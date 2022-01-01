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Тайна в их глазах
Тайна в их глазах, 2015: актеры и роли
The Secret in Their Eyes
Тайна в их глазах
2015 / США
Трейлер
7.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Тайна в их глазах, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Билли Рэй
В ролях
Джулия Робертс
Julia Roberts
Николь Кидман
Nicole Kidman
Майкл Келли
Michael Kelly
Дин Норрис
Dean Norris
Чиветел Эджиофор
Chiwetel Ejiofor
Линдон Смит
Джо Коул
Joe Cole
Зои Грэм
Zoe Graham
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