GordonСлушай меня внимательно. Это может быть самый важный совет, который я тебе когда-либо дам. Американские женщины могут показаться весёлыми и как из Victoria's Secret, когда ты их только встретил, но как только они вцепятся в тебя, они перестают трахать и начинают жрать, и единственная задница, которую ты получишь — это жирная.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jake[нашёл где-то лежащие трусики]Разве это не неудобно?
Richard[схватывая их]Вот почему девчонки обожают, когда их снимаешь. Пойдём за блинами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RichardЧто, чёрт возьми, ты здесь делаешь? Ты ненавидишь больницы.
GordonТы прав. Я ненавижу эти грёбаные больницы. Но я люблю медсестёр.