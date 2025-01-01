Ashby HoltДумаю, Эдди, мне стоит сказать что-то мудрое, ведь это, по сути, мои последние слова. Но у меня ничего нет. Ладно, наверное, будь осторожен, во что и в кого веришь. Найди кого-то, кого будешь любить безумно, и кто ответит тебе тем же. Цени это и обращайся с этим хорошо. И ещё — не бойся мира, Эд Уоллис. Скорее всего, мир должен бояться тебя.
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Ed WallisСлушай, мне правда очень жаль. Я действительно очень жалею. Я просто такой трус, и часто таким бываю. Ты должна это знать обо мне, и я правда над этим поработаю. Но ты мне так нравишься, что я не могу уснуть по ночам, и это заставляет меня улыбаться, как идиота, и больше я ни о чём не могу думать. А то, что я был для тебя г#вн#м, заставляет меня хотеть вырвать свои глаза и преподнести их тебе на бархатной подушке, пока оркестр играет тему из «Гарольда и Мод».
EloiseВидишь ли, каждый раз, когда я пытаюсь тебя ненавидеть, ты говоришь что-то, что заставляет меня понять, что нам суждено быть вместе.
Ashby HoltЕсли ты собираешься быть пацифистом и занудой, то хотя бы научись принимать удары — тебе их точно придется много пропускать.
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Ashby HoltБудь осторожен с тем, во что и в кого веришь. Найди того, кого будешь любить безумно, и кто любит тебя так же сильно, относись к нему хорошо — и тогда будешь знать, что это стоит того. И ещё — не бойся мира. Я даже думаю, что миру стоило бы пугаться тебя.
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Ashby HoltОн говорил мне, как много для него значатся учёба.