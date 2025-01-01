Я ни разу не заварила себе чашку чёртового чая. Никогда не была одна. Ни разу по-настоящему. Даже в ATS я сидела между надзирателями и возвращалась домой на ужин, пока остальные ели консервированные пайки. Но сегодня вечером никому не было дела до того, кто я такая. И если бы не побег Маргарет, я бы никогда не получила шанс быть просто — обычной. В самый необыкновенный вечер в моей жизни.