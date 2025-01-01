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Цитаты из фильма Добро пожаловать ко мне

Alice Klieg Я родилась летом 1971 года в Сими-Вэлли, Калифорния, и с 1991-го использую мастурбацию как успокоительное.
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Alice Klieg Сегодня утром я проснулась, и на моей подушке был лобковый волос в форме вопросительного знака. И это действительно заставило меня задуматься о неотвеченных вопросах, о всех тех моментах в моей жизни, когда я должна была что-то почувствовать, но не чувствовала ничего, и обо всех других моментах, когда я не должна была ничего чувствовать, но чувствовала слишком много, а люди вокруг меня были не готовы к моим чувствам.
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[повторяющаяся фраза]
Alice Klieg Я бы хотела зачитать заранее подготовленное заявление.
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Dr. Daryl Moffet [во время сеанса терапии] Я же просил тебя не есть.
Alice Klieg Это банан. В своём контейнере.
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Alice Klieg Пойдём со мной. В другое время, которое со мной случилось.
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Rich Ruskin Что ты задумал?
Alice Klieg Что-то серьёзное.
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Alice Klieg Обожаю твои мимические выражения.
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Alice Klieg Ты пришвартовался в моём порту.
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Alice Klieg Дамы и господа, мясной торт с глазурью из пюре из сладкого картофеля, всего 433 калории, 52 грамма белка и всего пять углеводов. Думаю, я возьму кусочек.
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Title Card Я изучаю себя больше, чем любой другой объект. Это моя физика. Это моя метафизика. -Мишель де Монтень
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Alice Klieg [собакам в её шоу] Эй, ребята. Вы хотите свои шарики обратно, я знаю. Есть много вещей, которые я тоже хотела бы изменить. Я чуть не сожгла себе сиськи.
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Gabe Ruskin Ты оставил телевизор включённым.
Alice Klieg Он включён уже 11 лет.
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Alice Klieg Цвета помогают мне удерживать эмоции отдельно.
Gabe Ruskin Да, у меня никогда не получается держать эмоции отдельно.
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Alice Klieg Безудержное размножение нашего животного мира приводит к появлению кучи щенков и котят. В ближайшие недели я планирую стерилизовать своих питомцев, а также тех, кого зрители захотят привести в студию.
Rich Ruskin [Дону в комнате управления] Это общественная услуга.
Alice Klieg [сейчас с маской собаки на столе] Как видите, Годзилла получает смесь кислорода и изофлурана. Очень важно, как вы знаете, удалить всю шерсть с пениса и яиц перед началом. Начинаем кастрацию. Первый раз — самый больной.
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