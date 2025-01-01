Нэнси, я так чертовски рад, что ты сделала вид, будто сегодня моя спутница, потому что если бы не ты, я бы никогда не услышал ни одной из твоих потрясающих теорий о сексе, не видел, как ты пытаешься вытащить халапеньо из зубов, и не стал свидетелем твоих очень инстинктивных пожарных навыков. Я бы никогда не узнал это грязное красивое лицо триатлета и не увидел эту потрясающую, очень соревновательную задницу, когда ты собиралась сделать ещё один страйк. На самом деле, если бы ты не притворилась моей спутницей сегодня, мой день был бы просто отстойным.