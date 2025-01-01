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Постер фильма Расцвет и падение города Махагони
Постер фильма Расцвет и падение города Махагони
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Киноафиша Фильмы Расцвет и падение города Махагони

Расцвет и падение города Махагони

Rise and Fall of the City of Mahagonny 18+
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О фильме

Главный результат творческого союза драматурга и поэта Бертольта Брехта и композитора Курта Вайля, «Махагони» впервые была поставлена в Лейпциге в 1930 году. Это первое представление оперы в Ковент-Гарден с заместителем директора Театра Джоном Фулджеймсом в качестве режиссера, и исполняемое на английском языке, дирижирует  Марк Виглсворт, недавно ставший преемником Эдварда Гарднера в должности директора Английской Национальной оперы. «Махагони»– сатира о деньгах, морали и жажде наслаждения среди колеблющихся жителей выдуманного городка. Богатая оттенками, оживленная нотами джаза, созданная под влиянием регтайма музыка включает такие неотразимые мелодии, как ‘AlabamaSong’ и многие другие. Роскошный состав артистов включает Курта Страйта в роли лесоруба Джимми, Кристин Райс в роли его возлюбленной Дженни, Анне София фон Оттер блистательно возвращается на сцену Ковент-Гарден в роли коварной Леокадии Бегбик, а Питер Хор и Уиллард Уайт исполняют роли ее помощников рецидивистов Фэтти и Мозеса.

Страна Великобритания
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Производство The Royal Opera House
Другие названия
Rise and Fall of the City of Mahagonny
Режиссер
Джон Фулджеймс
В ролях
Кристин Райс
Уиллард Уайт
Анне Софии фон Оттер
Курт Страйт
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