RobynЗабавно, когда тебе столько врут, ты просто перестаёшь верить всему, что они говорят.
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SimonЧёрт побери. Я — придурок, Робин, ясно? Я сделал его жизнь настоящим адом и обращался с ним как с гадом. Это ты пытаешься понять? Что я был придурком? Я был придурком, понял? Мой отец был придурком по отношению ко мне, обращался со мной как с г#м. Но я это стерпел. Я не валялся на коленях и не рыдал, молясь об этом. Не застрял в этом чёртовом прошлом. Я двинулся дальше. Я чего-то добился в жизни. Этот мир — для победителей и проигравших, и мы все на одной паршивой площадке, понимаешь? Знаешь что? Этот парень проиграл и теперь ноет — он просто застрял, потому что хочет застрять, не может отпустить этот чёртов момент. Он не вернёт меня назад и не извинится за что-то, чего я не знаю, за что я не отвечаю и что мне по барабану. Я ему ничего не должен.
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GregЗнаешь, удивительно, как одна мысль может захватить тебя и совсем сломать.
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RonОбычно дружба развивается естественно. И если она не приносит пользы обеим сторонам, она просто как-то растворяется.
Gordo[закадровый голос, обращённое к самому себе письмо]Дорогие Робин и Саймон, думаю, я должен извиниться перед вами обоими. Похоже, я неправильно оценил нашу ситуацию. Знайте, что я никогда не сделал бы ничего, чтобы вас расстроить, и мне очень хотелось бы начать всё сначала. Однако я уважаю ваше желание оставить меня в покое, то есть одного. Вы больше не услышите обо мне, кроме этого письма, в котором, надеюсь...
Simon[продолжающийся закадровый голос]...я выражаю свою искреннюю жалость, что всё так получилось. Гордон. Грустная минa. "P.S.: Также прошу прощения за ужин. Не вдаваясь в подробности, думаю, мне было бы стыдно, если бы вы увидели, где я действительно живу. Я далеко не такая успешная история, как вы оба. Глупый я. Нет, ещё одна грустная минa. Две грустные мины. Ай.