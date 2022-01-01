Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чудесный лес Чудесный лес
Киноафиша Фильмы Чудесный лес Чудесный лес, 2012: актеры и роли
Metsän tarina Чудесный лес 2012 / Финляндия
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Чудесный лес, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вилле Сухонен Ким Саарнилуото Kim Saarniluoto
В ролях
Кристиан Руотанен
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Приложение киноафиши