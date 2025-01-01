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Рождество, которое почти не случилось
Цитаты из фильма Рождество, которое почти не случилось
Цитаты из фильма Рождество, которое почти не случилось
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Цитаты
Sam Whipple
Подожди минутку! Если ты Санта, что ты здесь делаешь? Ты рано!
Santa Claus
В этом году Рождества не будет.
🧡
👏
🥺
🤔
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