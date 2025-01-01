Понятно. То есть вы предполагаете, что раз я больше не человек, у меня нет свободы воли. А между тем я сейчас веду с вами разговор и наслаждаюсь сигаретой. Вряд ли эти качества можно приписать животному. На самом деле, я бы сказал, что мы — более развитый вид, чем вы.