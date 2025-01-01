Alice KliegЯ родилась летом 1971 года в Сими-Вэлли, Калифорния, и с 1991-го использую мастурбацию как успокоительное.
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Alice KliegСегодня утром я проснулась, и на моей подушке был лобковый волос в форме вопросительного знака. И это действительно заставило меня задуматься о неотвеченных вопросах, о всех тех моментах в моей жизни, когда я должна была что-то почувствовать, но не чувствовала ничего, и обо всех других моментах, когда я не должна была ничего чувствовать, но чувствовала слишком много, а люди вокруг меня были не готовы к моим чувствам.
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Alice KliegЯ бы хотела зачитать заранее подготовленное заявление.
Alice KliegЦвета помогают мне удерживать эмоции отдельно.
Gabe RuskinДа, у меня никогда не получается держать эмоции отдельно.
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Alice KliegБезудержное размножение нашего животного мира приводит к появлению кучи щенков и котят. В ближайшие недели я планирую стерилизовать своих питомцев, а также тех, кого зрители захотят привести в студию.
Rich Ruskin[Дону в комнате управления]Это общественная услуга.
Alice Klieg[сейчас с маской собаки на столе]Как видите, Годзилла получает смесь кислорода и изофлурана. Очень важно, как вы знаете, удалить всю шерсть с пениса и яиц перед началом. Начинаем кастрацию. Первый раз — самый больной.