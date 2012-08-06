Одна из самых известных опер Моцарта была написана им в 1791 году на либретто Эмануэля Шиканедера, который использовал наряду с традиционным сюжетом ряд масонских символов.

Александр Перейра еще в бытность интендантом Зальцбургского фестиваля убедил дирижера Николауса Арнонкура исполнить произведение на аутентичных, исторических инструментах. «Для Зальцбурга это первый подобный музыкальный опыт, и я бесконечно благодарен Арнонкуру и его барочному ансамблю «Concentus Musicus» за то вдохновение и мудрость, которой они поделятся со зрителями», – делится своим восторгом Перейра. Новая постановка будет представлена на сцене Школы верховой езды – одной из традиционных площадок фестиваля. Таким образом «Волшебная флейта» возвращается на свою историческую родину.