BoazАга. Вот есть один большой белый камень, и у него груди.
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Carol JensenЗнаешь, за восемь месяцев, что ты меня знаешь, ты ни разу не спросила меня о моей личной жизни. Я думала, это профессиональная вежливость, но теперь понимаю — ты считаешь меня безмозглым подчинённым.
Don VerdeanКарол, это не так. Просто я никогда не думал, что у тебя вообще есть личная жизнь.
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Tony LazarusЕсли бы у меня был выбор, следующим делом мы бы занялись... обломками судна Ноя. Я не про Ковчег, а про... ранний прототип. Скорее, это была такая развлекательная штука. Думаю, его ребята разбили её на скалистом берегу, когда шлялись однажды вечером. Если я соберу эту часть паззла, смогу наконец закрыть эту тему с динозаврами, доказать, что всё это никогда не существовало. Просто мешанина из разных рептилийных костей.
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Boaz[в тюремном спортзале]Я для тебя кое-что сделал. Посмотри.
[открывает Тору]
BoazЭто зубная щётка/лезвие. Эта часть чистит зубы, а эта — нож. Чистишь, режешь. Чистишь, режешь. Бери, Дон, я эту для тебя сделал. Не переживай, у меня в жопе ещё одна есть.
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[последние реплики]
Don Verdean[держит поднос с едой]Не против, если я присяду? Меня зовут Дон.