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Киноафиша Фильмы Наруто: Последний фильм Цитаты из мультфильма Наруто: Последний фильм

Цитаты из мультфильма Наруто: Последний фильм

Naruto Uzumaki Когда в академии нас спросили, с кем бы мы хотели провести последний день на Земле, я не мог вспомнить ни одного имени. Я не знал своих родителей и не имел друзей, но теперь я точно знаю, кого бы выбрал. Без сомнений. Я хочу быть с тобой всегда, до самой смерти. Я хочу быть с тобой, Хината.
Hinata Hyuga О, Наруто.
[Наруто останавливается]
Hinata Hyuga Что ты делаешь?
Naruto Uzumaki Готова? Держись крепче.
Hinata Hyuga Хорошо.
Naruto Uzumaki Не отпускай, ладно?
Hinata Hyuga Ладно. Никогда-никогда не отпущу.
[Наруто использует Расенган, чтобы подняться вверх]
Hinata Hyuga Что? Что ты...
Hanabi Hyuga Сестра!
Shikamaru Nara Наруто, ты врежешься в потолок!
Naruto Uzumaki Да ну, я не собираюсь останавливаться!
[они взмывают в лунное небо]
Naruto Uzumaki Хината.
Hinata Hyuga Наруто.
[Они целуются впервые]
🧡
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🤔
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