Чудесный лес, 2012

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о выходе в прокат О фильме В фильме показана разнообразная и насыщенная жизнь обитателей леса. Развернуть 7.0 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 0 минут Год выпуска 2012 Премьера в мире 28 декабря 2012 Возраст 0+ Прокатчик UMS Film Режиссер Вилле Сухонен В ролях Кристиан Руотанен Все актеры и съемочная группа 2 постера

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