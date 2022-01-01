Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дама в очках и с ружьем в автомобиле
Дама в очках и с ружьем в автомобиле, 2015: актеры и роли
La dame dans l'auto avec un fusil et des lunettes
Дама в очках и с ружьем в автомобиле
2015 / Франция
Трейлер
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Дама в очках и с ружьем в автомобиле, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жоанн Сфар
Joann Sfar
В ролях
Стэйси Мартин
Stacy Martin
Фрейя Мавор
Freya Mavor
Элио Джермано
Elio Germano
Бенжамин Биолэй
Benjamin Biolay
Чарльз Франсуа
Charles François
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу