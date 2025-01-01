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Киноафиша Фильмы Сноуден Цитаты из фильма Сноуден

Цитаты из фильма Сноуден

Edward Snowden Терроризм — это просто предлог.
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Edward Snowden Я думаю, что самая большая свобода, которую я приобрёл — это то, что мне не нужно волноваться о том, что будет завтра, потому что я доволен тем, что сделал сегодня.
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Edward Snowden Ты когда-нибудь слышал о Нюрнбергских процессах, Трев? Это было не так давно. Да, первые процессы были для больших начальников, а следующие — для судей, адвокатов, полицейских, охранников и простых людей, которые просто выполняли свою работу, следовали приказам. Именно там появились Нюрнбергские принципы, которые потом ООН превратила в международное право — на всякий случай, если простая работа снова станет преступлением.
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Edward Snowden Итак, это сбор данных за март по всему миру — электронные письма и звонки в Skype. Франция — 70 миллионов. Германия — 500 миллионов. Бразилия — два миллиарда. В США — 3,1 миллиарда писем и звонков. И это без учёта данных телекоммуникационных компаний.
NSA Dep. Director Lowell Хорошо, а сколько собираем в России?
Edward Snowden В России — полтора миллиарда.
NSA Dep. Director Lowell Подождите, так у нас в США собирают в два раза больше, чем в России?
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Corbin O'Brian Современное поле боя — это везде.
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Edward Snowden И в конце концов доходит осознание: как бы ты ни пытался себя убедить, это не про терроризм. Терроризм — это предлог. Это про экономический и социальный контроль. И единственное, что ты по-настоящему защищаешь — это превосходство своего правительства.
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Corbin O'Brian [Сноудену] Через двадцать лет Ирак будет таким же дерьмом, на которое всем наплевать. Терроризм — это временная угроза. Настоящие угрозы придут из Китая, России, Ирана. И они придут в виде SQL-инъекций и вредоносных программ. Без таких умов, как твой, эту страну разорвут на части в киберпространстве.
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Corbin O'Brian Секретность — это безопасность, а безопасность — это победа.
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Corbin O'Brian Бомбы не остановят терроризм, а мозги — смогут, а у нас их катастрофически мало. Я дам тебе шанс, Сноуден.
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Edward Snowden Ты не сказал мне, что мы запускаем тотальную слежку за всем миром, Корбин.
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Edward Snowden Так ты, эм, инженер?
Hank Forrester Я инженер? Еще и инструктор, и наставник. За вами, новобранцами, глаз даю, чтобы не сломались под давлением. Не ушли в наркотики и бухло.
Edward Snowden Ну, со мной такой проблемы не будет. Я не пью и не колюсь.
Hank Forrester А у тебя какой грех любимый?
Edward Snowden Эм, компьютеры.
Hank Forrester Что ж, Сноуден, ты попал в правильное маленькое бордель.
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Wolf Blitzer Washington Post и Guardian из Лондона сообщают, что АНБ и ФБР напрямую подключаются к центральным серверам девяти ведущих интернет-компаний, включая Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube и Apple.
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Corbin O'Brian С передачей разведданных с зарубежных сайтов. Сейчас передача происходит прямо при сборе. Они идут напрямую в Пентагон, а если нужно — в Моссад.
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Catfish В Вегасе, смотрели на Афганистан. Все знали, что это был ребёнок. Бах — и его нет. Но в той же деревне, через два-три дня, мы видим похоронную процессии. Мы знали, что они хоронят ребёнка. Мамы и папы рыдают. И тут приходит приказ. Убейте их. Бах — и их нет, пыль в воздухе.
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Edward Snowden А что насчёт Австрии?
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Title Card СНОУДЕН
Title Card В дальнейшем показана драматизация реальных событий, произошедших в период с 2004 по 2013 год.
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Gabriel Sol Так что думай об этом как о поиске в Google, только вместо того, чтобы искать только то, что люди делают публичным, мы смотрим ещё и всё, что они скрывают. То есть… письма, переписки, СМС, что угодно.
