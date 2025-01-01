Lili ElbeПрошлой ночью мне приснился самый прекрасный сон. Я была младенцем на руках у мамы. Она смотрела на меня и называла меня Лили.
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Gerda WegenerМы пошли за кофе, а потом... я его поцеловала. И это было самое странное чувство. Будто я целовала саму себя.
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Hans AxgilМы дурачились на кухне. Эйнар был в фартуке своей бабушки. Мы были просто маленькими мальчиками, понимаешь, играли? В общем, Эйнар выглядел так красиво, что... я просто должен был его поцеловать! Да, я поцеловал Эйнара.
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Dr. HexlerРасскажи мне о Лили... Откуда она появилась?
Gerda WegenerМужчине тяжело быть объектом женского взгляда. Женщины привыкли к этому, конечно, но когда мужчина подчиняется женскому взору — это сбивает с толку. Хотя, думаю, в этом есть и свое удовольствие, если согласиться.
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Lili ElbeЭто не моё тело, профессор. Пожалуйста, заберите его.
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Lili ElbeИтак, ты хочешь сказать, что врач вмешался. Чтобы исправить ошибку природы.