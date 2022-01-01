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Королева пустыни Королева пустыни
Киноафиша Фильмы Королева пустыни Королева пустыни, 2015: актеры и роли
Queen of the Desert Королева пустыни 2015 / США / Марокко
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Королева пустыни, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вернер Херцог Вернер Херцог Werner Herzog
В ролях
Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Джеймс Франко Джеймс Франко James Franco Роберт Паттинсон Роберт Паттинсон Robert Pattinson Дэмиэн Льюис Дэмиэн Льюис Damian Lewis Дженни Агаттер Дженни Агаттер Jenny Agutter Холли Эрл Холли Эрл Holly Earl
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