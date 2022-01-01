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Братья из Гримсби Братья из Гримсби
Киноафиша Фильмы Братья из Гримсби Отзывы о фильме «Братья из Гримсби»
The Brothers Grimsby Братья из Гримсби 2016 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Братья из Гримсби»

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Быдло спешит на помощь Саша Барон Коэн (Нобби). Кадр из фильма «Братья из Гримсби» Знаете ли вы, что матка слонихи способна вместить в себя человека? Не знаете? – Запишите! Если вдруг придется уходить от погони, будете знать, куда прятаться. А так как в слониху при необходимости можно залезть и вдвоем, то спасете жизнь не только свою, но и товарища. Не верите? Некто Нобби Бутчер (Саша Барон Коэн) проверял этот действенный метод на себе. Когда его брат Себастьян (Марк Стронг),…

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