Edward Snowden Да, но каких людей?
Gabriel Sol Всего королевства, Белоснежка.
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Hank Forrester [о Cray-1] Первый суперкомпьютер. Сейчас всё это есть в обычном мобильнике.
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Gabriel Sol Оптик Нерв. Это активация камеры и микрофона. Хотелось бы нам приписать себе заслугу, но это придумали британцы. Да, её ноут выключен. Или был, она просто забыла закрыть крышку. Конечно, откуда ей знать? Эта хрень такая хитрая, что индикатор веб-камеры даже не загорается.
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Edward Snowden Кем бы ты ни был, каждый день своей жизни ты сидишь в базе данных, готовый, чтобы на тебя посмотрели.
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[первые реплики]
Glenn Greenwald [сидят под большим зелёным надувным аллигатором] Ну и что?
Laura Poitras Это единственный аллигатор.
Glenn Greenwald Четыре минуты прошло. Входим через минуту. Он это чётко сказал.
Laura Poitras Он идёт.
Glenn Greenwald Нет, он слишком молод, чтобы иметь такой доступ.
Glenn Greenwald [Сноудену, когда он подходит] А ресторан во сколько открывается?
Edward Snowden В полдень. Но еда там слишком острая. Сюда...
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Hank Forrester Иногда чем больше смотришь, тем меньше видишь.
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Hank Forrester Можно было бы подумать, что ум важен в разведке. Так ведь? Но хочешь знать, что на самом деле решает? Военно-промышленное управление счастьем. Пока в Конгрессе открыты казначейские сундуки, деньги идут подрядчикам.
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Corbin O'Brian Большинство американцев не хотят свободы, они хотят безопасности.
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Corbin O'Brian Каково первое правило боя?
Edward Snowden Никогда не выдавай своё местоположение.
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Lindsay Mills Что в этой ё#ной работе такого, что она важнее твоей жизни?
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Edward Snowden И будет только хуже для следующего поколения, когда они расширят возможности этой системы угнетения.
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Edward Snowden Послушайте, мистер МакАскилл, для меня здесь не деньги и не что-то личное. Нет никакого скрытого умысла. Я просто хотел передать эти данные проверенным журналистам, таким как вы, чтобы вы могли донести их до мира, а люди уже решат — ошибаюсь я или в правительстве происходит что-то действительно нехорошее.
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Thomas Drake Другим информаторам, другим в правительстве — молчать. Не говорите правду власти. Мы вас задавим.
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Trevor James Ты знаешь, как это. Мы их отслеживаем, ты их прикрываешь.
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Barack Obama Каждое агентство и департамент должны знать: эта администрация стоит не на стороне тех, кто пытается скрыть информацию, а на стороне тех, кто стремится сделать её достоянием общественности.
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Barack Obama Это значит — никаких больше незаконных прослушек американских граждан. Никакого игнорирования закона, когда это неудобно.
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Edward Snowden Дело в том, что ты не просто следишь за своими подозреваемыми, ты ещё отслеживаешь их метаданные. А это, по сути, все номера телефонов, с которыми они общаются. Допустим, твоя цель — какой-то сомнительный иранский банкир, который работает в Бейруте. Ладно, ты следишь за ним, а ещё — за всеми, с кем он общается. Включая, например, его кузена, который просто стоматолог в Баффало, а потом надо наблюдать за контактами этого стоматолога. И к тому времени, как ты доходишь до третьего уровня от изначальной цели, ты уже следишь за барменшей, которая болтает с мамой о ботоксе. Потому что три шага от кого угодно с, скажем, сорока контактами — это список из 2,5 миллионов человек. И вот сидишь ты, и масштаб этого поражает тебя. АНБ реально отслеживает каждый мобильный телефон в мире. Независимо от того, кто ты, каждый день своей жизни ты находишься в базе данных, просто... готовый быть просмотренным. Не только террористы, страны или корпорации... но и ты.
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Edward Snowden [видит, что кто-то появился в сети] Это всё?
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