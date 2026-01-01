«Сельская честь». В основу этой одноактной оперы легла новелла «Сельская честь», написанная приверженцем реализма Джованни Верга. Неслучайно опера стала классическим образцом «веризма» – реалистического направления в искусстве конца XIXвека. Музыка была создана начинающим композитором Пьетро Масканьи в 1988 году специально для конкурса одноактных опер, организованного миланским издателем Эдуардо Санцоньо. Став одним из трех победителей, «Сельская честь» начала успешный постановочный путь по странам Европы и в США,где часто исполнялась в паре с другой небольшой оперой– Паяцами.

«Паяцы». На написание этой оперы Руджеро Леонкавалло вдохновил успех Масканьи. Сюжет основан на реальной кровавой драме, развернувшейся в 1865 году. Опера сразу получила признание широкой публики, а в 1893 году была впервые исполнена в дуэте с «Сельской честью» в театре «Метрополитен-Опера» в Нью-Йорке.

Античный театр в Тавромении (ныне Таормина), в Южной Италии был построен в начале седьмого века до нашей эры и является вторым по величине древнегреческим театром на территории Италии. Этот живописный театр, расположенный на берегу Сицилии, часто принимает оперные и драматические постановки, а также служит площадкой для ежегодного фестиваля «Европейское Средиземноморье».