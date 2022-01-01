Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Раскоп
Раскоп, 2014: актеры и роли
Раскоп
2014 / Россия / Украина
Трейлер
7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Раскоп, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Дахин
В ролях
Кирилл Пирогов
Kirill Pirogov
Олег Нирян
Екатерина Федулова
Никита Тюнин
Владас Багдонас
Vladas Bagdonas
Александр Петров
Александр Бессмертный
Ксения Богданова
Наталия Денисенко
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов