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SOS, Дед Мороз или Все сбудется! SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
Киноафиша Фильмы SOS, Дед Мороз или Все сбудется! Отзывы о фильме «SOS, Дед Мороз или Все сбудется!»
SOS, Дед Мороз или Все сбудется! 2015 / Россия
5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 2.4
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Отзывы о фильме «SOS, Дед Мороз или Все сбудется!»

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Наша рецензия

Хороший плохой Дед Мороз Однажды, в 2010 году, добрый волшебник Тимур Бекмамбетов подарил российским зрителям новогоднюю картину «Ёлки», которая задала тенденцию каждую зиму выпускать трогательный семейный фильм с вполне ожидаемым счастливым концом. С тех пор в канун Нового года кинотеатры под завязку набиты людьми, для которых поход на очередную отечественную комедию стал уже традиционным. Как-никак в эту чудесную пору нет ничего прекраснее, чем просмотр именно таких кинолент. Это…

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