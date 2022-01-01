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Джем и голограммы
Джем и голограммы, 2015: актеры и роли
Jem and the Holograms
Джем и голограммы
2015 / США
Трейлер
6.7
Оцените
11
голосов
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Джем и голограммы, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон М. Чу
Jon Chu
В ролях
Райан Гузман
Ryan Guzman
Молли Рингуолд
Molly Ringwald
Джульетт Льюис
Juliette Lewis
Обри Пиплз
Aubrey Peeples
Хейли Кийоко
Hayley Kiyoko
Стефани Скотт
Stefanie Scott
Николас Браун
Nicholas Braun
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