Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пациент Зеро Цитаты из фильма Пациент Зеро

Цитаты из фильма Пациент Зеро

The Professor [в роли заражённого] То, что я убил свою семью, не значит, что я их не любил.
The Professor [Моргану] Ты — наш пациент ноль
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morgan Ты — чертов зверь.
The Professor Кто, как ты думаешь, находится на вершине эволюционной цепи — люди или заражённые?
Morgan Не ты.
The Professor Видишь ли, я с этим не согласен. Наш мозг был улучшен вирусом. Поэтому мы свободны от ограничений того, что ты называешь человеком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morgan Где Пациент Ноль?
The Professor О, его нет.
Morgan Вирус же откуда-то начался, где он?
The Professor Ярость. Ярость началась здесь, против правительства. Против богатых, бедных, иностранцев, интеллигентов, консерваторов, феминисток, уродов — выбирай. Вот откуда всё пошло. Мы стали так злы по множеству веских причин и по совершенно без них. Вирус дремал в нас с самого начала времен. А крайности современного стресса разбудили его. По сути, мы все — Пациент Ноль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scooter Свобода воли, профессор. Думаю, вы потеряли её, когда превратились.
The Professor Понятно. То есть вы предполагаете, что раз я больше не человек, у меня нет свободы воли. А между тем я сейчас веду с вами разговор и наслаждаюсь сигаретой. Вряд ли эти качества можно приписать животному. На самом деле, я бы сказал, что мы — более развитый вид, чем вы.
Scooter Развитый вид, который уничтожает без всякой совести.
The Professor Да, точно так же, как люди без зазрения совести убивают кур и коров.
Scooter Нет, нет, чувак, это еда, источник жизни.
The Professor А как ты думаешь, для чего нам нужна жестокость?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Professor Так вот почему ты так заинтересован найти Пациента Ноль.
Morgan Нет, причина в том, что ты — болезнь. Болезнь, которую, я верю, можно вылечить.
The Professor Я что, выгляжу больным?
Morgan Да.
The Professor Я думаю, что люди — это болезнь, а мы — лекарство. Противоядие, данное Земле, чтобы избавиться от человеческой инфекции.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morgan [Завершающие слова. Закадровый голос] Как бы ни был мал человек, мы должны бороться. Мы должны продолжать искать решения и приспосабливаться, потому что на кону всё. Наш мир, или то, что от него осталось. Человечество и ребёнок. Наш ребёнок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morgan Спасибо за познавательную лекцию. Но здесь идёт война.
The Professor Если идёт война, советую тебе задуматься, кто в ней побеждает.
Morgan О, ты думаешь, что побеждаешь? Позволь сказать. Как бы ни был слаб человек, мы будем бороться. Мы будем продолжать любопытствовать. Мы будем искать решения и будем адаптироваться, потому что это — наша суть, и так было с самого начала времён, понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scooter [после того, как ему ампутировали правую руку из-за укуса заражённого] Вау. Хорошо, что я дрочу левой рукой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Первый сезон был только разминкой: Netflix запустил продолжение «Задачи трех тел» и привел с собой звезду «Игры престолов»
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Если пересматривать «Игру престолов» в 2025, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и она раньше, чем в 7 сезоне
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше