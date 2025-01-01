Слушай, мне правда очень жаль. Я действительно очень жалею. Я просто такой трус, и часто таким бываю. Ты должна это знать обо мне, и я правда над этим поработаю. Но ты мне так нравишься, что я не могу уснуть по ночам, и это заставляет меня улыбаться, как идиота, и больше я ни о чём не могу думать. А то, что я был для тебя г#вн#м, заставляет меня хотеть вырвать свои глаза и преподнести их тебе на бархатной подушке, пока оркестр играет тему из «Гарольда и Мод».