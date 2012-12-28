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Чудесный лес
Metsän tarina
Чудесный лес, 2012
2012 / Финляндия
Трейлер
7.0
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
документальный
семейный
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о выходе в прокат
О фильме
В фильме показана разнообразная и насыщенная жизнь обитателей леса.
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7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
28 декабря 2012
Возраст
0+
Прокатчик
UMS Film
Режиссер
Вилле Сухонен
В ролях
Кристиан Руотанен
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек фильма
Чудесный лес
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Пес-самурай и город кошек
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