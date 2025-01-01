Naruto Uzumaki
Когда в академии нас спросили, с кем бы мы хотели провести последний день на Земле, я не мог вспомнить ни одного имени. Я не знал своих родителей и не имел друзей, но теперь я точно знаю, кого бы выбрал. Без сомнений. Я хочу быть с тобой всегда, до самой смерти. Я хочу быть с тобой, Хината.
Hinata Hyuga
О, Наруто.
[Наруто останавливается]
Hinata Hyuga
Что ты делаешь?
Naruto Uzumaki
Готова? Держись крепче.
Hinata Hyuga
Хорошо.
Naruto Uzumaki
Не отпускай, ладно?
Hinata Hyuga
Ладно. Никогда-никогда не отпущу.
[Наруто использует Расенган, чтобы подняться вверх]
Hinata Hyuga
Что? Что ты...
Shikamaru Nara
Наруто, ты врежешься в потолок!
Naruto Uzumaki
Да ну, я не собираюсь останавливаться!
[они взмывают в лунное небо]
Naruto Uzumaki
Хината.
Hinata Hyuga
Наруто.
[Они целуются впервые]