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Дневник горничной Дневник горничной
Киноафиша Фильмы Дневник горничной Дневник горничной, 2015: актеры и роли
Journal d'une femme de chambre Дневник горничной 2015 / Франция / Бельгия
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Дневник горничной, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бенуа Жако Бенуа Жако Benoît Jacquot
В ролях
Леа Сейду Леа Сейду Léa Seydoux Венсан Линдон Венсан Линдон Vincent Lindon Клотильд Молле Херв Пьер Hervé Pierre Венсан Лакост Венсан Лакост Vincent Lacoste Патрик д’Асумсао Розетт Rosette Доминик Реймон Доминик Реймон Dominique Reymond
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