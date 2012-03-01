Часть 1: Чувство прикосновения

«Невезучий Дженкинс, Везучая Лу» (реж. Майкл Бидингер/США/2014/3’52)

Романтическая комедия о необычном знакомстве двух влюблённых. Однажды утром хаотично несчастливый Дженкинс и везучая Лу сталкиваются друг с другом. И в тележке мороженщика стремительно мчатся вниз по холмам Сан-Франциско.

«Сломленный: Камень, Ножницы, Бумага» (реж. Ганг Юи/США/2014/4’30)

Камень влюбляется в Бумагу с первого взгляда. Но затем на них обрушивается гнев Ножниц.

«Погружение» (реж. Роберто Морено/Израиль/2014/9’23)

Герой может утонуть из-за воспоминаний, которыми перегружена его лодка. Чтобы выжить, ему придется выбросить свое прошлое за борт.

«Свадебный Торт» (реж. Виола Баер/Германия/2013/8’37)

Свадьба марципановых фигурок должна пройти идеально. После свадьбы, молодожены обставляют свою комнату мебелью из зефира и кондитерского крема, но саму пару назвать сладкой можно уже с трудом.

«Ковбой — В цвете» (реж. Тругве Нильсен/Норвегия/2013/6’42)

Поздней осенью, когда опадает листва и увядают цветы, мальчик-ковбой раскрашивает черно-белый мир в разные цвета.

«Ада + Отто» (реж. Уло Пикков/Эстония/2013/20’34)

Ворона по имени Ада мечтает о замужестве и, чтобы понравится, Отто, одевает модное платье, пудрится мукой и красит губы кетчупом...

«Следующая Станция — Танго» (реж. Адриана Наварро/Испания/2013/3’21)

Контролер поезда влюбляется в пассажирку, и вагон превращается для них в танцевальную площадку.

«Молоко» (реж. Элизабет Лиу Хиужен/Сингапур/2013/4’02)

Кошачья любовь к молоку способна свернуть горы!.

«Дар» (реж. Джулио Пот/Чили/2013/7’49)

История обыкновенной пары и подарке, который остается даже после расставания.

«Храм Ширли» (реж. Даниела Шерер/Великобритания/2013/9’40)

О границах между детством и взрослой жизнью, которые размываются во время одной коктейльной вечеринки…

«Мадам, Месье — Малибу» (реж. Давид Дево/Франция/2013/3’25)

Музыкальный видеоклип, где игра женщины и мужчины превращается в бесконечный соблазн.

«Чувство Прикосновения» (реж. Жан шарль Мнбо/Франция/2014/14’40)

Она подбирает бездомных котят, а он - чистюля с аллергией на шерсть. Они такие разные! Смогут ли они быть вместе?

Часть 2

«Ничего, Кроме Воды» (реж. Карлос Карвалхо/Франция/2014/4’42)

Путешественники прибывают в Лиссабон после долго путешествия. Все в городе собираются праздновать их возращение, кроме одного человека — он чувствует себя чужим в родном городе…

«Желание оленя» (реж. Гвен Робинсон/Великобритания/2013/6’20)

История об отшельнике, светском льве и чае из термоса.

«Бал Медуз» (реж. Бенжамин Караветта, /Франция/2014/6’10)

Призрак женщины путешествует по затонувшему кораблю, вспоминая бал в его салоне...

«Адюльтер в парикмахерской» (реж. Флориан Бури/Франция/2014/4’36)

Парикмахер попадает в щекотливую ситуацию, так как среди его клиентов оказывается супруга местного полицейского.

«Еще одна шляпка» (реж. Прюнель Бри/Франция/2014/4’27)

Женщина ищет в магазине идеальную шляпу. Продавец искренне пытается помочь, но собака покупательницы слишком ревнива.

«Супер Венера» (реж. Фредерик Дуазан/Франция/2013/2’38)

В ходе анимационной пластической хирургии создается идеальная женщина!

