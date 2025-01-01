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Киноафиша Фильмы Дон Верден Цитаты из фильма Дон Верден

Цитаты из фильма Дон Верден

Boaz Я хочу поехать в Штаты. Хочу пожить американской мечтой. И купить Pontiac. И хочу джинсы Levi's, кислотная стирка, суперузкие. Как у Джона Стамоса.
[вздыхает]
Boaz Мне нужна жена, Дон. Мне здесь одиноко. Она должна быть нежной, ласковой и горячей, как стриптизёрша.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Boaz Итак, Кэрол, я всё хотел спросить с тех пор, как познакомился с тобой — какие качества ты ищешь в спутнике жизни?
Carol Jensen О, эм...
[нервный смешок]
Carol Jensen Прости, Боаз, я думала, ты хочешь спросить что-то про Иисуса из Назарета.
Boaz Ага. Что тебе в нём нравится?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Boaz Там полно камней, Дон. Все они одинаковые. Как мне понять, который из них нужный?
Don Verdean Да это несложно. Нам нужен тот, что с грудью.
Boaz А, грудь. Ладно, вот этот.
[смеётся]
Boaz Ага. Вот есть один большой белый камень, и у него груди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Jensen Знаешь, за восемь месяцев, что ты меня знаешь, ты ни разу не спросила меня о моей личной жизни. Я думала, это профессиональная вежливость, но теперь понимаю — ты считаешь меня безмозглым подчинённым.
Don Verdean Карол, это не так. Просто я никогда не думал, что у тебя вообще есть личная жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Lazarus Если бы у меня был выбор, следующим делом мы бы занялись... обломками судна Ноя. Я не про Ковчег, а про... ранний прототип. Скорее, это была такая развлекательная штука. Думаю, его ребята разбили её на скалистом берегу, когда шлялись однажды вечером. Если я соберу эту часть паззла, смогу наконец закрыть эту тему с динозаврами, доказать, что всё это никогда не существовало. Просто мешанина из разных рептилийных костей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Boaz [в тюремном спортзале] Я для тебя кое-что сделал. Посмотри.
[открывает Тору]
Boaz Это зубная щётка/лезвие. Эта часть чистит зубы, а эта — нож. Чистишь, режешь. Чистишь, режешь. Бери, Дон, я эту для тебя сделал. Не переживай, у меня в жопе ещё одна есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Don Verdean [держит поднос с едой] Не против, если я присяду? Меня зовут Дон.
Gary Привет.
Don Verdean Твою мать зовут Кэрол?
Gary Да.
Don Verdean Я твою мать знаю, парень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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