[ждём с миссис Манро у палаты Роджера в больнице]

Была одна женщина. Я знал её меньше суток. Четверть часа разговора. Ей нужна была моя помощь. Ей так отчаянно хотелось, чтобы её кто-то понял... Я. И я изложил ей детали её дела, как видел их... Думаю, к её удовлетворению. Я наблюдал, как она ушла. И через несколько часов она покончила с собой. Выявив причину её отчаяния с такой ясностью, я дал ей полное право поступить именно так, как она задумала. Я должен был сделать всё, чтобы спасти её. Лгать ей, сочинять истории. Взять за руку и обнять, когда она плакала и говорила: «Пойди жить ко мне. Давай будем вместе, наедине». Но я боялся. Был эгоистом. Она — причина, почему я приехал сюда, к своим пчёлам, чтобы больше никому не причинять вреда.