Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дамы Булонского леса Цитаты из фильма Дамы Булонского леса

Цитаты из фильма Дамы Булонского леса

Jacques Любви не существует, есть лишь доказательства любви.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hélène Ты женился на бродяге. Она была танцовщицей в кабаре. Ты сыграл со мной, а теперь я сыграю с тобой.
Jean Ты?
Hélène Да, я. Похоже, ты не понимаешь, к чему может привести женская злоба.
Jean Ты?
Hélène Не глупи. Ты женился на бродяге. Теперь тебе придется отвечать за последствия. Вдруг ты стал таким сентиментальным.
Jean Ты мерзавка!
Hélène Раз уж твой брак для тебя так важен, не убегай. Вернись к Агнесс. Ты не будешь единственным, кто ее утешит. Все ее любовники уже там. И их много!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Аньес Ты здесь. Возможно, со временем ты меня простишь. Но не спеши. Так много честных девушек становятся нечестными женщинами. Может, я докажу обратное. Я ещё не достоин, чтобы ты была рядом со мной. Подожди. Оставь мне хоть немного надежды. Тогда сможешь судить о моём поведении. Я буду счастлив, если ты сможешь выносить моё присутствие. Покажи уголок в своём доме, где я смогу жить. Я останусь там без возражений. Я не злой. Я знаю себя. Я был слабым. И я был влюблён в тебя. Это моё единственное оправдание. Мне не хватило смелости сказать тебе правду. Помнишь письмо, которое ты не хотела читать? Это было неприятно. Ты можешь меня простить. Я больше не буду тебя тревожить. Это будет легко.
Жан Держись за жизнь изо всех сил! Держись за меня! Я люблю тебя. Ты не можешь меня оставить! Постарайся держаться! Борись!
Аньес Я борюсь.
Жан Ты моя жена. Я люблю тебя! Останься со мной!
Аньес Я постараюсь.
Жан Это приказ. Ты не можешь ослушаться! Останься со мной!
Аньес Я останусь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnès Раньше я видела за каждым букетом мужское лицо. А теперь посмотри. За этими цветами всё ещё прячется мужское лицо, которое нам угрожает. Вот к чему мы пришли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mme. D Её жизнь была танцем, но это не была её мечта. Она хотела жить ради танца, а не танцевать, чтобы прокормить нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hélène Это происходило постепенно, когда я осознавала это. Я не могла смеяться. Я не могла спать. Я думала, что это твоя вина, но нет. Ты так же прекрасен, как всегда. Ты остаёшься прежним. Изменился я. Я спрашивала себя снова и снова. Почему я больше не нетерпелива? Почему сердце не подпрыгивает, когда он приходит? Звук приближающегося лифта больше не волнует меня.
Jean Элен!
Hélène Это ужасное открытие, но я хочу быть честной. Моё сердце уходит от тебя. Готова к твоим упрёкам, горечи и оскорблениям. Я уже называла себя самыми страшными словами. Но есть одно оскорбление, которое может меня ранить сейчас — лицемерка.
Jean Элен, ты прекрасна. Ты первая заговорила, но виноват был я. История твоей любви — это история моей собственной. Всё, что ты думала, думал и я. Я молчал, страдал. Какой урок ты мне преподала!
Hélène Правда?
Jean Правда. Элен, ты красива, ты ошеломительна. Будто я вижу тебя впервые. Мы должны поздравить себя. Было бы ужасно, если бы один из нас продолжал любить дольше другого.
Hélène Да, ужасно. И что теперь?
Jean Никто из нас не предал другого. Мы можем избежать грязного разрыва. Будем продолжать видеться. Избежим агонии умирающей любви. Ни лжи, ни сюрпризов, ни отвращения. Мы будем уникальны среди своих. Я возвращаю тебе свободу, а ты — мне. Каждый пойдёт своей дорогой. Но мы останемся друг для друга доверенными лицами, хотя я сомневаюсь, что найду, кому тебе пожаловаться. Ты установила слишком высокую планку. Кто знает, что ждёт нас в будущем? Возможно, ты была единственной женщиной, способной сделать меня счастливым. Может, ты почувствуешь то же. И однажды мы встретимся снова, и я буду рядом с тобой до самой смерти.
Hélène А если ты не найдёшь меня, когда вернёшься? Всё возможно. Я могу влюбиться в другого. Он не сравнится с тобой, но всё же...
Jean Это ни чья не вина. Спокойной ночи, Элен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnès [осматривая свой новый дом] Ты уверена, что всё это нужно? Если да — я принимаю. Но ты понимаешь, что нас ждёт?
