Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Макс Цитаты из фильма Макс

Цитаты из фильма Макс

Kyle Wincott Собачий нос, сердце морпеха — для меня это звучит как герой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pamela Wincott Я горжусь вами обоими.
Kyle Wincott Слышишь, Макс? Поздоровайся!
Pamela Wincott Иди, поздоровайся с братом... Джастином!
Kyle Wincott Оставь его в покое. Я тут разбираюсь с мелкой заварушкой. А он пытается спасти всю вселенную.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Justin Wincott Не знаю, пап, наверное, я не герой, как ты и Кайл. Вот так устроен этот мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ray Wincott Я хотел сказать Кайлу, хотел, чтобы он узнал правду. Но как он на меня посмотрел, как он на меня равнялся... Я просто не смог. Герой всегда говорит правду, независимо от того, что о нём думают люди и каковы будут последствия. И ты всегда был таким, Джастин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carmen Максу просто нужно знать, что ты его хочешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Justin Wincott Папа оставил странное сообщение и исчез.
Carmen Поехали.
Justin Wincott Макс... иди ищи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Title Card Собаки используются армией США со времен Первой мировой войны. Более трёх тысяч собак служили в Ираке и Афганистане.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
6 августа — вторая часть, а дальше что? Все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдэй» прямо сейчас
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
«Действовал не по закону»: кинокритик объяснил, почему Каневского так любят со времен «Следствия ведут ЗнаТоКи»
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше