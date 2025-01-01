Если бы Тедди не ушёл от нас навсегда, если бы он всё ещё где-то там, высоко над городом и тропосферой земли, он бы увидел, как маленькое сердце изменилось. Он бы нашёл Элизу в Бруклине, начинающую свою семью, а его лучший друг, веришь или нет, собирается стать отцом. Он бы знал, что его не забыли, даже если очертания его лица с каждым годом становятся всё более размытыми. Может, он бы также понял, насколько хрупка каждая жизнь, и что все они просто падают на землю и рассыпаются, надеясь где-то осесть и закрепиться, как большие сухие снежинки с белого неба Вермонта.