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Дневник горничной
Дневник горничной, 2015: актеры и роли
Journal d'une femme de chambre
Дневник горничной
2015 / Франция / Бельгия
Трейлер
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Дневник горничной, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бенуа Жако
Benoît Jacquot
В ролях
Леа Сейду
Léa Seydoux
Венсан Линдон
Vincent Lindon
Клотильд Молле
Херв Пьер
Hervé Pierre
Венсан Лакост
Vincent Lacoste
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