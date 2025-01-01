[первые реплики]

Abe [рассказчик] Кант говорил, что человеческий разум терзают вопросы, которые он не может проигнорировать, но и ответить на них не в силах. Так о чём же мы говорим? О морали? О выборе? О случайности жизни? Об эстетике? Об убийстве?

Jill Мне кажется, Эйб с самого начала был не в порядке. От стресса? От злости? Его бесило, что жизнь — это бесконечное страдание? Или ему просто надоела бессмыслица повседневности? Он был чертовски интересным. И другим. И хорошим собеседником. И всегда мог запутать разговор словами.