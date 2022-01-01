Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайна в их глазах Тайна в их глазах
Киноафиша Фильмы Тайна в их глазах Тайна в их глазах, 2015: актеры и роли
The Secret in Their Eyes Тайна в их глазах 2015 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Тайна в их глазах, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Билли Рэй
В ролях
Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Майкл Келли Майкл Келли Michael Kelly Дин Норрис Дин Норрис Dean Norris Чиветел Эджиофор Чиветел Эджиофор Chiwetel Ejiofor Линдон Смит Джо Коул Джо Коул Joe Cole Зои Грэм Zoe Graham
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Приложение киноафиши