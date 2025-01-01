Чёрт побери. Я — придурок, Робин, ясно? Я сделал его жизнь настоящим адом и обращался с ним как с гадом. Это ты пытаешься понять? Что я был придурком? Я был придурком, понял? Мой отец был придурком по отношению ко мне, обращался со мной как с г#м. Но я это стерпел. Я не валялся на коленях и не рыдал, молясь об этом. Не застрял в этом чёртовом прошлом. Я двинулся дальше. Я чего-то добился в жизни. Этот мир — для победителей и проигравших, и мы все на одной паршивой площадке, понимаешь? Знаешь что? Этот парень проиграл и теперь ноет — он просто застрял, потому что хочет застрять, не может отпустить этот чёртов момент. Он не вернёт меня назад и не извинится за что-то, чего я не знаю, за что я не отвечаю и что мне по барабану. Я ему ничего не должен.