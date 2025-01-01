Если бы у меня был выбор, следующим делом мы бы занялись... обломками судна Ноя. Я не про Ковчег, а про... ранний прототип. Скорее, это была такая развлекательная штука. Думаю, его ребята разбили её на скалистом берегу, когда шлялись однажды вечером. Если я соберу эту часть паззла, смогу наконец закрыть эту тему с динозаврами, доказать, что всё это никогда не существовало. Просто мешанина из разных рептилийных костей.