«Буря и Анорак» (реж. Поль Кабон/Франция/2013/13’26)

Во время надвигающегося шторма, двое ученых оказывается среди хаоса, который творится на берегу. Шпионская история, внезапно вспыхнувшая любовь, опасные приключения. Лучший Короткометражный Мультфильм на Guanajuato International Film Festival 2014.

«Дом Пыли» (реж. Жан Розек/Франция/2013/13’15)

В старом доме, идущем под снос, оживают воспоминания людей, когда-то его населявших.

«Сшито из лоскутков» (реж. Стефани де Фортис/2014/Франция/8’15)

Адам теряет свою возлюбленную и способность творить. Спасет его только новая встреча. Но не одна.

«Дуэт» (реж. Эльза Боуэр/Франция/2014/3’31)

Последнее выступление акробатического дуэта. Удастся ли им сохранить его фееричность?

«Северная Морская Звезда» (реж. Maтиас Мальк/Эстония/2014/14’12)

Мафиози замечает, что на ночном небе исчезла яркая звезда, и подозревает в краже водолаза. Он подсылает к нему свою подругу, но внезапно между шпионкой и ее заданием вспыхивает любовь.

«Песня» (реж. Инесс Седан/Франция/2013/8’08)

История о том, как муж обрекает свою супругу жену на вечное молчание.

«Смертельное Расставание» (реж. Паула Асадурьян/Франция/2014/3’15)

Нет хуже врага, чем брошенная женщина! Изменника может спаси только…





Часть 3 «Женские письма»

«Осенние листья» (реж. Карлос де Карвалхо/ Франция/2013/10’30)

Он живет в зиме, а она в лете. Изолированные временами года, они не должны были встретиться никогда…

«Женские письма» (реж. Аугусто Занвело/Франция/2013/11’19)

Военный фельдшер Саймон в качестве перевязочного материала использует письма от любимой женщины….

«Купидон» (реж. Симон Бау/Франция/2012/7’05)

У современного купидона не задался день с самого начала…

«Куриная похлебка» (реж. Паскаль Хескет/Бельгия/2011/6’)

Смертельное танго волка-охотника и его жертв — парочки цыплят — в темноте и при электрическом свете.

«Однажды» (реж. Жоэль Корсиа/Франция/2012/4’23)

Молодой человек живет в доме, который каждый день телепортируется…

«Банкет наложницы» (реж. Хефанг Вей/Франция/2012/12’30)

Китайский император Ли устраивает банкет в честь любимой наложницы Янг, но неожиданно встречает другую…

«Дистанция» (реж. Тодд де Йонг/Франция/2012/3’08)

Застенчивая школьница ищет в себе силы познакомиться с мальчиком, который ей нравится.

«Девушка из листьев» (реж. Марина Россет/Швейцария/2013/6’01)

Молодой человек идет в лес хоронить умершую рыбку и внезапно попадает в страстные объятия обворожительной лесной девы

«Макрополис» (реж. Жоель Симон/Великобритания/2013/7’05)

Две бракованные, снятые с конвейера игрушки, восстают против системы…

«Маргаритка» (реж.Мари Рабурдин/Франция/2013/3’21)

Маргаритка растет возле двух розовых кустов, которые высоколобо её презирают. Но однажды…

«Кролик и олень» (реж. Петер Ваш/Венгрия/2013/16’14)

Как быть вместе кролику и оленю, живущим в разных измерениях?

«В некотором царстве» (реж. Петер де Порта /Бельгия/2012/5’29)

Дики — не совсем прекрасный принц, должен жениться на принцессе, чтобы унаследовать трон. На кастинге невест — Белоснежка, Золушка, Спящая царевна... По мотиву комикса Питера де Порта “Dickie”.

«Безумная любовь» (реж. Агустин Клермон/Франция/2013/2’22)

Высокородная леди и благородный рыцарь, прогуливаясь по лесу, неожиданно находят волшебный меч Эскалибур...

«Планшетное лицо» (реж. Антуан Жере/Франция/2011/1’50)

Новое прочтение классического сюжета. Гаджеты — как средство соблазнения противоположного пола!