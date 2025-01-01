Gertrude BellВечная любовь, что утоляет жажду объятий. Земля, воздух, глубина. Светлые ночи и сердце, что я пожинаю. Ты наконец мой в вечной памяти. О, как же легко было уйти! Он покинул вершину паломничества. О, я не могу начать путь, да поможет мне Бог поднять этот груз. И пусть Мила будет моей спутницей в дороге. Девушка — моё впечатление от пыли, ночи — мои слёзы. Пыль и слёзы, бирюзовый свод. Мне нужны кирпичи для дома радости. Но я никогда не таила зла, и время ушло. Во что я играю? Клетчатый пол ночи и дня. Смерть выиграла игру.
Король АбдуллаОна творит королей. Она — коронованная королева пустыни.
ЗаставкаФейсал и Абдулла вскоре стали королями Ирака и Иордании. Гертруда Белл очертила границы их королевств. Основываясь на её рекомендациях, британцы помогли Ибн Сауду провозгласить Аравию своим королевством. Гертруда Белл никогда не выходила замуж. Она умерла в Багдаде в 1926 году, где и похоронена. Племена бедуинов до сих пор тепло её вспоминают как единственную иностранку, которая их по-настоящему понимала.
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Hugh BellТебе было всего 5 лет, а ты уже жадно читала. И кто-то дурацки показал тебе блокнот Леонардо да Винчи.
Gertrude Bell[записывает в дневник]Я уже снова погрузилась в пустыню, словно это моё место. Вокруг тишина и уединение — как непроницаемая завеса. Сон глубже, чем может создать цивилизация. И снова, пустыня без дорог.