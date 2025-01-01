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Киноафиша Фильмы Десять тысяч святых Цитаты из фильма Десять тысяч святых

Цитаты из фильма Десять тысяч святых

Les Так у тебя есть новогодние обещания, принцесса Ди?
Diane Да.
Les Какие?
Diane Перестать встречаться со своим дилером.
Les А зачем тебе это? Со мной ты получаешь полный комплект: секс и наркоту.
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Jude Что ты имел в виду, когда сказал, что собираешься меня похитить?
Les Я тебя спасаю. Везу в Большое Яблоко.
Jude А зачем мне с тобой ехать?
Les Я тебе Манхэттен предлагаю, чемпион. Не делай из себя недотрогу.
🧡
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Les Знаешь, что я хотел бы узнать? Чем занимаются вместе дочь моей девушки, мой сын и какой-то странный парень из Харе Кришна.
Jude Мы просто друзья, ладно?
Les Я не осуждаю. Я, типа, встретил твою маму на оргии.
🧡
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Jude Если бы Тедди не ушёл от нас навсегда, если бы он всё ещё где-то там, высоко над городом и тропосферой земли, он бы увидел, как маленькое сердце изменилось. Он бы нашёл Элизу в Бруклине, начинающую свою семью, а его лучший друг, веришь или нет, собирается стать отцом. Он бы знал, что его не забыли, даже если очертания его лица с каждым годом становятся всё более размытыми. Может, он бы также понял, насколько хрупка каждая жизнь, и что все они просто падают на землю и рассыпаются, надеясь где-то осесть и закрепиться, как большие сухие снежинки с белого неба Вермонта.
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Jude Что тут смешного?
Eliza Ты думаешь, что когда мы станем старше и отдалимся друг от друга — а давай честно, шансы на это есть, да? — ты будешь помнить меня как самую п#з#тую девчонку, которую когда-либо знал?
Eliza Буду.
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Les Почему бы тебе просто не попробовать сыграть это на слух, знаешь?
Eliza Ты так всегда, Лес? Просто играешь на слух?
Les Да, считаю, что это лучший орган для игры на слух. Ну, меня и обвиняли играть по другому, но...
🧡
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Les [Разговаривает с Дайан и Элайзой] Ладно, слушайте, вы с Дайан словно две капли воды, понятно? Знаешь, почему она тебе ничего не рассказывает, Дайан? Потому что ты пытаешься контролировать каждую ситуацию, до которой дотянешься. И знаешь, почему она так делает? Потому что ты совсем не контролируешь себя.
🧡
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