Joe BarrettВ этой жизни ничего не бывает сразу — разве что самоудовлетворение. И то иногда, знаешь ли, требует терпения.
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Georgie WitsЗнаешь что? Я начинаю думать, что ты полный и#ан.
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Cassandra[позирует для видео]Привет! Добро пожаловать в Кат-Банк, Монтана, где Скалистые горы встречаются с равнинами. Меня зовут Кассандра Стилли, и я хочу показать вам мой город, полный радости и искренней доброты.
[почтовый фургон въезжает справа]
CassandraЗдесь нас окружают бескрайние поля пшеницы и рапса — и величественные горы.
[темный мужчина входит слева]
CassandraНедалеко находится резервация индейцев Блэкфут, что придаёт нам богатое культурное разнообразие. Кат-Банк — сокровище ушедших времён...
[темный мужчина стреляет в почтальона]
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Sheriff VogelЯ знаю, что я не очень умный. Моя сила — в простом, и это подходит не всем. Иногда правда в жизни оказывается тяжелее, чем хотелось бы. Вот один из таких случаев.
Big StanЕсли хочешь уйти — уже пора было. Ждать счастливого случая — это для слабацких и ленивых.
Sheriff VogelПервое убийство, какое когда-либо было в этом городке.
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Big StanЧто, чёрт возьми, здесь происходит? Я пришёл с потенциальным покупателем, а ты выставляешь меня полным идиотом. Все жалюзи закрыты. Тут столько пустых пивных банок, что хватило бы на трёхдневное бухло. Патефон крутится. Похоже на лагерь бродяг.
Georgie WitsТы — вирус моей работы. Лесной ребёнок, ё####й имбецил. Что? Хочешь, чтобы я улыбнулся тебе, как счастливый ё####й почтальон? Ох, жуткий ё####й придурок, спасибо, что показал мне свой блестящий рычаг.
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GretchenТак в чём тут у тебя секрет с Дерби Милтоном? Он зашёл к Дрюри после закрытия вчера, спрашивал про тебя, здорово на Харви наезжал.