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Быдло спешит на помощь Саша Барон Коэн (Нобби). Кадр из фильма «Братья из Гримсби» Знаете ли вы, что матка слонихи способна вместить в себя человека? Не знаете? – Запишите! Если вдруг придется уходить от погони, будете знать, куда прятаться. А так как в слониху при необходимости можно залезть и вдвоем, то спасете жизнь не только свою, но и товарища. Не верите? Некто Нобби Бутчер (Саша Барон Коэн) проверял этот действенный метод на себе. Когда его брат Себастьян (Марк Стронг),…