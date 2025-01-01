[первые реплики]

Сэр Марк Сайкс [стоя у карты] Если предположить, что Османская империя окончательно перестанет существовать, Россия получит Дарданеллы — ту часть, что ближе к ним, а итальянцы — острова у материка.

Уинстон Черчилль А французы с этим не возражали?