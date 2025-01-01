Hélène Это происходило постепенно, когда я осознавала это. Я не могла смеяться. Я не могла спать. Я думала, что это твоя вина, но нет. Ты так же прекрасен, как всегда. Ты остаёшься прежним. Изменился я. Я спрашивала себя снова и снова. Почему я больше не нетерпелива? Почему сердце не подпрыгивает, когда он приходит? Звук приближающегося лифта больше не волнует меня.

Jean Элен!

Hélène Это ужасное открытие, но я хочу быть честной. Моё сердце уходит от тебя. Готова к твоим упрёкам, горечи и оскорблениям. Я уже называла себя самыми страшными словами. Но есть одно оскорбление, которое может меня ранить сейчас — лицемерка.

Jean Элен, ты прекрасна. Ты первая заговорила, но виноват был я. История твоей любви — это история моей собственной. Всё, что ты думала, думал и я. Я молчал, страдал. Какой урок ты мне преподала!

Hélène Правда?

Jean Правда. Элен, ты красива, ты ошеломительна. Будто я вижу тебя впервые. Мы должны поздравить себя. Было бы ужасно, если бы один из нас продолжал любить дольше другого.

Hélène Да, ужасно. И что теперь?

Jean Никто из нас не предал другого. Мы можем избежать грязного разрыва. Будем продолжать видеться. Избежим агонии умирающей любви. Ни лжи, ни сюрпризов, ни отвращения. Мы будем уникальны среди своих. Я возвращаю тебе свободу, а ты — мне. Каждый пойдёт своей дорогой. Но мы останемся друг для друга доверенными лицами, хотя я сомневаюсь, что найду, кому тебе пожаловаться. Ты установила слишком высокую планку. Кто знает, что ждёт нас в будущем? Возможно, ты была единственной женщиной, способной сделать меня счастливым. Может, ты почувствуешь то же. И однажды мы встретимся снова, и я буду рядом с тобой до самой смерти.

Hélène А если ты не найдёшь меня, когда вернёшься? Всё возможно. Я могу влюбиться в другого. Он не сравнится с тобой, но всё же...