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Shingeki no kyojin: Zenpen

Вторжение титанов, 2015

2015 / Япония
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Вместо прогресса человечество оказалось отброшено назад появлением расы гигантов. Огромные гуманоиды не обладали ни речью, ни разумом, но при этом пожирали людей, как чипсы, а обычное оружие уровня XIX века оказалось бессильно. Остатки рода людского смогли выжить лишь за циклопическими стенами, которые тройным кольцом опоясали последние поля, города и деревни. Затишье продолжалось сто лет, за это время люди успокоились, армия была сокращена, а городская стража превратилась в дармоедов. Боеспособность сохранил лишь Разведкорпус — но кому нужны самоубийцы, что постоянно рискуют жизнью за стенами, когда можно спокойно сидеть за каменным забором?

7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 1 августа 2015
Возраст 16+
Режиссер
Синдзи Хигути
Синдзи Хигути
В ролях
Харума Миура
Кико Мидзухара
Каната Хонго
Каната Хонго
Сатоми Исихара
Нанами Сакураба
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вторжение титанов 13 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Эрен 10 октября 2015, 16:16
Ребят, кто знает, в кинотеатрах в Иркутске будут его показывать?
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