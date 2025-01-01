(voice) [спутанно] Подожди секунду. Вернись назад. Я не понимаю, почему Язов позволил тебе уехать из страны, если он был на тебя зол.

Вячеслав Фетисов Я не историк. Мне казалось, что страна пытается что-то изменить, ведь это время Перестройки, но он не хочет перемен. Все боялись. Это понятно. Это как в тёмной комнате искать тёмного кота. Это не смешно.

[все ещё в замешательстве]