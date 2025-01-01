Kyle WincottОставь его в покое. Я тут разбираюсь с мелкой заварушкой. А он пытается спасти всю вселенную.
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Justin WincottНе знаю, пап, наверное, я не герой, как ты и Кайл. Вот так устроен этот мир.
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Ray WincottЯ хотел сказать Кайлу, хотел, чтобы он узнал правду. Но как он на меня посмотрел, как он на меня равнялся... Я просто не смог. Герой всегда говорит правду, независимо от того, что о нём думают люди и каковы будут последствия. И ты всегда был таким, Джастин.
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CarmenМаксу просто нужно знать, что ты его хочешь.