людей Икс, которые нашёл в её рюкзаке] Ты их в свободное время читаешь?
[Чарльзу]
Logan Ага, Чарльз, у нас тут фанат Людей Икс.
[Лоре]
Logan Ты понимаешь, что это всё ерунда, да? Примерно четверть из этого могла случиться, да и то не так. В реальном мире люди умирают, и никакой самовлюблённый ур#д в чёртовом трико этого не остановит.
Charles Xavier Логан.
Logan Это мороженое для тех, кто писается в кровать.
Charles Xavier Логан.
Logan Твоя медсестра кормила тебя откровенной чепухой.
Charles Xavier Не думаю, что Лоре стоит напоминать о бренности жизни.
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Logan Ты кто, б##ь?
Donald Pierce Знаешь, у тебя на двери есть дробь. Слышал, ты был в Финиксе. Но прошлой ночью мои люди из полиции Техаса позвонили, сказали, что нашли трёх мёртвых чоло на обочине на пятьдесят четвёртом. Не в первый раз, понимаю. Только у одного не было руки, у другого — ноги. Они думали, что это либо тигр-сбеглец, либо Фредди Крюгер. Но никто из них не умеет водить: один выдуманный, другой вымерший. А так как колесные болты, что нашли, принадлежали двадцать второму Крайслеру... Ну, это и есть двадцать второй Крайслер.
[делает паузу]
Donald Pierce Она тебя уже нашла? Габриэла?
[наклоняется ближе к Логану]
Donald Pierce Слушай... я не тебя ищу, Волви. Честно, я ищу того, кто ищет тебя. Она забрала у меня кое-что, пока я не смотрел. Что-то, за что я отвечаю. Мексиканка. Теперь у неё на тебя прицел. Не о чём не говорит?
Logan Я не знаю никакой Габриэлы, так что вали из моей машины.
Donald Pierce [обиженно] Знаешь...
[наклоняется к Логану ещё ближе]
Donald Pierce Я знаю, что скрываешь, амиго. Старый лысый южнее границы.
Logan Чего тебе надо?
Donald Pierce Немного сотрудничества.
[протягивает Логану визитку, потом кидает её, когда тот не берёт]
Donald Pierce Кстати, я твой фанат.
[выходит из машины]
Logan [берёт визитку и узнаёт, кто такой Дональд] Бл#, бл#!
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Donald Pierce [выпускает X-24 на Логана] Начинаем, мальчик!
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[Знакомство Ксавьера с незнакомцами]
Logan Это мой отец... Чак.
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Will Munson Он мой друг.
Jackson Друг с большим ртом.
Logan Это я слышу часто.
Jackson Тогда, наверное, и это тоже.
[заряжает пистолет]
Logan Чаще, чем хотелось бы.
Jackson Ты знаешь правила. Я досчитаю до трёх... и ты пойдёшь своей дорогой.
Will Munson У меня есть права на эту воду.
Jackson Раз.
Will Munson Теперь у меня есть адвокат.
Jackson Два.
[Логан хватает дробовик Джексона и бьёт его им по лицу]
Logan Три.
[Уилл целится в Джексона и его приспешников, пока Логан ломает дробовик Джексона пополам]
Logan Ты знаешь правила. Убирайтесь к чёрту отсюда.
[они колеблются]
Logan ВПЕРЁД!
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[Росомаха надевает очки, чтобы читать]
Charles Xavier Мне нравятся эти. Они делают тебя моложе.
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Logan [у могилы Чарльза] Здесь много воды...
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Donald Pierce Прекрати стрелять! Она лечится.
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Logan Где Калибан?
Donald Pierce Почему бы тебе сначала не сказать, где девчонка? Или я могу спросить старика, он вроде дружелюбный...
Logan Я же сказал, её здесь нет. Где Калибан, м***к?
Donald Pierce Я оставил его в той же канаве, в которую ты собирался меня бросить...
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Charles Xavier [маниакально декламируя, откатываясь назад] Новая Кесалупа от Тако Белл! С курицей! Со стейком! А сыр прямо в корочке — это будет хит! Беги скорее, пока есть —
[Логан останавливает его]
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Charles Xavier В прайде львов самка — и охотница, и заботливая мать.
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Caliban Я не хочу драться, но нам нужно кое-что обсудить.
Logan Что именно?
Caliban Ну, это будет придиркой, если я повторю своё предыдущее замечание, что доза слишком мала, чтобы подавить приступы?
Logan Это то, что мне дали. Я не мог устраивать разборки.
Caliban Я чуть не помер сегодня утром. Этот приступ был...
Logan Он длился меньше минуты!
Caliban Казалось, намного дольше. Я не мог дышать. Тебя это меньше берет.
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Donald Pierce Видишь? Ты не единственный, кого улучшили.
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Newscaster Сотрудники экстренных служб всё ещё на месте в казино-отеле Harrah's в Оклахома-Сити, где вчера по меньшей мере 400 гостей были временно парализованы. Многие отмечают сходство с инцидентом в Вестчестере год назад, который оставил более 600 пострадавших и унес жизни семи мутантов, в том числе нескольких из Людей Икс.
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Dr. Rice [медсестре, которая устраивает день рождения мутанту] Мария, мы их не наряжаем на Хэллоуин. Мы не называем их «милочка» и не целуем царапины. Не думай о них как о детях. Думай о них как о вещах с авторскими правами и патентами. Понятно?
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Logan [парковщику после того, как припарковал изрешечённый лимузин] Эй, ставь её спереди, понял?
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Donald Pierce [после того, как Риктор получил пулю в ногу] Дыши. Это всего лишь царапина, детка.
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Will Munson Они работают день и ночь, без водителей, выщипывая свои клоновые супер-кукурузы. Урожай созревает вдвое быстрее. На вкус — г**но, правда.
Logan Так почему же люди это едят?
Will Munson Не едят. Пьют. Кукурузный сироп. Он во всех этих накачанных дрянью напитках, что сейчас пьют все — чтобы не спать, чувствовать себя сильным, развеселиться, быть сексапильным, да хоть что. Раньше плохой день был просто плохим днем, понимаешь?
Logan У меня всё так и осталось.
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Jackson [после того, как X-24 показал свои когти] Что за чёрт...
[X-24 отрезает ему голову]
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[Логан пинает без сознания Пирса на спину; Каллибан подходит и снимает его очки]
Caliban Похоже на бывшего военного. Может, охотник за головами?
Logan Хуже.
[Логан передаёт Каллибану карту Пирса]
Caliban Он один?
Logan Недолго.
[роняет трубку и крадёт у Пирса пистолет]
Logan Загрузи его в тачку, увези к прудам и выкинь.
Caliban А если он проснётся раньше, чем я вернусь?
[Логан пинает Пирса в голову и передаёт пистолет Каллибану]
Logan Пиши, где будешь. Заберём.
[Логан закрывает багажник лимузина и направляется к фабрике; Каллибан смотрит на пистолет и карту]
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