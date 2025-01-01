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Киноафиша Фильмы Эшби Цитаты из фильма Эшби

Цитаты из фильма Эшби

Ashby Holt Думаю, Эдди, мне стоит сказать что-то мудрое, ведь это, по сути, мои последние слова. Но у меня ничего нет. Ладно, наверное, будь осторожен, во что и в кого веришь. Найди кого-то, кого будешь любить безумно, и кто ответит тебе тем же. Цени это и обращайся с этим хорошо. И ещё — не бойся мира, Эд Уоллис. Скорее всего, мир должен бояться тебя.
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Ed Wallis Слушай, мне правда очень жаль. Я действительно очень жалею. Я просто такой трус, и часто таким бываю. Ты должна это знать обо мне, и я правда над этим поработаю. Но ты мне так нравишься, что я не могу уснуть по ночам, и это заставляет меня улыбаться, как идиота, и больше я ни о чём не могу думать. А то, что я был для тебя г#вн#м, заставляет меня хотеть вырвать свои глаза и преподнести их тебе на бархатной подушке, пока оркестр играет тему из «Гарольда и Мод».
Eloise Видишь ли, каждый раз, когда я пытаюсь тебя ненавидеть, ты говоришь что-то, что заставляет меня понять, что нам суждено быть вместе.
[вздох]
Eloise Ты меня реально сильно обидела.
Ed Wallis Я знаю, и обещаю, что никогда... я не буду, я никогда больше так не сделаю. Я... я буду рядом с тобой.
🧡
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🥺
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🥱
Ashby Holt Эй, не ищи оправданий для роли жертвы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Mark Не ударяйся сильно по голове, у тебя там мозг иногда думает.
🧡
👏
🥺
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🥱
Ed Wallis Что ты делаешь?
Ashby Holt Что это?
Ed Wallis Это блин.
Ashby Holt Это блин?
Ed Wallis Это бл...
Ashby Holt О, я думал, ты попробуешь убедить меня, что это курица.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ed Wallis Подожди, ты собираешься научить меня драться?
Ashby Holt [смеётся] У меня столько времени уже не осталось.
Ed Wallis И что тогда?
Ashby Holt Если ты собираешься быть пацифистом и занудой, то хотя бы научись принимать удары — тебе их точно придется много пропускать.
🧡
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🥺
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🥱
Ashby Holt Будь осторожен с тем, во что и в кого веришь. Найди того, кого будешь любить безумно, и кто любит тебя так же сильно, относись к нему хорошо — и тогда будешь знать, что это стоит того. И ещё — не бойся мира. Я даже думаю, что миру стоило бы пугаться тебя.
🧡
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Ashby Holt Он говорил мне, как много для него значатся учёба.
June Wallis Правда? Больше, чем он мне говорил.
Ashby Holt Ну... ты же знаешь, как мальчики любят хранить секреты.
🧡
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Jerry Итак... что вы едите на пикниках?
June Wallis [миленько] Бутерброды.
Jerry Ух ты!
🧡
👏
🥺
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🥱
Eloise Ты лучше бы подошёл сюда меня поцеловать.
🧡
👏
🥺
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🥱
June Wallis Ты что-нибудь заметила?
Ed Wallis Эм... нет.
June Wallis Помнишь, я готовила тебе блюда по алфавиту?
Ed Wallis Да, это было мило.
June Wallis Тушёная фасоль с беконом, говяжьи шашлычки, печенье, минет... Бо Дж... апельсиновый сок
[пауза]
🧡
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🤔
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