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Королева пустыни
Королева пустыни, 2015: актеры и роли
Queen of the Desert
Королева пустыни
2015 / США / Марокко
Трейлер
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Королева пустыни, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вернер Херцог
Werner Herzog
В ролях
Николь Кидман
Nicole Kidman
Джеймс Франко
James Franco
Роберт Паттинсон
Robert Pattinson
Дэмиэн Льюис
Damian Lewis
Дженни Агаттер
Jenny Agutter
Холли Эрл
Holly Earl
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