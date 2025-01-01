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Киноафиша Фильмы 10 000 км: Любовь на расстоянии Цитаты из фильма 10 000 км: Любовь на расстоянии

Цитаты из фильма 10 000 км: Любовь на расстоянии

Sergi Ты не хочешь быть со мной.
Sergi Ты хочешь, чтобы я был с тобой.
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