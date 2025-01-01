Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы На краю Цитаты из фильма На краю

Цитаты из фильма На краю

Joe Barrett [бросая свою визитку] ЮСПИ, Джо Барретт. Поздравляю, парень. Отправлю тебе чек, как только шериф оформит бумаги. Думаю, это займет не больше пары месяцев.
Dwayne McLaren Я думал, это сразу.
Joe Barrett В этой жизни ничего не бывает сразу — разве что самоудовлетворение. И то иногда, знаешь ли, требует терпения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Wits Знаешь что? Я начинаю думать, что ты полный и#ан.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassandra [позирует для видео] Привет! Добро пожаловать в Кат-Банк, Монтана, где Скалистые горы встречаются с равнинами. Меня зовут Кассандра Стилли, и я хочу показать вам мой город, полный радости и искренней доброты.
[почтовый фургон въезжает справа]
Cassandra Здесь нас окружают бескрайние поля пшеницы и рапса — и величественные горы.
[темный мужчина входит слева]
Cassandra Недалеко находится резервация индейцев Блэкфут, что придаёт нам богатое культурное разнообразие. Кат-Банк — сокровище ушедших времён...
[темный мужчина стреляет в почтальона]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheriff Vogel Я знаю, что я не очень умный. Моя сила — в простом, и это подходит не всем. Иногда правда в жизни оказывается тяжелее, чем хотелось бы. Вот один из таких случаев.
Big Stan Если хочешь уйти — уже пора было. Ждать счастливого случая — это для слабацких и ленивых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dwayne McLaren Как там столица?
Joe Barrett Грязная, напряжённая, злая, одинокая, коррумпированная и дорогая.
Dwayne McLaren А тебе нравится?
Joe Barrett Обожаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Georgie Wits Миссис Маргарет! Посмотрите на эту красивую брошь.
Margaret Как вы милы. Вам тоже хорошего дня, мистер Джорджи Уитс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheriff Vogel Итак, у нас есть запись убийства.
Dwayne McLaren Да, сэр
Sheriff Vogel Первое убийство, какое когда-либо было в этом городке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Big Stan Что, чёрт возьми, здесь происходит? Я пришёл с потенциальным покупателем, а ты выставляешь меня полным идиотом. Все жалюзи закрыты. Тут столько пустых пивных банок, что хватило бы на трёхдневное бухло. Патефон крутится. Похоже на лагерь бродяг.
Dwayne McLaren Это больше не повторится, сэр.
Big Stan Чёрт возьми... У тебя лоб потеет?
Dwayne McLaren Нет, сэр
Big Stan Смотри мне в глаза, когда я с тобой говорю.
Dwayne McLaren Я чистил эти детали, как вы сказали, и извиняюсь за пиво.
Big Stan Я тебя раскусил.
Dwayne McLaren О чём вы говорите?
Big Stan Из всех мест, куда можно направить камеру, ты нацелился на криминал, который приносит деньги? Вот это удача, а удача тебе не свойственна. Мы оба это знаем.
Dwayne McLaren Чтобы провернуть этот план, нужна идеальная игра, а я не настолько умен.
Big Stan Тебе не захочется знать, что будет, если ты свалишь. Ты предал моё доверие. Я думал о тебе лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Barrett У тебя есть дети, шериф Фогель?
Sheriff Vogel Нет, сэр.
Joe Barrett Пожалуйста, вы шериф, я инспектор. Мы одного поля ягоды. Ты называешь меня «Джо», я буду называть тебя...
Sheriff Vogel Шериф Фогель.
Joe Barrett Это имя и фамилия?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Wits Ты — вирус моей работы. Лесной ребёнок, ё####й имбецил. Что? Хочешь, чтобы я улыбнулся тебе, как счастливый ё####й почтальон? Ох, жуткий ё####й придурок, спасибо, что показал мне свой блестящий рычаг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gretchen Так в чём тут у тебя секрет с Дерби Милтоном? Он зашёл к Дрюри после закрытия вчера, спрашивал про тебя, здорово на Харви наезжал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dwayne McLaren Что, чёрт возьми, ты тут затеял?
Georgie Wits Дуэйн!
Dwayne McLaren Ты должен быть начеку! Держись плана!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
6 августа — вторая часть, а дальше что? Все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдэй» прямо сейчас
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше