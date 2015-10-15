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Последние рыцари Последние рыцари
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Last Knights Последние рыцари 2015 / США / Корея
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Последние рыцари»

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павел 15 октября 2015, 22:27
Спасибо милые, что предупредили. 47 ровинов та езё чушь помоечная была, на это тем более не пойду
15 октября 2015, 22:27 Ответить
Очевидец 15 октября 2015, 22:27
А говорят, только в России пилят "бабло".
15 октября 2015, 22:27 Ответить
Albert 16 октября 2015, 22:08
Если смотрели 47 ронинов, то практически одинаковый сюжет. Только вот непонятно, откуда в Корее столько европейцев
16 октября 2015, 22:08 Ответить
Игорь 16 октября 2015, 22:08
Купился на сочетание слова "рыцари" и Моргана Фримана с Клайвом Оуэном. Редкостная малобюджетная "фэнтэзи"-дрянь, снятая южнокорейским ( по фактуре может и северокорейским )) продакшн скорее всего в Румынии, Болгарии или вообще в простом молдавском съемочном павильоне.

"Рыцари" и "лорды" оказались китайцами, неграми и таджиками (а их женщины там конкретно из "Таджикистон Фильмасы"), вооруженнными китайскими мечами и облаченными по причине малобюджетности не в латы, а какие-то BSDM-обмотки с ОМОНовскими наплечниками... А вражеская армия, которую возглавляет типичный усатый официант-бурят из "Тануки", вообще облачена в черные шапки для сауны и простыни ... Тевтонские рыцари и тамплиеры-крестоносцы короче перевернулись в гробах после этого фильма...
16 октября 2015, 22:08 Ответить
Гость 16 октября 2015, 22:08
К вышесказанному остается добавить, что дубляж делали двоечники
16 октября 2015, 22:08 Ответить
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