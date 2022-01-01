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Тайна в их глазах Тайна в их глазах
Киноафиша Фильмы Тайна в их глазах Отзывы о фильме «Тайна в их глазах»
The Secret in Their Eyes Тайна в их глазах 2015 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Тайна в их глазах»

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Хроническое тайноглазие В поисках проверенных рецептов по сравнительно честному отъему денег у граждан, Голливуд окончательно становится коллективным королем ремейков. Весь вопрос только в том, до какой степени будет переделан импортный (или американский, но n-дцатилетней давности) оригинал. Некоторые картины, вроде «Психо(за)» или «Впусти меня», вообще переснимаются почти покадрово, однако в большинстве случаев все-таки добавляется щепотка обновленных реалий. Аргентинский фильм Хуана Хосе…

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