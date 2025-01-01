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Киноафиша Фильмы Мистер Холмс Цитаты из фильма Мистер Холмс

Цитаты из фильма Мистер Холмс

Sherlock Holmes Я решил записать эту историю так, как было на самом деле, а не так, как её изложил Джон. Нужно всё правильно оформить, пока я ещё жив.
Roger Ты не умрёшь.
Sherlock Holmes Мне 93 года.
Roger У меня был прадед, который прожил 102 года.
Sherlock Holmes Отлично. Это решает мою судьбу. Какова вероятность, что ты знаешь двоих таких долгожителей?
Roger Ну, я его на самом деле не знал.
[Холмс смеётся]
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Roger Тебя когда-нибудь ужаливала пчела?
Sherlock Holmes Ужаливала! У пчёл нет зубов! Да, ужаливали.
Roger Но не часто, правда.
Sherlock Holmes 7 816 раз. Я веду учёт.
[Миссис Манро появляется, пока Роджер курит улей]
Sherlock Holmes Ну, не так уж и плохо.
Mrs. Munro Тебя когда-нибудь ужаливали?
Sherlock Holmes Нет. Меня никогда не жалили.
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Sherlock Holmes Я был один. Всю свою жизнь. Но с утешением разума.
Ann Kelmot И этого достаточно?
Sherlock Holmes Иногда бывает. Если повезёт найти своё место в мире. И другую душу, с которой можно разделить одиночество.
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Sherlock Holmes Выдающиеся дети часто бывают результатом обычных родителей.
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[Холмс объясняет серию выводов о своём последнем клиенте]
Roger Но всё это лишь говорило о том, что он женат. Откуда вы узнали, что он пришёл к вам из-за жены?
Sherlock Holmes [улыбается] Потому что, когда ты детектив, и приходит мужчина, обычно это связано с его женой.
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Sherlock Holmes Человек бросил свою семью и написал сыну историю. Он не первый, кто прячет свою трусость за флагом жертвы.
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[ждём с миссис Манро у палаты Роджера в больнице]
Шерлок Холмс Была одна женщина. Я знал её меньше суток. Четверть часа разговора. Ей нужна была моя помощь. Ей так отчаянно хотелось, чтобы её кто-то понял... Я. И я изложил ей детали её дела, как видел их... Думаю, к её удовлетворению. Я наблюдал, как она ушла. И через несколько часов она покончила с собой. Выявив причину её отчаяния с такой ясностью, я дал ей полное право поступить именно так, как она задумала. Я должен был сделать всё, чтобы спасти её. Лгать ей, сочинять истории. Взять за руку и обнять, когда она плакала и говорила: «Пойди жить ко мне. Давай будем вместе, наедине». Но я боялся. Был эгоистом. Она — причина, почему я приехал сюда, к своим пчёлам, чтобы больше никому не причинять вреда.
[пауза]
Шерлок Холмс Я оставляю тебе дом. Тебе и Роджеру. Дом, участок, пасеку, всё, что внутри и вокруг. И раз я не изменю своего решения, ты, я надеюсь, поймёшь, что для всех будет гораздо проще, если вы с ним не поедете куда-нибудь, например, в Портсмут.
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Roger Мне не следовало говорить то, что я сказал.
Mrs. Munro Вот тебе и урок. Не говори всё, что думаешь.
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Sherlock Holmes Похоже, у нас вспышка смертности.
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Mrs. Munro Твой отец ненавидел свою работу. Механик в гараже, как и его отец до него. Когда его призвали, он сказал мне: «Дорогая, я не собираюсь проводить эту войну под днищем какого-то туфтового джипа, ковыряясь в масле. Я пойду в Королевские ВВС.» Так и сделал. Он учился, получил высокие оценки, назначили на «Бристоль Бленхейм» Mark IV. Сбили с первого вылета. Все его товарищи из моторного парка вернулись целыми.
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Sherlock Holmes Моё первое погружение в мир вымысла. Нельзя уходить из жизни без чувства завершённости.
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Sherlock Holmes [заканчивает рассказ о своем последнем деле] И так завершается подлинная история о женщине, которая ушла раньше времени, и о человеке, который до недавнего времени был уверен, что пережил её.
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[первые реплики]
Sherlock Holmes Так нельзя. Постучи по стеклу.
