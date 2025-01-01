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Цитаты из фильма Подарок

Gordo Видишь, ты уже покончил с прошлым, а прошлое с тобой — нет.
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Gordo Всё в глазах, видишь ли.
Gordo Видишь, что происходит, когда отравляешь чужие умы своими идеями?
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Simon Тогда у каждого было имя. Я был Простой Саймон.
Robyn Дети — они жестокие.
Simon Дети — они честные.
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Gordo Хорошим людям положены хорошие вещи.
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Robyn Забавно, когда тебе столько врут, ты просто перестаёшь верить всему, что они говорят.
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Simon Чёрт побери. Я — придурок, Робин, ясно? Я сделал его жизнь настоящим адом и обращался с ним как с гадом. Это ты пытаешься понять? Что я был придурком? Я был придурком, понял? Мой отец был придурком по отношению ко мне, обращался со мной как с г#м. Но я это стерпел. Я не валялся на коленях и не рыдал, молясь об этом. Не застрял в этом чёртовом прошлом. Я двинулся дальше. Я чего-то добился в жизни. Этот мир — для победителей и проигравших, и мы все на одной паршивой площадке, понимаешь? Знаешь что? Этот парень проиграл и теперь ноет — он просто застрял, потому что хочет застрять, не может отпустить этот чёртов момент. Он не вернёт меня назад и не извинится за что-то, чего я не знаю, за что я не отвечаю и что мне по барабану. Я ему ничего не должен.
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Greg Знаешь, удивительно, как одна мысль может захватить тебя и совсем сломать.
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Ron Обычно дружба развивается естественно. И если она не приносит пользы обеим сторонам, она просто как-то растворяется.
Simon Да, было бы здорово.
Ron То, о чём ты говоришь, — это, знаешь, асимметричная штука. Односторонняя дружба? По сути, тебя заставляют расстаться.
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Simon Не перебивай меня, потому что я должен пройти через это, а потом ты сможешь говорить, хорошо?
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Gordo Не перебивай меня. Если не возражаешь, я просто прорвусь, а ты сможешь поговорить сразу после, хорошо?
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Gordo Я записал список всех твоих соседей.
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[повторяющаяся реплика]
Гордо Я очень рад за тебя.
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Gordo [закадровый голос, обращённое к самому себе письмо] Дорогие Робин и Саймон, думаю, я должен извиниться перед вами обоими. Похоже, я неправильно оценил нашу ситуацию. Знайте, что я никогда не сделал бы ничего, чтобы вас расстроить, и мне очень хотелось бы начать всё сначала. Однако я уважаю ваше желание оставить меня в покое, то есть одного. Вы больше не услышите обо мне, кроме этого письма, в котором, надеюсь...
Simon [продолжающийся закадровый голос] ...я выражаю свою искреннюю жалость, что всё так получилось. Гордон. Грустная минa. "P.S.: Также прошу прощения за ужин. Не вдаваясь в подробности, думаю, мне было бы стыдно, если бы вы увидели, где я действительно живу. Я далеко не такая успешная история, как вы оба. Глупый я. Нет, ещё одна грустная минa. Две грустные мины. Ай.
Robyn Переверни. Там ещё что-то.
Simon P.P.S. Саймон, после всех этих лет я действительно был готов оставить прошлое в прошлом. У меня были только добрые намерения.
Robyn Что это значит?
Simon Не знаю.
Robyn Правда?
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