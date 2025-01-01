[первые реплики]

Hannah [закадровый голос] В середине кажется, что это никогда не кончится. Но он был со мной. Я справлюсь. Помню то утро. Хантер заключил со мной сделку. Он уберёт подвал, если я доплыву до другого берега озера. Я нырнула сразу. Наш подвал был настоящим кошмаром.

Hannah Но выходит так, что, скользя за мной, его посетила последняя песня с альбома. Впервые, когда я привела его сюда, показать, где выросла, он решил, что хочет... сочинять музыку, завести кучу детей, иметь такой большой двор, чтобы в нём можно было потеряться и стать частью природы, а не просто частью какой-то тусовки.

Hannah Большинство песен с альбома я не знаю, откуда взялись, но вот эту я помню. Так что я храню этот трек как тот, что мы написали вместе. Вместе, как и должно было быть, потому что план никогда не был жить в этих чёртовых лесах совсем одной. Но вот я — всё ещё далеко посреди... без него.