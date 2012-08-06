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Киноафиша Фильмы Волшебная флейта

Волшебная флейта

Die Zauberflöte 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Одна из самых известных опер Моцарта была написана им в 1791 году на либретто Эмануэля Шиканедера, который использовал наряду с традиционным сюжетом ряд масонских символов.

Александр Перейра еще в бытность интендантом Зальцбургского фестиваля убедил дирижера Николауса Арнонкура исполнить произведение на аутентичных, исторических инструментах. «Для Зальцбурга это первый подобный музыкальный опыт, и я бесконечно благодарен Арнонкуру и его барочному ансамблю «Concentus Musicus» за то вдохновение и мудрость, которой они поделятся со зрителями», – делится своим восторгом Перейра. Новая постановка будет представлена на сцене Школы верховой езды – одной из традиционных площадок фестиваля. Таким образом «Волшебная флейта» возвращается на свою историческую родину.

Страна Австрия
Продолжительность 3 часа 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 6 августа 2012
Дата выхода
6 августа 2012 Австрия
Производство Unitel Classica, Österreichischer Rundfunk (ORF), ARTE
Другие названия
Die Zauberflöte, La flûte enchantée, de Mozart, W. A. Mozart's The Magic Flute (Die Zauberflöte), Ο μαγικός αυλός
Режиссер
Йенс-Даниэль Херцог
В ролях
Георг Зеппенфельд
Бернард Рихтер
Менди Фридрих
Юлия Кляйтер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
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