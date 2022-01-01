Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
А теперь не смотри А теперь не смотри
Киноафиша Фильмы А теперь не смотри А теперь не смотри, 1973: актеры и роли
Don't Look Now А теперь не смотри 1973 / Великобритания / Италия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

А теперь не смотри, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Роуг Nicolas Roeg
В ролях
Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland Джули Кристи Джули Кристи Julie Christie Хилари Мейсон Hilary Mason Клелия Матания Clelia Matania Ренато Скарпа Renato Scarpa Массимо Серато Massimo Serato Джорджо Трестини Giorgio Trestini
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Приложение киноафиши