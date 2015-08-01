Вторжение титанов, 2015

Вместо прогресса человечество оказалось отброшено назад появлением расы гигантов. Огромные гуманоиды не обладали ни речью, ни разумом, но при этом пожирали людей, как чипсы, а обычное оружие уровня XIX века оказалось бессильно. Остатки рода людского смогли выжить лишь за циклопическими стенами, которые тройным кольцом опоясали последние поля, города и деревни. Затишье продолжалось сто лет, за это время люди успокоились, армия была сокращена, а городская стража превратилась в дармоедов. Боеспособность сохранил лишь Разведкорпус — но кому нужны самоубийцы, что постоянно рискуют жизнью за стенами, когда можно спокойно сидеть за каменным забором?