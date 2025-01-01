JackНэнси, я так чертовски рад, что ты сделала вид, будто сегодня моя спутница, потому что если бы не ты, я бы никогда не услышал ни одной из твоих потрясающих теорий о сексе, не видел, как ты пытаешься вытащить халапеньо из зубов, и не стал свидетелем твоих очень инстинктивных пожарных навыков. Я бы никогда не узнал это грязное красивое лицо триатлета и не увидел эту потрясающую, очень соревновательную задницу, когда ты собиралась сделать ещё один страйк. На самом деле, если бы ты не притворилась моей спутницей сегодня, мой день был бы просто отстойным.
JackДамы и господа, мальчики и девочки, а также друзья и члены семьи Нэнси, которых я никогда в жизни не встречал. Сегодня я познакомился с девушкой — не той, с которой нужно было связываться, но она оказалась именно той самой. И эта девушка, которая рискнула со мной самым странным и романтичным образом, хотела, чтобы я рискнул ради неё, но я не рискнул, понимаете. Я облажался, как тупой сорокалетний кризисный иди###, каким я и являюсь.
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NancyВо-вторых, ты держишься не за неё, а за чувство, и это чувство рано или поздно пройдёт. Обещаю.
NancyНет, не грусти. Боже, я не грущу... Немного грущу. Но я ещё и горжусь собой, потому что пыталась. И, знаешь, нет, не получилось, но... Я получила представление о том, что меня может ждать. Весёлая, любящая, сумасшедшая, противоречивая, долгая, счастливая жизнь с кем-то.
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JackИтак. Книга — есть. Проверка — есть. Свидание вслепую? Есть!
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NancyТы справишься. Привет. Я Нэнси. «В этом году ты выйдешь из своей скорлупы. Рискуй. Будь смелее. Вступай в... жизнь.» О, Боже мой.
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JackЯ ж не так уж и опоздал, да? Извини. Кто-то опять кинулся под поезд. Не виню их. Так много задержек.
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ElaineБудь спонтанной, когда ничего не запланировано.