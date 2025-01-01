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Киноафиша Фильмы Краденое свидание Цитаты из фильма Краденое свидание

Цитаты из фильма Краденое свидание

Nancy Мне нужно кое в чём признаться. Я на самом деле не твоя случайная встреча, Джек.
Jack Что? Тебе вообще ещё нет 24?
Nancy Нет! Добавь ещё десять. Я просто пыталась найти себе пару в этом современном мире.
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Nancy Ты сейчас — словно эмоциональная мозаика, но ты соберёшь себя заново. Знаешь, начни с углов. Ищи синие кусочки.
Jack А где мне найти эти «синие кусочки»?
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Jack Нэнси, я так чертовски рад, что ты сделала вид, будто сегодня моя спутница, потому что если бы не ты, я бы никогда не услышал ни одной из твоих потрясающих теорий о сексе, не видел, как ты пытаешься вытащить халапеньо из зубов, и не стал свидетелем твоих очень инстинктивных пожарных навыков. Я бы никогда не узнал это грязное красивое лицо триатлета и не увидел эту потрясающую, очень соревновательную задницу, когда ты собиралась сделать ещё один страйк. На самом деле, если бы ты не притворилась моей спутницей сегодня, мой день был бы просто отстойным.
[Начинает задыхаться]
Jack И, возможно, вся моя жизнь была бы такой же.
[Толпа ахает]
Jack Не издавай этих звуков. Я на грани. Нэнси, ты говорила, что я эмоциональный пазл, и что мне нужно искать синие кусочки. Думаю, ты и есть эти синие кусочки, Нэнси. Ну что скажешь? Квида про кво?
🧡
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Jack Поздравляю с твоей огромной кучей лжи!
Nancy Спасибо!
Jack Боже, какой же ты циник!
Nancy А ты такой романтик!
🧡
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Jack Дамы и господа, мальчики и девочки, а также друзья и члены семьи Нэнси, которых я никогда в жизни не встречал. Сегодня я познакомился с девушкой — не той, с которой нужно было связываться, но она оказалась именно той самой. И эта девушка, которая рискнула со мной самым странным и романтичным образом, хотела, чтобы я рискнул ради неё, но я не рискнул, понимаете. Я облажался, как тупой сорокалетний кризисный иди###, каким я и являюсь.
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Nancy Во-вторых, ты держишься не за неё, а за чувство, и это чувство рано или поздно пройдёт. Обещаю.
🧡
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Nancy Пусть прошлое идёт п##д#
[заявление, позже использованное как тост]
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Nancy Сегодня я встретила мужчину. Впервые за долгое время я сама сделала шаг навстречу. И рискнула. Бла-бла-бла, конец.
🧡
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Jack Тебе вообще нравится боулинг?
Nancy Обожаю боулинг.
Jack Отлично, значит ты не прикидывалась всю ночь?
Nancy Уверена, ты уже не раз это говорил.
🧡
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Jack Тебе нужно собраться, Нэнси.
🧡
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Nancy Нет, не грусти. Боже, я не грущу... Немного грущу. Но я ещё и горжусь собой, потому что пыталась. И, знаешь, нет, не получилось, но... Я получила представление о том, что меня может ждать. Весёлая, любящая, сумасшедшая, противоречивая, долгая, счастливая жизнь с кем-то.
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Jack Итак. Книга — есть. Проверка — есть. Свидание вслепую? Есть!
🧡
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Nancy Ты справишься. Привет. Я Нэнси. «В этом году ты выйдешь из своей скорлупы. Рискуй. Будь смелее. Вступай в... жизнь.» О, Боже мой.
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Jack Я ж не так уж и опоздал, да? Извини. Кто-то опять кинулся под поезд. Не виню их. Так много задержек.
🧡
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Elaine Будь спонтанной, когда ничего не запланировано.
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Sean Я просто хочу исполнить свою заветную мечту.
🧡
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