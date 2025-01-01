Edward SnowdenЯ думаю, что самая большая свобода, которую я приобрёл — это то, что мне не нужно волноваться о том, что будет завтра, потому что я доволен тем, что сделал сегодня.
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Edward SnowdenТы когда-нибудь слышал о Нюрнбергских процессах, Трев? Это было не так давно. Да, первые процессы были для больших начальников, а следующие — для судей, адвокатов, полицейских, охранников и простых людей, которые просто выполняли свою работу, следовали приказам. Именно там появились Нюрнбергские принципы, которые потом ООН превратила в международное право — на всякий случай, если простая работа снова станет преступлением.
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Edward SnowdenИтак, это сбор данных за март по всему миру — электронные письма и звонки в Skype. Франция — 70 миллионов. Германия — 500 миллионов. Бразилия — два миллиарда. В США — 3,1 миллиарда писем и звонков. И это без учёта данных телекоммуникационных компаний.
Edward SnowdenИ в конце концов доходит осознание: как бы ты ни пытался себя убедить, это не про терроризм. Терроризм — это предлог. Это про экономический и социальный контроль. И единственное, что ты по-настоящему защищаешь — это превосходство своего правительства.
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Corbin O'Brian[Сноудену]Через двадцать лет Ирак будет таким же дерьмом, на которое всем наплевать. Терроризм — это временная угроза. Настоящие угрозы придут из Китая, России, Ирана. И они придут в виде SQL-инъекций и вредоносных программ. Без таких умов, как твой, эту страну разорвут на части в киберпространстве.
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Corbin O'BrianСекретность — это безопасность, а безопасность — это победа.
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Corbin O'BrianБомбы не остановят терроризм, а мозги — смогут, а у нас их катастрофически мало. Я дам тебе шанс, Сноуден.
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Edward SnowdenТы не сказал мне, что мы запускаем тотальную слежку за всем миром, Корбин.
Hank ForresterЧто ж, Сноуден, ты попал в правильное маленькое бордель.
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Wolf BlitzerWashington Post и Guardian из Лондона сообщают, что АНБ и ФБР напрямую подключаются к центральным серверам девяти ведущих интернет-компаний, включая Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube и Apple.
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Corbin O'BrianС передачей разведданных с зарубежных сайтов. Сейчас передача происходит прямо при сборе. Они идут напрямую в Пентагон, а если нужно — в Моссад.
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CatfishВ Вегасе, смотрели на Афганистан. Все знали, что это был ребёнок. Бах — и его нет. Но в той же деревне, через два-три дня, мы видим похоронную процессии. Мы знали, что они хоронят ребёнка. Мамы и папы рыдают. И тут приходит приказ. Убейте их. Бах — и их нет, пыль в воздухе.
Title CardВ дальнейшем показана драматизация реальных событий, произошедших в период с 2004 по 2013 год.
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Gabriel SolТак что думай об этом как о поиске в Google, только вместо того, чтобы искать только то, что люди делают публичным, мы смотрим ещё и всё, что они скрывают. То есть… письма, переписки, СМС, что угодно.
Hank Forrester[о Cray-1]Первый суперкомпьютер. Сейчас всё это есть в обычном мобильнике.
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Gabriel SolОптик Нерв. Это активация камеры и микрофона. Хотелось бы нам приписать себе заслугу, но это придумали британцы. Да, её ноут выключен. Или был, она просто забыла закрыть крышку. Конечно, откуда ей знать? Эта хрень такая хитрая, что индикатор веб-камеры даже не загорается.
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Edward SnowdenКем бы ты ни был, каждый день своей жизни ты сидишь в базе данных, готовый, чтобы на тебя посмотрели.
Hank ForresterМожно было бы подумать, что ум важен в разведке. Так ведь? Но хочешь знать, что на самом деле решает? Военно-промышленное управление счастьем. Пока в Конгрессе открыты казначейские сундуки, деньги идут подрядчикам.
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Corbin O'BrianБольшинство американцев не хотят свободы, они хотят безопасности.
Lindsay MillsЧто в этой ё#ной работе такого, что она важнее твоей жизни?
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Edward SnowdenИ будет только хуже для следующего поколения, когда они расширят возможности этой системы угнетения.
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Edward SnowdenПослушайте, мистер МакАскилл, для меня здесь не деньги и не что-то личное. Нет никакого скрытого умысла. Я просто хотел передать эти данные проверенным журналистам, таким как вы, чтобы вы могли донести их до мира, а люди уже решат — ошибаюсь я или в правительстве происходит что-то действительно нехорошее.
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Thomas DrakeДругим информаторам, другим в правительстве — молчать. Не говорите правду власти. Мы вас задавим.
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Trevor JamesТы знаешь, как это. Мы их отслеживаем, ты их прикрываешь.
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Barack ObamaКаждое агентство и департамент должны знать: эта администрация стоит не на стороне тех, кто пытается скрыть информацию, а на стороне тех, кто стремится сделать её достоянием общественности.
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Barack ObamaЭто значит — никаких больше незаконных прослушек американских граждан. Никакого игнорирования закона, когда это неудобно.
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Edward SnowdenДело в том, что ты не просто следишь за своими подозреваемыми, ты ещё отслеживаешь их метаданные. А это, по сути, все номера телефонов, с которыми они общаются. Допустим, твоя цель — какой-то сомнительный иранский банкир, который работает в Бейруте. Ладно, ты следишь за ним, а ещё — за всеми, с кем он общается. Включая, например, его кузена, который просто стоматолог в Баффало, а потом надо наблюдать за контактами этого стоматолога. И к тому времени, как ты доходишь до третьего уровня от изначальной цели, ты уже следишь за барменшей, которая болтает с мамой о ботоксе. Потому что три шага от кого угодно с, скажем, сорока контактами — это список из 2,5 миллионов человек. И вот сидишь ты, и масштаб этого поражает тебя. АНБ реально отслеживает каждый мобильный телефон в мире. Независимо от того, кто ты, каждый день своей жизни ты находишься в базе данных, просто... готовый быть просмотренным. Не только террористы, страны или корпорации... но и ты.