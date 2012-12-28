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Чудесный лес Чудесный лес
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Metsän tarina

Чудесный лес, 2012

2012 / Финляндия
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

В фильме показана разнообразная и насыщенная жизнь обитателей леса.

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 28 декабря 2012
Возраст 0+
Прокатчик UMS Film
Режиссер
Вилле Сухонен
В ролях
Кристиан Руотанен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чудесный лес 2 постера
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саундтрек фильма Чудесный лес
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
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2022, Австралия, триллер
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