Главный результат творческого союза драматурга и поэта Бертольта Брехта и композитора Курта Вайля, «Махагони» впервые была поставлена в Лейпциге в 1930 году. Это первое представление оперы в Ковент-Гарден с заместителем директора Театра Джоном Фулджеймсом в качестве режиссера, и исполняемое на английском языке, дирижирует Марк Виглсворт, недавно ставший преемником Эдварда Гарднера в должности директора Английской Национальной оперы. «Махагони»– сатира о деньгах, морали и жажде наслаждения среди колеблющихся жителей выдуманного городка. Богатая оттенками, оживленная нотами джаза, созданная под влиянием регтайма музыка включает такие неотразимые мелодии, как ‘AlabamaSong’ и многие другие. Роскошный состав артистов включает Курта Страйта в роли лесоруба Джимми, Кристин Райс в роли его возлюбленной Дженни, Анне София фон Оттер блистательно возвращается на сцену Ковент-Гарден в роли коварной Леокадии Бегбик, а Питер Хор и Уиллард Уайт исполняют роли ее помощников рецидивистов Фэтти и Мозеса.