Я хотел сказать Кайлу, хотел, чтобы он узнал правду. Но как он на меня посмотрел, как он на меня равнялся... Я просто не смог. Герой всегда говорит правду, независимо от того, что о нём думают люди и каковы будут последствия. И ты всегда был таким, Джастин.