Jim Привет, я Джим Кессел. Я сейчас в национальном лесу Тринити, вдоль шоссе 96, которое ещё называют Большой тропой Снежного человека. Я здесь с моей девушкой Келли Монтелеоне, и мы собираемся пройти по следам знаменитой плёнки Паттерсона-Гимлина 1967 года и продолжить наш поиск Снежного человека.

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Jim Что за лицо такое?

Kelly Просто... это твоя фишка — всё должно быть про... тебя. Знаешь, никакой девушки, только моё имя и всё такое.