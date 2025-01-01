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Киноафиша Фильмы Девушка из Дании Цитаты из фильма Девушка из Дании

Цитаты из фильма Девушка из Дании

Hans Axgil [Лили] В жизни я нравился лишь немногим, и ты — одна из них.
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Einar Wegener Я люблю тебя, потому что ты — единственный человек, кто понял меня. И сделал меня возможным.
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Gerda Wegener Мне нужно увидеть Айнура.
Lili Elbe Позвольте помочь, пожалуйста.
Gerda Wegener Мне нужен мой муж, вы можете привести его?
Lili Elbe Я не могу.
Gerda Wegener Мне нужно поговорить с мужем и обнять его. Вы хотя бы попробуйте?
Lili Elbe Простите.
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Einar Wegener Я думаю мыслями Лили, я вижу её сны. Она всегда была рядом.
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Hans Axgil Как ты, Лили?
Einar Wegener Совершенно собой.
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[последние слова]
Герда Вегенер [Гансу, когда её шарф уносит ветер] Нет, оставь. Пусть летит.
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Lili Elbe Чем я заслужила такую любовь? Больше нечего бояться.
Gerda Wegener Нет.
Lili Elbe Прошлой ночью мне приснился самый прекрасный сон. Я была младенцем на руках у мамы. Она смотрела на меня и называла меня Лили.
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Gerda Wegener Мы пошли за кофе, а потом... я его поцеловала. И это было самое странное чувство. Будто я целовала саму себя.
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Hans Axgil Мы дурачились на кухне. Эйнар был в фартуке своей бабушки. Мы были просто маленькими мальчиками, понимаешь, играли? В общем, Эйнар выглядел так красиво, что... я просто должен был его поцеловать! Да, я поцеловал Эйнара.
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Dr. Hexler Расскажи мне о Лили... Откуда она появилась?
Einar Wegener Изнутри меня.
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Gerda Wegener Мужчине тяжело быть объектом женского взгляда. Женщины привыкли к этому, конечно, но когда мужчина подчиняется женскому взору — это сбивает с толку. Хотя, думаю, в этом есть и свое удовольствие, если согласиться.
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Lili Elbe Это не моё тело, профессор. Пожалуйста, заберите его.
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Lili Elbe Итак, ты хочешь сказать, что врач вмешался. Чтобы исправить ошибку природы.
Henrik Он сделал из тебя женщину.
Lili Elbe Нет, Бог сделал меня женщиной. А врач... Он... Врач лечит меня от болезни, которой была моя маска.
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Einar Wegener Был момент, когда я был просто Лили, и я думаю, он это видел. Ты понимаешь?
Gerda Wegener Но Лили не существует. Мы её придумали.
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Lili Elbe Я думаю, что брак — это то единственное, чего нам всем стоит желать в жизни.
Hans Axgil Правда?
Lili Elbe Он создаёт кого-то ещё. Больше, чем просто вы двое. Да, я думаю, было бы ужасно не...
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Einar Wegener Я был другим.
Hans Axgil В Вайле быть другим было не так уж сложно. Наверное, именно поэтому мы и подружились.
Einar Wegener Каждое утро я обещал себе прожить день как Эйнар. Но от Эйнара осталось так мало.
Hans Axgil Ты так думаешь, потому что устал.
Einar Wegener Иногда мне приходит в голову убить Эйнара. Но меня останавливает только то, что вместе с ним я убью и Лили.
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Warnekros Миссис Вегенер, я уверен, что смогу помочь вашему мужу. Но после того, как я закончу, он уже не будет вашим мужем.
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[первые строки]
American Woman Разве ты не мечтаешь уметь так рисовать? Ой, простите? Я спросила, разве ты не хочешь рисовать, как твой муж? Правда. Должна же ты им гордиться. Такой элегантный.
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Einar Wegener Герда, это не может быть правдой.
Dr. Hexler Радиация — это чудо, мистер Вегенер. Она уничтожает плохое и спасает хорошее.
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Gerda Wegener Для мужчины, э-э, подчиниться женскому взгляду — это, мм, тревожно... Хотя я верю, что в этом есть и некое удовольствие — когда ты, э-э, сдаёшься.
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