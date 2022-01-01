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Хороший плохой Дед Мороз Однажды, в 2010 году, добрый волшебник Тимур Бекмамбетов подарил российским зрителям новогоднюю картину «Ёлки», которая задала тенденцию каждую зиму выпускать трогательный семейный фильм с вполне ожидаемым счастливым концом. С тех пор в канун Нового года кинотеатры под завязку набиты людьми, для которых поход на очередную отечественную комедию стал уже традиционным. Как-никак в эту чудесную пору нет ничего прекраснее, чем просмотр именно таких кинолент. Это…