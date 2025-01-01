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10 000 км: Любовь на расстоянии
Цитаты из фильма 10 000 км: Любовь на расстоянии
Цитаты из фильма 10 000 км: Любовь на расстоянии
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Ты не хочешь быть со мной.
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Ты хочешь, чтобы я был с тобой.
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