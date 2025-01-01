The ProfessorЯрость. Ярость началась здесь, против правительства. Против богатых, бедных, иностранцев, интеллигентов, консерваторов, феминисток, уродов — выбирай. Вот откуда всё пошло. Мы стали так злы по множеству веских причин и по совершенно без них. Вирус дремал в нас с самого начала времен. А крайности современного стресса разбудили его. По сути, мы все — Пациент Ноль.
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ScooterСвобода воли, профессор. Думаю, вы потеряли её, когда превратились.
The ProfessorПонятно. То есть вы предполагаете, что раз я больше не человек, у меня нет свободы воли. А между тем я сейчас веду с вами разговор и наслаждаюсь сигаретой. Вряд ли эти качества можно приписать животному. На самом деле, я бы сказал, что мы — более развитый вид, чем вы.
ScooterРазвитый вид, который уничтожает без всякой совести.
The ProfessorДа, точно так же, как люди без зазрения совести убивают кур и коров.
The ProfessorЯ думаю, что люди — это болезнь, а мы — лекарство. Противоядие, данное Земле, чтобы избавиться от человеческой инфекции.
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Morgan[Завершающие слова. Закадровый голос]Как бы ни был мал человек, мы должны бороться. Мы должны продолжать искать решения и приспосабливаться, потому что на кону всё. Наш мир, или то, что от него осталось. Человечество и ребёнок. Наш ребёнок.
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MorganСпасибо за познавательную лекцию. Но здесь идёт война.
The ProfessorЕсли идёт война, советую тебе задуматься, кто в ней побеждает.
MorganО, ты думаешь, что побеждаешь? Позволь сказать. Как бы ни был слаб человек, мы будем бороться. Мы будем продолжать любопытствовать. Мы будем искать решения и будем адаптироваться, потому что это — наша суть, и так было с самого начала времён, понял?
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Scooter[после того, как ему ампутировали правую руку из-за укуса заражённого]Вау. Хорошо, что я дрочу левой рукой.