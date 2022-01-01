Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Модная штучка Модная штучка
Киноафиша Фильмы Модная штучка Модная штучка, 2015: актеры и роли
After the Ball Модная штучка 2015 / Канада
5.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Модная штучка, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шон Гэррити Sean Garrity
В ролях
Крис Нот Крис Нот Chris Noth Портия Даблдэй Портия Даблдэй Portia Doubleday Марк-Андре Гронден Марк-Андре Гронден Marc-André Grondin Лорен Холли Lauren Holly Натали Крилл Natalie Krill Анна Хопкинс Anna Hopkins Давид Микаэль
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Приложение киноафиши