Boy Откуда ты знал, что я собираюсь?
Boy's Mother Простите моего сына, он обожает пчёл.
Sherlock Holmes Это не пчела, а оса. Совсем другое дело.
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[решая своё последнее «дело»]
Sherlock Holmes Пчёлы... не виноваты. Пчёлы ни при чём. Это были осы! Роджер пытался выяснить, что убивает пчёл. И он выяснил. Он нашёл гнездо ос. Ему нужно было остановить их, чтобы они не уничтожили пчёл. И тогда он сделал худшее из возможного. Он попытался утопить их водой из лейки.
Mrs. Munro Откуда ты знаешь, что это они?
Sherlock Holmes Пчёлы оставляют жала. Осы — нет. На лице Роджера не было жала. И когда они напали, он уронил лейку и побежал защищать пчёл. Вот следы от пасеки до гнезда и обратно.
Mrs. Munro Он пытался спасти пчёл.
Sherlock Holmes Да.
[Вместе они поливают гнездо ос керосином и поджигают его]
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Roger Она хочет, чтобы я был ботогреем!
Mrs. Munro Роджер!
Roger Она хочет, чтобы я делал то, что она делает!
Mrs. Munro В том, что я делаю, нет ничего постыдного!
Roger Ты и так достаточно жалуешься! Всегда ноешь, какие всё трудные.
[Шерлоку]
Roger Она едва умеет читать!
[Миссис Мунро врывается в комнату]
Sherlock Holmes Пойди за ней. Извинись за слова, которые были сказаны, чтобы ранить. Ты был жесток! Если не извиншься, пожалеешь.
Roger Все всегда так говорят.
Sherlock Holmes Потому что это правда.
Roger А ты о чём-нибудь жалеешь?
Sherlock Holmes [с чувством] Очень много.
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[последние реплики]
Роджер [объясняет матери тем же способом, как мистер Холмс объяснил ему] Королева управляет колонией. Трутни служат королеве. Рабочие выполняют работу.
миссис Манро Разве это не так...
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[Холмс видит, как миссис Манро поливает керосином его пасеку, и выбегает на улицу]
Sherlock Holmes Нельзя так делать!
Mrs. Munro Мой сын не просыпается. Он может уже никогда не проснуться. Меня отправили прочь до утра. И ты даже не удосужилась сказать, что с ним случилось!
Sherlock Holmes Я думал, это ничего не изменит.
Mrs. Munro [кричит] Я его мать! Я его мать, а ты украла его у меня! Он был у меня — и я его потеряла. Почему это не с тобой случилось? Должно было с тобой!
Sherlock Holmes Пчёлы ни в чём не виноваты.
Mrs. Munro Тебя волнуют только они!
Sherlock Holmes Нет! Мне дорог Роджер. Очень дорог...!
[Он начинает рыдать]
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Dr. Barrie Что происходит, когда ты не помнишь, где находится телефон? Или забываешь выключить газ? Одному жить нельзя.
Sherlock Holmes Я не один живу, у меня есть домработница!
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Sherlock Holmes Мне передали небольшой сундучок с рассказами Уотсона, которые я на самом деле никогда не читал. Как всегда говорил Джон, это были дешёвки для бедняков, написанные при этом изысканным стилем.
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Mrs. Munro [Зашла в боковую комнату в их коттедже и увидела, как Роджер внимательно смотрит на себя в зеркало, приподнимает брови, слегка поворачивается, оценивая себя с разных сторон] Что ты делаешь?
Roger Пытаюсь понять, где я был.
Mrs. Munro Ты не знаешь?
Roger Мистер Холмс может определить такое, просто глядя на человека.
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Tamiki Umezaki Значит, вас изменило воображение доктора Ватсона?
Sherlock Holmes Воображение никогда особо не любил. Мне больше по душе факты.
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Roger Мама говорит, что ты выбрасываешь большинство писем, которые получаешь.
Sherlock Holmes И почему ты так думаешь?
Roger Люди, которые пишут, хотят, чтобы ты разгадал их загадки. Если бы ты читал их письма, ты бы захотел помочь.
Sherlock Holmes О, нет. Ты возлагаешь на меня слишком много. Просто если бы я их читал, я бы почувствовал обязанность ответить.
🧡
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