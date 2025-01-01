Big Stan Что, чёрт возьми, здесь происходит? Я пришёл с потенциальным покупателем, а ты выставляешь меня полным идиотом. Все жалюзи закрыты. Тут столько пустых пивных банок, что хватило бы на трёхдневное бухло. Патефон крутится. Похоже на лагерь бродяг.

Dwayne McLaren Это больше не повторится, сэр.

Big Stan Чёрт возьми... У тебя лоб потеет?

Dwayne McLaren Нет, сэр

Big Stan Смотри мне в глаза, когда я с тобой говорю.

Dwayne McLaren Я чистил эти детали, как вы сказали, и извиняюсь за пиво.

Big Stan Я тебя раскусил.

Dwayne McLaren О чём вы говорите?

Big Stan Из всех мест, куда можно направить камеру, ты нацелился на криминал, который приносит деньги? Вот это удача, а удача тебе не свойственна. Мы оба это знаем.

Dwayne McLaren Чтобы провернуть этот план, нужна идеальная игра, а я не настолько умен.