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Последние рыцари
Отзывы о фильме «Последние рыцари»
Last Knights
Последние рыцари
2015 / США / Корея
Трейлер
5.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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павел
15 октября 2015, 22:27
Спасибо милые, что предупредили. 47 ровинов та езё чушь помоечная была, на это тем более не пойду
15 октября 2015, 22:27
0
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Очевидец
15 октября 2015, 22:27
А говорят, только в России пилят "бабло".
15 октября 2015, 22:27
0
0
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Albert
16 октября 2015, 22:08
Если смотрели 47 ронинов, то практически одинаковый сюжет. Только вот непонятно, откуда в Корее столько европейцев
16 октября 2015, 22:08
0
0
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Игорь
16 октября 2015, 22:08
Купился на сочетание слова "рыцари" и Моргана Фримана с Клайвом Оуэном. Редкостная малобюджетная "фэнтэзи"-дрянь, снятая южнокорейским ( по фактуре может и северокорейским )) продакшн скорее всего в Румынии, Болгарии или вообще в простом молдавском съемочном павильоне.
"Рыцари" и "лорды" оказались китайцами, неграми и таджиками (а их женщины там конкретно из "Таджикистон Фильмасы"), вооруженнными китайскими мечами и облаченными по причине малобюджетности не в латы, а какие-то BSDM-обмотки с ОМОНовскими наплечниками... А вражеская армия, которую возглавляет типичный усатый официант-бурят из "Тануки", вообще облачена в черные шапки для сауны и простыни ... Тевтонские рыцари и тамплиеры-крестоносцы короче перевернулись в гробах после этого фильма...
16 октября 2015, 22:08
0
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Гость
16 октября 2015, 22:08
К вышесказанному остается добавить, что дубляж делали двоечники
16 октября 2015, 22:08
0
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"Рыцари" и "лорды" оказались китайцами, неграми и таджиками (а их женщины там конкретно из "Таджикистон Фильмасы"), вооруженнными китайскими мечами и облаченными по причине малобюджетности не в латы, а какие-то BSDM-обмотки с ОМОНовскими наплечниками... А вражеская армия, которую возглавляет типичный усатый официант-бурят из "Тануки", вообще облачена в черные шапки для сауны и простыни ... Тевтонские рыцари и тамплиеры-крестоносцы короче перевернулись в гробах после этого фильма...
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