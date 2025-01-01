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Киноафиша Фильмы Бессмертные Цитаты из фильма Бессмертные

Цитаты из фильма Бессмертные

Andrew McDonnell Понимаю, что тут происходит, ты просто сумасшедший.
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Andrew McDonnell Мэм, это не ваше дело портить!
🧡
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Andrew McDonnell Ага, ты делаешь презервативы для оленей, да?
🧡
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[первые реплики]
Hannah [закадровый голос] В середине кажется, что это никогда не кончится. Но он был со мной. Я справлюсь. Помню то утро. Хантер заключил со мной сделку. Он уберёт подвал, если я доплыву до другого берега озера. Я нырнула сразу. Наш подвал был настоящим кошмаром.
Hannah Но выходит так, что, скользя за мной, его посетила последняя песня с альбома. Впервые, когда я привела его сюда, показать, где выросла, он решил, что хочет... сочинять музыку, завести кучу детей, иметь такой большой двор, чтобы в нём можно было потеряться и стать частью природы, а не просто частью какой-то тусовки.
Hannah Большинство песен с альбома я не знаю, откуда взялись, но вот эту я помню. Так что я храню этот трек как тот, что мы написали вместе. Вместе, как и должно было быть, потому что план никогда не был жить в этих чёртовых лесах совсем одной. Но вот я — всё ещё далеко посреди... без него.
Hannah [собаке] Не смотри на меня этим тоном.
🧡
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Andrew McDonnell Ты с миром или с мушкетом?
Hannah Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил «нет»?
Andrew McDonnell Ну, не так часто и не так решительно, как ты.
🧡
👏
🥺
🤔
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