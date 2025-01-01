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Киноафиша Фильмы Королева пустыни Цитаты из фильма Королева пустыни

Цитаты из фильма Королева пустыни

Gertrude Bell Вечная любовь, что утоляет жажду объятий. Земля, воздух, глубина. Светлые ночи и сердце, что я пожинаю. Ты наконец мой в вечной памяти. О, как же легко было уйти! Он покинул вершину паломничества. О, я не могу начать путь, да поможет мне Бог поднять этот груз. И пусть Мила будет моей спутницей в дороге. Девушка — моё впечатление от пыли, ночи — мои слёзы. Пыль и слёзы, бирюзовый свод. Мне нужны кирпичи для дома радости. Но я никогда не таила зла, и время ушло. Во что я играю? Клетчатый пол ночи и дня. Смерть выиграла игру.
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Gertrude Bell Я ни перед кем не работаю.
Sir Mark Sykes Что же тогда привлекает тебя в бедуинах там, в пустыне?
Gertrude Bell То, чего ты и твой мир никогда не поймёте. Это их свобода. Их достоинство. Их поэзия жизни.
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Gertrude Bell Соловей с каплями в сердце кровоточит. Насыщенная красная роза. Затем пришёл ветер. И схватив её, завистливые ветви. Моё сердце оплело сотней шипов
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Gertrude Bell Англии пора поскорее отказаться от своих колоний.
Col. T.E. Lawrence Я содрогаюсь за свою страну, когда думаю, что Бог справедлив.
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Gertrude Bell Рай не знает времени, возраста и убежищ. Он ждёт нас.
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[последние слова]
Король Фейсал (Король Файсал) [когда Гертруда едет в пустыню на верблюде] Как она могла знать, что мы станем королями?
Король Абдулла Она творит королей. Она — коронованная королева пустыни.
Заставка Фейсал и Абдулла вскоре стали королями Ирака и Иордании. Гертруда Белл очертила границы их королевств. Основываясь на её рекомендациях, британцы помогли Ибн Сауду провозгласить Аравию своим королевством. Гертруда Белл никогда не выходила замуж. Она умерла в Багдаде в 1926 году, где и похоронена. Племена бедуинов до сих пор тепло её вспоминают как единственную иностранку, которая их по-настоящему понимала.
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Hugh Bell Тебе было всего 5 лет, а ты уже жадно читала. И кто-то дурацки показал тебе блокнот Леонардо да Винчи.
Gertrude Bell Помню тот, что с парашютом!
Florance Bell Кому вообще парашют нужен?
Gertrude Bell Всем. Всем нужен парашют.
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Gertrude Bell Даже если вы не услышите обо мне несколько месяцев, не обращайте внимания и никого не посылайте.
Charles Doughty-Wylie Друзов примут вас за шпиона.
Gertrude Bell Возможно, я и есть шпион. Но я шпион ни для кого. Только для себя.
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Charles Doughty-Wylie Будешь писать мне?
Gertrude Bell Да, я буду писать тебе из каждого почтового отделения в пустыне.
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Charles Doughty-Wylie Любовь — тиран, не щадящий никого.
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Gertrude Bell [записывает в дневник] Я уже снова погрузилась в пустыню, словно это моё место. Вокруг тишина и уединение — как непроницаемая завеса. Сон глубже, чем может создать цивилизация. И снова, пустыня без дорог.
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Henry Cadogan Для меня было важно разгадать именно эту тайну.
Gertrude Bell Какую тайну?
Henry Cadogan Видишь ли, я люблю твою улыбку. Но многие мужчины, влюбившись в улыбку женщины, ошибаются, женясь на всей девушке целиком.
Gertrude Bell [откидываясь назад] Вот она — вся девушка.
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Florance Bell Ты не испугаешь молодых парней умом.
Gertrude Bell Как мне это сделать? Я не могу делать вид, что дура.
Florance Bell Просто слушай, что они говорят, и улыбайся.
Gertrude Bell Это будет трудно.
Florance Bell Гертруда...
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Frank Lascelles Флоренс, хватит вешать нос.
Florence Lascelles [рыдая] О, отец...
Florance Bell Фрэнк...
Frank Lascelles Пожалуйста, не называй меня Фрэнком.
Florance Bell Она же девочка.
Frank Lascelles За моим столом не плачут.
Florance Bell Прости, что родила дочь. Ты же хотел сына, понятно.
Frank Lascelles Совсем нет. Ты могла бы родить верблюда, и мне было бы всё равно. Слушай, дорогая, у слёз есть и плюсы. Если много плачешь — в туалет ходить надо меньше.
Florence Lascelles [убегает, рыдая]
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Charles Doughty-Wylie Это самая невыносимая ответственность
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Winston Churchill Моя сигара кончилась. Это конец света.
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[первые реплики]
Сэр Марк Сайкс [стоя у карты] Если предположить, что Османская империя окончательно перестанет существовать, Россия получит Дарданеллы — ту часть, что ближе к ним, а итальянцы — острова у материка.
Уинстон Черчилль А французы с этим не возражали?
Чарльз Доути-Уайли Французы всегда с чем-то не согласны. Это у них в характере.
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