Дело в том, что ты не просто следишь за своими подозреваемыми, ты ещё отслеживаешь их метаданные. А это, по сути, все номера телефонов, с которыми они общаются. Допустим, твоя цель — какой-то сомнительный иранский банкир, который работает в Бейруте. Ладно, ты следишь за ним, а ещё — за всеми, с кем он общается. Включая, например, его кузена, который просто стоматолог в Баффало, а потом надо наблюдать за контактами этого стоматолога. И к тому времени, как ты доходишь до третьего уровня от изначальной цели, ты уже следишь за барменшей, которая болтает с мамой о ботоксе. Потому что три шага от кого угодно с, скажем, сорока контактами — это список из 2,5 миллионов человек. И вот сидишь ты, и масштаб этого поражает тебя. АНБ реально отслеживает каждый мобильный телефон в мире. Независимо от того, кто ты, каждый день своей жизни ты находишься в базе данных, просто... готовый быть просмотренным. Не только террористы, страны или корпорации... но и ты.