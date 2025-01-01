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Киноафиша Фильмы Красная армия Цитаты из фильма Красная армия

Цитаты из фильма Красная армия

Будда, индийский принц, основатель буддизма (563 г. до н.э. – 483 г. до н.э.) Три вещи нельзя надолго скрыть: Солнце, Луну и правду.
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(voice) [спутанно] Подожди секунду. Вернись назад. Я не понимаю, почему Язов позволил тебе уехать из страны, если он был на тебя зол.
Вячеслав Фетисов Я не историк. Мне казалось, что страна пытается что-то изменить, ведь это время Перестройки, но он не хочет перемен. Все боялись. Это понятно. Это как в тёмной комнате искать тёмного кота. Это не смешно.
[все ещё в замешательстве]
(voice) Ладно.
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(voice) Когда ты умрёшь, это и останется твоим наследием.
Viacheslav Fetisov [Доставая телефон] Я знаю и ценю это. Ты хороший парень. Мне повезло, что ты у меня есть.
(voice) Думаю, нам обоим повезло, что мы друг у друга есть.
Viacheslav Fetisov [Не слушая, звонит по телефону] Это ещё лучше. Калифорнийский парень и хороший человек.
(voice) Чикаго.
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