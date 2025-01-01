Сегодня утром я проснулась, и на моей подушке был лобковый волос в форме вопросительного знака. И это действительно заставило меня задуматься о неотвеченных вопросах, о всех тех моментах в моей жизни, когда я должна была что-то почувствовать, но не чувствовала ничего, и обо всех других моментах, когда я не должна была ничего чувствовать, но чувствовала слишком много, а люди вокруг меня были не готовы к моим чувствам.