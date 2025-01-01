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Киноафиша Фильмы Иррациональный человек Цитаты из фильма Иррациональный человек

Цитаты из фильма Иррациональный человек

Abe Тревога — это головокружение свободы.
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Abe Большая часть философии — просто словесная мастурбация.
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Abe Я не мог вспомнить смысл жизни, а когда вспоминал — он меня не убеждал.
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Abe Очень страшно, когда у тебя заканчиваются отвлечения.
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Abe Кант говорил, что человеческий разум терзают вопросы, от которых он не может избавиться, но и ответить на них не в состоянии.
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Abe Я хотел изменить мир, а в итоге стал пассивным интеллектуалом, который не может е#ать.
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Abe Пятьдесят на пятьдесят — это лучше, чем большинство людей получают в жизни.
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Rita Как идут дела?
Abe Я... застрял. Не могу писать.
Rita Почему?
Abe Не знаю, я... не могу *писать*, потому что... не могу дышать.
Rita Что заставит тебя снова дышать?
Abe [вздыхает] Я... знаешь... я... у меня нет... *желания дышать*, вдохновения, понимаешь.
Rita Тебе нужна муза.
Abe Раньше мне муза не нужна была.
[вздыхает]
Rita Я надеюсь, ты не собираешься отправлять меня обратно под дождь, не переспав со мной.
Abe Я пытаюсь писать.
Rita Ты застрял. Я сейчас тебя разблокирую или ты влюбляешься в ту студентку, с которой так много времени проводишь?
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Abe Жизнь иронична, не правда ли? В один момент у человека масса сложных, неразрешимых проблем, а в следующий — тучи расходятся, и он снова может наслаждаться нормальной жизнью. Это просто поражает.
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Jill Отчаяние — это то, что Кьеркегор называл болезнью, ведущей к смерти, Эйб. А ты страдаешь от отчаяния.
Abe Я прекрасно знаю, что думал Кьеркегор. Но в конце концов он был христианином. Вот бы это было утешением.
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Jill Знаешь, Эйб на самом деле говорит, что люди просто создают драмы, чтобы прожить свою жизнь, потому что они такие пустые.
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[первые реплики]
Abe [рассказчик] Кант говорил, что человеческий разум терзают вопросы, которые он не может проигнорировать, но и ответить на них не в силах. Так о чём же мы говорим? О морали? О выборе? О случайности жизни? Об эстетике? Об убийстве?
Jill Мне кажется, Эйб с самого начала был не в порядке. От стресса? От злости? Его бесило, что жизнь — это бесконечное страдание? Или ему просто надоела бессмыслица повседневности? Он был чертовски интересным. И другим. И хорошим собеседником. И всегда мог запутать разговор словами.
Abe С чего начать? Знаешь, экзистенциалисты считают, что ничего не происходит, пока не достигнешь абсолютного дна. Скажем так, когда я начал преподавать в колледже Брейлин, эмоционально я был на Зариски-Пойнт. Конечно, моя репутация, или, точнее, какая-то репутация, шла впереди меня.
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Abe Я прошу тебя отбросить повседневные предположения и довериться своему жизненному опыту. Чтобы по-настоящему увидеть мир, нам нужно порвать с привычным его восприятием.
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Abe Меня зовут Эйб Лукас, и я убил человека. У меня было много разных опытов, а теперь — уникальный. Я отнял человеческую жизнь. Не в бою и не ради самообороны, а по собственному выбору, в который верил и довёл до конца. Я ощущаю себя настоящим человеком.
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Jill Он очень радикален, очень оригинален. Его либо любят, либо ненавидят, без вариантов.
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Professor #1 Говорят, этим летом в штат берут Эйба Лукаса.
Professor #2 Правда? Вот это оживит наш философский факультет.
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Abe Головокружение и тревога исчезли, и я был счастлив, наслаждаясь радостью жизни.
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Rita Когда я узнала, что ты приедешь сюда, у меня были фантазии, что мы встретимся и случится что-то особенное.
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Abe Меня заводило всё, что было связано с убийством судьи Спанглера. Идея помочь этой женщине, действовать, избавить мир от такой дряни, которая превращает жизнь в настоящий ад для всех нас. Меня привлекал творческий вызов — провернуть идеальное убийство. Это был риск с высокими ставками, но именно риск заставлял меня чувствовать себя живым.
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Abe Lucas Джилл была права в своей оценке меня. Я балансировал на грани какого-то срыва, не в состоянии справиться с чувством злости, разочарования, бессмысленности. Говорят, что утопление — это безболезненный способ уйти.
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Abe Моё письмо лилось рекой, творческие соки забились. Я был счастлив, испытывал чувство благополучия и начал роман с Джилл, чего категорически не хотел, но вдруг поддался внезапному порыву чистой радости жизни. Мысль о том, что когда-то я был равнодушен к существованию, казалась абсурдной.
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