Naruto Uzumaki Когда в академии нас спросили, с кем бы мы хотели провести последний день на Земле, я не мог вспомнить ни одного имени. Я не знал своих родителей и не имел друзей, но теперь я точно знаю, кого бы выбрал. Без сомнений. Я хочу быть с тобой всегда, до самой смерти. Я хочу быть с тобой, Хината.

Hinata Hyuga О, Наруто.

[Наруто останавливается]

Hinata Hyuga Что ты делаешь?

Naruto Uzumaki Готова? Держись крепче.

Hinata Hyuga Хорошо.

Naruto Uzumaki Не отпускай, ладно?

Hinata Hyuga Ладно. Никогда-никогда не отпущу.

[Наруто использует Расенган, чтобы подняться вверх]

Hinata Hyuga Что? Что ты...

Shikamaru Nara Наруто, ты врежешься в потолок!

Naruto Uzumaki Да ну, я не собираюсь останавливаться!

[они взмывают в лунное небо]

Naruto Uzumaki Хината.

Hinata Hyuga Наруто.