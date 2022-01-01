Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Она его обожает
Она его обожает, 2014: актеры и роли
Elle l'adore
Она его обожает
2014 / Франция
Трейлер
6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Она его обожает, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жанна Эрри
Jeanne Herry
В ролях
Сандрин Киберлэн
Sandrine Kiberlain
Лоран Лафитт
Laurent Lafitte
Паскаль Демолон
Pascal Demolon
Оливия Коте
Olivia Côte
Оливия Коте
Olivia Côte
Себастьен Кнафо
Бенжамин Лаверн
Луи Лесаж
Элен Александридис
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали