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Цитаты из фильма Последние рыцари
Цитаты из фильма Последние рыцари
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Цитаты
Bartok
Запомни это, Рэйден: раны чести — мы наносим себе сами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raiden
Мы планировали, жертвовали, ждали подходящего момента, и теперь мы вернём голос нашему народу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartok
Будут моменты, когда мы бессильны перед несправедливостью, но никогда не должно наступить время, когда мы перестанем протестовать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raiden
Честь — это то, с чем рождается каждый человек. Её нельзя отнять и нельзя подарить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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