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Киноафиша Фильмы Как заниматься любовью по-английски Цитаты из фильма Как заниматься любовью по-английски

Цитаты из фильма Как заниматься любовью по-английски

Gordon Боже мой, парень. Ты влюбился в эту маленькую американскую сказку.
Richard Папа...
Gordon Слушай меня внимательно. Это может быть самый важный совет, который я тебе когда-либо дам. Американские женщины могут показаться весёлыми и как из Victoria's Secret, когда ты их только встретил, но как только они вцепятся в тебя, они перестают трахать и начинают жрать, и единственная задница, которую ты получишь — это жирная.
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Jake [нашёл где-то лежащие трусики] Разве это не неудобно?
Richard [схватывая их] Вот почему девчонки обожают, когда их снимаешь. Пойдём за блинами.
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Richard Что, чёрт возьми, ты здесь делаешь? Ты ненавидишь больницы.
Gordon Ты прав. Я ненавижу эти грёбаные больницы. Но я люблю медсестёр.
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Richard Куда, о, куда же ушла любовь?
Olivia Ей стукнуло 30, и она повзрослела.
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Richard [Оливии] Может, тебе и лучше без него. Подумай об этом. Ты умная, смешная, красивая, ужасный водитель, но... уверен, ты найдёшь кого-то, кто закроет на это глаза.
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Gordon Джоан меня бросила. Дура дураком.
Richard Прости меня. Искренне.
Gordon Ну, это меня очень утешает. Господи всевышний, спасибо за эти глубокие слова сочувствия.
Richard Это гораздо больше, чем ты когда-либо сказал, когда Кейт меня бросила.
Gordon Я же тебя предупреждал! Она была настоящей развязной янки.
Richard Знаешь что, пап? Конечно, Джоан тебя бросила. Ты — мизантропный, мизогинистический му#ак, которому наплевать на всех, особенно на бедных лузеров, которые тебя вообще взяли в жёны.
Gordon Это всё? Это всё, что у тебя есть?
Richard И всё это ты сделал во имя какого-то ошибочного кредо под названием «веселье». Которым ты меня и промыл в первую очередь.
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Richard Эй, хочешь выпить? Хотя, может, и не стоит. Через час у меня жуткая лекция. Может, косячок?
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Gordon [в своей больничной койке] Привет, Ричард. Ты помнишь мою эпитафию?
Richard Конечно, помню, пап. Конечно, помню.
Mausoleum Placard [кадр на кладбище] Памяти профессора Гордона Хейга, 1931 - 2014 — «Вечеринка закончилась»
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[последние реплики]
Джейк Так сколько ты собираешься здесь оставаться?
Ричард [становится на колено перед ним] Ладно, Джейки, послушай меня. Сначала мне нужно уладить кое-какие дела. Но... может, женитьба на твоей тёте поможет.
Оливия Что?
Ричард Ну, я *стоял* на одном колене.
Оливия Тогда вставай и поцелуй меня ещё раз!
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[первые реплики]
Ричард Важно, чтобы ты понял — дело не в тебе, а во мне. То, что между нами, очень особенное. Я люблю тебя сильнее, чем могу выразить словами, но мне правда жаль, потому что я облажался.
[мы видим, что он разговаривает с мальчиком]
Ричард Слушай, я должен тебе всё объяснить, но честно говоря, не знаю, с чего начать.
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Richard Скажи мне, пап, почему ты и мама поженились?
Gordon Что это за глупый вопрос для четверга вечером?
Richard Для человека, который с головой ушёл в безрассудные связи, твои четыре брака вызывают вопросы.
Gordon Твоя мама кормила меня регулярно. Она иногда доставляла мне хоть какое-то удовольствие. Что ещё нужно мужчине?
Richard Ну, не знаю, дружба? Кто-то, с кем можно посмотреть на мир, посмеяться? Может, даже создать семью.
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