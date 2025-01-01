[Холмс объясняет серию выводов о своём последнем клиенте]
RogerНо всё это лишь говорило о том, что он женат. Откуда вы узнали, что он пришёл к вам из-за жены?
Sherlock Holmes[улыбается]Потому что, когда ты детектив, и приходит мужчина, обычно это связано с его женой.
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Sherlock HolmesЧеловек бросил свою семью и написал сыну историю. Он не первый, кто прячет свою трусость за флагом жертвы.
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[ждём с миссис Манро у палаты Роджера в больнице]
Шерлок ХолмсБыла одна женщина. Я знал её меньше суток. Четверть часа разговора. Ей нужна была моя помощь. Ей так отчаянно хотелось, чтобы её кто-то понял... Я. И я изложил ей детали её дела, как видел их... Думаю, к её удовлетворению. Я наблюдал, как она ушла. И через несколько часов она покончила с собой. Выявив причину её отчаяния с такой ясностью, я дал ей полное право поступить именно так, как она задумала. Я должен был сделать всё, чтобы спасти её. Лгать ей, сочинять истории. Взять за руку и обнять, когда она плакала и говорила: «Пойди жить ко мне. Давай будем вместе, наедине». Но я боялся. Был эгоистом. Она — причина, почему я приехал сюда, к своим пчёлам, чтобы больше никому не причинять вреда.
[пауза]
Шерлок ХолмсЯ оставляю тебе дом. Тебе и Роджеру. Дом, участок, пасеку, всё, что внутри и вокруг. И раз я не изменю своего решения, ты, я надеюсь, поймёшь, что для всех будет гораздо проще, если вы с ним не поедете куда-нибудь, например, в Портсмут.
Mrs. MunroТвой отец ненавидел свою работу. Механик в гараже, как и его отец до него. Когда его призвали, он сказал мне: «Дорогая, я не собираюсь проводить эту войну под днищем какого-то туфтового джипа, ковыряясь в масле. Я пойду в Королевские ВВС.» Так и сделал. Он учился, получил высокие оценки, назначили на «Бристоль Бленхейм» Mark IV. Сбили с первого вылета. Все его товарищи из моторного парка вернулись целыми.
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Sherlock HolmesМоё первое погружение в мир вымысла. Нельзя уходить из жизни без чувства завершённости.
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Sherlock Holmes[заканчивает рассказ о своем последнем деле]И так завершается подлинная история о женщине, которая ушла раньше времени, и о человеке, который до недавнего времени был уверен, что пережил её.
Sherlock HolmesПчёлы... не виноваты. Пчёлы ни при чём. Это были осы! Роджер пытался выяснить, что убивает пчёл. И он выяснил. Он нашёл гнездо ос. Ему нужно было остановить их, чтобы они не уничтожили пчёл. И тогда он сделал худшее из возможного. Он попытался утопить их водой из лейки.
Sherlock HolmesМне передали небольшой сундучок с рассказами Уотсона, которые я на самом деле никогда не читал. Как всегда говорил Джон, это были дешёвки для бедняков, написанные при этом изысканным стилем.
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Mrs. Munro[Зашла в боковую комнату в их коттедже и увидела, как Роджер внимательно смотрит на себя в зеркало, приподнимает брови, слегка поворачивается, оценивая себя с разных сторон]Что ты делаешь?