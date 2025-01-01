Будда, индийский принц, основатель буддизма (563 г. до н.э. – 483 г. до н.э.)Три вещи нельзя надолго скрыть: Солнце, Луну и правду.
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(voice)[спутанно]Подожди секунду. Вернись назад. Я не понимаю, почему Язов позволил тебе уехать из страны, если он был на тебя зол.
Вячеслав ФетисовЯ не историк. Мне казалось, что страна пытается что-то изменить, ведь это время Перестройки, но он не хочет перемен. Все боялись. Это понятно. Это как в тёмной комнате искать тёмного кота. Это не смешно.
[все ещё в замешательстве]
(voice)Ладно.
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(voice)Когда ты умрёшь, это и останется твоим наследием.
Viacheslav Fetisov[Доставая телефон]Я знаю и ценю это. Ты хороший парень. Мне повезло, что ты у меня есть.
(voice)Думаю, нам обоим повезло, что мы друг у друга есть.
Viacheslav Fetisov[Не слушая, звонит по телефону]Это ещё лучше. Калифорнийский парень и хороший человек.