Mme. D Понимаю. Наша жизнь была кошмаром.
Agnès А это сон?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnès [в её новой спальне] Я называю это тюрьмой.
Mme. D Деревья! У вас прекрасный вид на площадь.
Agnès Можно мне выглянуть в окно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnès Нам не везёт. Каждый раз, когда мы встречаемся наедине, идёт дождь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hélène Я отомщу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hélène Мой дорогой Жан, будь осторожен со своими капризами. Ты играешь с бедой. Лучше я предупрежу тебя, чем потом утешу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnès Разве в жизни нет ничего, кроме как нести бремя своих прошлых ошибок? Это несправедливо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hélène Будь женщиной. Борись!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mme. D Будь проще.
Agnès Проще?
Mme. D Да, проще, как я. Я принимаю всё, как есть. Прошу у вещей лишь то, что они хотят дать. Эти цветы дарят свой аромат, а я вдыхаю его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Аньес, скажи, что это не какой-то абсурдный сон. Скажи, что ты возводишь между нами стены, которых на самом деле нет. Что всё ясно и просто, и ничто нас не разлучает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Я люблю её. Я теряю рассудок. Я способен на всё. Лицо Агнес — как рана на моём сердце. Я встречаю её во снах и мечтаю о ней наяву. Я бреду по улицам, придумывая, как пробиться к ней, прорвать её барьеры, крикнуть о боли, что я чувствую.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnès Судьба трагична, но я предпочитаю ту, что выбираем сами, а не навязанную.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hélène Ты ведёшь себя как шлюшка. Ужасная маленькая шлюшка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean С тех пор как мы встретились, я чувствую, что меня к тебе привязывает невидимая нить. Я просто следую за ней.
Agnès Эта нить называется нескромностью?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mme. D Аньес! Моя маленькая девочка!
Agnès Я уже не маленькая девочка. Я — проститутка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hélène Пожалуйста, не благодарите! Просто последуйте моему совету.
Mme. D Вы — ангел.
Hélène Мы все ангелы. Повинуйтесь мне и не волнуйтесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Почему ты живёшь так одиноко? Так отрешённо от всего? Ты создана, чтобы тебя любили и восхищались. Используй свои чары — не только женские, но и ту магическую харизму, что у тебя есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hélène Тебе нравятся мои дамы из Булонского леса?
Jean Они не похожи на тех дам, с кем ты обычно водишься.
Hélène Ты очень наблюдателен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hélène Ты понятия не имеешь, какая она на самом деле. Совсем не имеешь. Она недосягаема для всех. Ты не сможешь её ни тронуть, ни соблазнить. Ты никуда не попадёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Я без неё не могу. Мне удалось увидеть её снова.
Hélène Кого?
Jean Девушку из Булонского леса. Я нашёл их убежище, благодаря тебе.
Hélène Я? Я дал тебе адрес?
Jean Не ты. Твои уста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Иногда наш разум позволяет словам выскользнуть с языка незамеченными.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnès Должно быть, здорово жить по своим капризам, иметь ниточку, которая всегда ведёт в нужное место.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hélène Как ты можешь позволять, чтобы с твоей дочерью обращались как с бомжихой? Вот что ты делаешь, когда разрешаешь ей принимать такие подарки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean У меня есть всего миг, чтобы сказать тебе многое. Давай сделаем этот момент вечным. Мы сможем. Мы сможем растянуть его на всю жизнь, Агнесс. Пойдём далеко отсюда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Я не могу работать. Я больше не могу ни с кем говорить. Не могу ни читать, ни писать, ни жить. Во мне не осталось ни капли воли. Я — ходячий призрак. Хотелось бы просто уснуть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnès Мужчины — дураки. Ему не повезло!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jean Значит, здесь она живёт и спит. Здесь она играет на пианино, а там — читает. Эта лампа — она. Эти цветы — она. Эта подушка, эта рамка — всё это она.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnès Мужчины злы!
Mme. D Не все. Не все.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mme. D Ты такая нетерпеливая! Как бык у ворот. Ты то решаешь это, то то. Ты бросаешься в дела. Просто дай всему идти своим чередом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Жан Марша
Jean Marchat
Мария Касарес
María Casares
Поль Бернар
Paul Bernard
Элина Лабурдетт
Élina Labourdette
Люсьенн Богерт
Lucienne Bogaert
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Зачем было мучить Фродо и Сэма? Нейросеть придумала 5 гениальных мест, где спрятать Кольцо — Саурон не нашел бы даже с GPS
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше