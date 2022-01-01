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Возвращение блудной мамаши Неожиданно грустная, но в чем-то очень даже привлекательная трагикомедия, где главную роль провинившейся рок-звезды выполняет очаровательная Мэрил Стрип. Фанаты этой гиперактивной и эгоцентричной особы останутся довольны. Проникшись свободной культурой хиппи и воодушевившись рок-н-роллом, Линда Бруммел (она же в будущем Рики) покидает родной дом, оставив верного мужа и маленьких детей. В общем, променяла семью на гитару. И даже не жалела о своем судьбоносном выборе…