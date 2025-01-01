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Киноафиша Фильмы Уиллоу Крик Цитаты из фильма Уиллоу Крик

Цитаты из фильма Уиллоу Крик

Jim Привет, я Джим Кессел. Я сейчас в национальном лесу Тринити, вдоль шоссе 96, которое ещё называют Большой тропой Снежного человека. Я здесь с моей девушкой Келли Монтелеоне, и мы собираемся пройти по следам знаменитой плёнки Паттерсона-Гимлина 1967 года и продолжить наш поиск Снежного человека.
[пауза]
Jim Что за лицо такое?
Kelly Просто... это твоя фишка — всё должно быть про... тебя. Знаешь, никакой девушки, только моё имя и всё такое.
Jim Ты не хочешь сниматься в фильме, а теперь стал чёртовым Стэнли Кубриком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jim Ты веришь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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