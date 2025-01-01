Слушай меня внимательно. Это может быть самый важный совет, который я тебе когда-либо дам. Американские женщины могут показаться весёлыми и как из Victoria's Secret, когда ты их только встретил, но как только они вцепятся в тебя, они перестают трахать и начинают жрать, и единственная задница, которую ты получишь — это жирная.