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Постер фильма Сельская честь. Паяцы
Киноафиша Фильмы Сельская честь. Паяцы

Сельская честь. Паяцы

, 2015
опера / 18+
Постер фильма Сельская честь. Паяцы

О фильме

 «Сельская честь». В основу этой одноактной оперы легла новелла «Сельская честь», написанная приверженцем реализма Джованни Верга. Неслучайно опера стала классическим образцом «веризма» – реалистического направления в искусстве конца XIXвека. Музыка была создана начинающим композитором Пьетро Масканьи в 1988 году специально для конкурса одноактных опер, организованного миланским издателем Эдуардо Санцоньо. Став одним из трех победителей, «Сельская честь» начала успешный постановочный путь по странам Европы и в США,где часто исполнялась в паре с другой небольшой оперой– Паяцами.

«Паяцы».  На написание этой оперы Руджеро Леонкавалло вдохновил успех Масканьи. Сюжет основан на реальной кровавой драме, развернувшейся в 1865 году. Опера сразу получила признание широкой публики, а в 1893 году была впервые исполнена в дуэте с «Сельской честью» в театре «Метрополитен-Опера» в Нью-Йорке.

Античный театр в Тавромении (ныне Таормина), в Южной Италии был построен в начале седьмого века до нашей эры и является вторым по величине древнегреческим театром на территории Италии. Этот живописный театр, расположенный на берегу Сицилии, часто принимает оперные и драматические постановки, а также служит площадкой для ежегодного фестиваля «Европейское Средиземноморье».

Режиссер Энрико Кастильоне
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2015

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