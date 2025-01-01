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Киноафиша Фильмы Лондонские каникулы Цитаты из фильма Лондонские каникулы

Цитаты из фильма Лондонские каникулы

Elizabeth Ни слова, понял?
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Margaret Кстати, что такое бордель?
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King Об этом никто не узнает. Ты всю ночь был в «Ритце».
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King Интересно, осознают ли эти люди, в какой требовательный новый мир они просыпаются. В мир Лилибет.
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Elizabeth Уже шесть лет мы словно в затворе.
Margaret Как монахини.
Queen Мы поняли, к чему ты.
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Margaret Она что, думает, что я окажусь на первой полосе «Дэйли Мира» в объятиях пьяного моряка или что-то в этом роде?
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Margaret Кого волнует, что они думают? В конце концов, это же всего лишь французы.
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Jack Hodges Посмотри на этих бедолаг. Всё ещё держатся, сохраняют спокойствие. Всё равно стараются из этого выжать максимум. Вот это настрой.
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Jack Hodges Смотри. Коммандос на Пикадилли. Девушка с работы.
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Elizabeth Моя сестра уехала в Челси с кузовом девчонок.
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Margaret Давай, Лиллибет. Вот что мы хотели! Линди-хоп. Помнишь? И кругом. Молодец. А потом вот так.
Elizabeth Элизабет, Маргарет: Ура!
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Elizabeth Танцуй.
Jack Hodges Не умею.
Elizabeth Ради всего святого, постарайся.
[Джек притягивает её ближе]
Elizabeth Не слишком усердствуй.
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Margaret Я думала, сначала Трафальгарская площадь — побросаемся в фонтанах, потом «Кёрзон», а потом тот потрясающий ночной клуб в Челси-Бэррекс.
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Queen Твои подданные должны видеть в тебе воплощение самой сущности королевской власти.
Elizabeth О сущности и прочем я, конечно, знаю, но всё же хотелось бы иногда и потанцевать.
Margaret Например, Линди-хоп.
Queen Какой такой хоп?
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Elizabeth А что если настоящий я не хочет быть той? Той самой принцессой. А хочет чего-то другого?
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Margaret Мы выходим. Инкогнито.
Mickey А тиара не выдаёт вас, мадам?
Margaret Да!
[снимает тиару]
Margaret Спасибо, Микки.
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Elizabeth Я должен ему немного денег.
King Сколько?
Jack Hodges Семь фунтов, одиннадцать шиллингов и четыре пенса, пожалуйста.
King Ну, у нас здесь почти ничего нет, но я, э-э, соберу немного с лакеев.
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Duty Manager Ваши Королевские Высочества.
Margaret Мы инкогнито. Лиззи, Мэгс.
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Queen Кто это был?
King Бёрридж, докладываю.
Queen Не Прайс?
King Перерыв на природу.
Queen Это по-английски?
King Похоже, да.
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Elizabeth Мамочка сказала: «Нет».
Margaret Какое «нет»?
Elizabeth «Нет», как в «Ни в коем случае, ни под каким предлогом».
Margaret Что она сказала?
Elizabeth Жизнь, которую мы ведём...
Elizabeth Элизабет, Маргарет: — не совсем наша, бла-бла.
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Margaret Ты же нормально не спросил! Не мог же ты. Лилибет! Нас тут закапывают в этом ужасном мавзолее на всю оставшуюся жизнь. Я просто в бешенстве.
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Lieutenant Pryce Принцесса Елизавета, слава богу, мы вас нашли, мадам. Во дворце совсем с ума посходят.
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Stan Раньше тебя здесь не видел. Для нас это слишком пафосно, да, дорогуша? Кто ты такая вообще?
Margaret Я вторая принцесса.
Stan Вторая что?
Margaret Вторая принцесса, глупышка. Маргарет.
Stan Ё-моё. Вторая принцесса в моём баре. Прекрасно.
Margaret Так себе тут, на самом деле. Никто на меня вообще не обращает внимания.
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Margaret Вы иностранка?
Stan Англичанин до кончиков пальцев.
Margaret Мы все немцы, знаешь, но об этом не принято говорить. Не положено. Pas devant les sujets.
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Debbie Как у вас там всё прошло, зайчики?
Margaret Ноги едва касались земли.
Annie Ноги трясутся всю ночь, эти насыщенные вечера.
Margaret Сначала была конга в Ритце.
Annie Понимаю.
Margaret Потом автобус с этим морским офицером.
Annie Автобус?
Margaret Между Ритцем и Трафальгарской площадью.
Debbie Он получил, за что заплатил.
Margaret Но я уже опаздываю. Мама будет ужасно сердиться.
Annie Твоя мама слишком многого от тебя ждёт.
Margaret О, да.
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Annie Как давно ты в этом деле?
Margaret На самом деле, это мой первый раз. Вроде как первый - типа так. Сама по себе, насколько это возможно.
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Debbie Как тебя зовут?
Margaret Маргарет.
Debbie А настоящее имя?
Margaret Маргарет.
Debbie Вот это совпадение.
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Elizabeth Давай же. Я вижу, когда кто-то в панике.
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Jack Hodges Ладно, это всего лишь Сохо — криминальное сердце столицы. Район бритвенных банд, опиумных притонов и «Убийств, Инкорпорейтед».
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Margaret Ужасно странно. Там танцуют Линди, знаешь ли.
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Margaret Я совершенно выбилась из сил.
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Joan Hodges Эти парни пошли в ВВС с таким идеализмом. Интересно, куда всё это делось? Но хоть он в безопасности. Слава Богу. Он же в безопасности, правда?
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Joan Hodges Сними чайник с огня, дорогая.
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Elizabeth Лучше одна принцесса, чем никакой.
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Jack Hodges Почему ты не поехал с сестрой?
Elizabeth Я не хотел, чтобы это кончалось.
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Elizabeth Это не просто какой-то вечер, верно? Сегодня День Победы в Европе. Происходят всякие необычные вещи.
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Margaret Да ну, всем плевать, что я делаю.
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Elizabeth Я ни разу не заварила себе чашку чёртового чая. Никогда не была одна. Ни разу по-настоящему. Даже в ATS я сидела между надзирателями и возвращалась домой на ужин, пока остальные ели консервированные пайки. Но сегодня вечером никому не было дела до того, кто я такая. И если бы не побег Маргарет, я бы никогда не получила шанс быть просто — обычной. В самый необыкновенный вечер в моей жизни.
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Jeffers Отвали, ты выскочка и мелкий шулер.
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Jack Hodges Он меня чертовски достал. «Пал» — хорошее слово для мерзкой, грязной и болезненной истории.
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